Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 05.04.2025 11:38 Uhr

SSW wählt Sybilla Nitsch als neue Parteivorsitzende

Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) hat am Vormittag in Busdorf bei Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) Sybilla Nitsch als neue Parteivorsitzende gewählt. Der SSW ist dafür zu einem außerordentlichen Parteitag zusammengekommen. Christian Dirschauer hatte den SSW-Parteivorsitz vor einem Monat niedergelegt, nachdem er das Amt des Fraktionschefs im Kieler Landtag übernommen hatte. Es sei nicht gut für eine Partei, wenn zu viele Schlüsselpositionen in einer Hand lägen, so Dirschauer.| NDR Schleswig-Holstein 05.04.2025 11:00 Uhr

Grüne treffen sich zu Landesparteitag in Neumünster

Schleswig-Holsteins Grüne sind am Vormittag in Neumünster zu ihrem ersten Landesparteitag nach der Bundestagswahl zusammengekommen. Mit Redebeiträgen - etwa vom geschäftsführenden Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und der Bundestagsabgeordneten Luise Amtsberg - wollen sie die vergangene Wahl Revue passieren lassen. Zudem sollen bei dem Parteitag mehr als 30 Anträge eingebracht und besprochen werden. | NDR Schleswig-Holstein 05.04.2025 11:00 Uhr

Rendsburg-Eckernförde: Feuer zerstört Carport und Teile von Wohnhaus in Holzdorf

Ein Feuer in einem Carport hat in der Nacht zu Sonnabend (5.4.) für einen größeren Feuerwehreinsatz in Holzdorf, im Kreis Rendsburg-Eckernförde gesorgt. Laut Feuerwehr war der Brand gegen 2:30 Uhr ausgebrochen. Warum ist noch unklar. Verletzt wurde niemand. Sieben Bewohner eines angrenzenden Hauses in der Straße "Harzmoor" konnten sich in Sicherheit bringen. Knapp 140 Einsatzkräfte waren bis in den frühen Morgen im Einsatz. Das Carport und ein Anbau des Hauses wurden komplett zerstört. | NDR Schleswig-Holstein 05.04.2025 09:00 Uhr

Klein Nordende: Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Bei einem Fluchtversuch vor der Polizei ist ein Autofahrer in Klein Nordende (Kreis Pinneberg) mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und hat sich in einem Kreisverkehr überschlagen. Der 28-Jährige zog sich dabei laut Polizei schwere Verletzungen zu. Nach Angaben der Feuerwehr musste er aus seinem Wagen befreit werden. In der Nacht zu Sonnabend wollten Beamten den Mann nach eigenen Angaben kontrollieren. Anstatt sein Auto zu stoppen gab der Mann demnach Gas und flüchtete mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde - und überschlug sich schließlich. Der 28-Jährige besaß laut Polizei keinen gültigen Führerschein. | NDR Schleswig-Holstein 05.04.2025 08:00 Uhr

Das Wetter: Es wird deutlich kälter

Heute Nachmittag ziehen von Ostholstein bis ins Lauenburgische lockere Wolkenfelder durch. Ansonsten bleibt es heiter bis sonnig und trocken. Aber es ist deutlich kühler als zuletzt. Die Höchstwerte liegen bei 9 Grad in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) und bei 13 Grad in Tornesch (Kreis Pinneberg). Gegen 18 Uhr liegen die Temperaturen bei 7 Grad in Hohwacht (Kreis Plön) und bei 11 Grad in Wedel (Kreis Pinneberg). In der Nacht zum Sonntag ist es leicht bewölkt und verbreitet trocken. Im Binnenland wird Frost erwartet. Die Tiefstwerte liegen bei +3 Grad in Westerland auf Sylt (Kreis Nordfriesland) und bei -3 Grad in Quickborn (Kreis Pinneberg). | NDR Schleswig-Holstein 05.04.2025 08:00 Uhr

