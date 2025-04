Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 04.04.2025 07:34 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 04. April 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

AKN: Strecke zwischen Ulzburg Süd und Norderstedt Mitte gesperrt

Die AKN-Linie A2 fällt ab Donnerstag (10.4.) aus. Die Zugverbindungen zwischen Norderstedt Mitte und Ulzburg Süd (beide Kreis Segeberg) werden durch Busse ersetzt, teilte die AKN mit. Wegen Bauarbeiten bleibt die Strecke demnach bis zum 20. April gesperrt. Die Fahrzeit verlängert sich für Pendlerinnen und Pendler deshalb um rund 25 Minuten. Aufgrund der längeren Fahrzeit starten die Busse in Norderstedt Mitte früher, so das Unternehmen. Die Ersatzbusse starten in Norderstedt im Abfahrtsbereich C des ZOB, in Ulzburg Süd am Bahnhofsvorplatz. Die genauen Abfahrtszeiten und Ersatzhaltestellen finden Sie hier. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2025 09:30 Uhr

Lübecker Flughafen warnt vor unseriösen Anbietern

Der Lübecker Flughafen warnt Reisende vor unseriösen Anbietern von elektronischen Einreisegenehmigungen für Großbritannien. Diese benötigen seit dieser Woche eine sogenannte "ETA", wenn sie kein Visum haben. Derzeit kostet diese rund zwölf Euro, ab Mitte nächster Woche sind es 20 Euro. Im Netz werden die Einreisegenehmigungen laut Flughafen zum Teil zu völlig überhöhten Preisen angeboten. Der Lübecker Flughafen, von dem aus seit dieser Woche wieder Flüge nach Großbritannien starten, empfiehlt die Seite visitbritain.com - dort gibt es die Links zu den offiziellen ETA-Apps. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2025 07:00 Uhr

Angeln boomt im Norden

Der Angelsport ist in Schleswig-Holstein beliebt. Der Landessportfischerverband zählt so viele Mitglieder wie noch nie. In den letzten zehn Jahren stieg die Zahl der in den Vereinen organisierten Angler von 35.000 auf 43.000. Ein Grund dafür sieht der Verband auch darin, dass viele der Vereine inzwischen eine ganzheitliche Ausbildung anbieten. Dabei gehe es nicht nur um das reine Angeln, sondern auch um Umweltschutz, Fischpflege und eine waidgerechte Behandlung der Fische. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2025 07:00 Uhr

Rendsburger Kanalhafen bekommt Landstromanlage

Der Rendsburger Kanalhafen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) bekommt eine Landstromanlage. Am Donnerstag haben Verkehrsstaatssekretär Tobias von der Heide (CDU) und Rendsburg-Eckernfördes Landrat Ingo Sander (CDU) einen entsprechenden Förderbescheid vor Ort an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises übergeben. Die Landstromanlage soll laut Staatssektretär im August dieses Jahres in Betrieb gehen und zehn Anschlüsse für Schiffe haben. Insgesamt kostet das Projekt rund 1,7 Millionen Euro. Dabei übernehmen der Bund und das Land je 600.000 Euro und der Kreis Rendsburg-Eckernförde etwa 520.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2025 07:00 Uhr

Rettungsdienst per Video: Telenotarztsystem startet

Notärzte unterstützen den Rettungsdienst in Schleswig-Holstein künftig per Video: Ab Mitte Mai soll das Telenotarztsystem in Teilen des Landes starten. In den Kreisen Herzogtum Lauenburg, Ostholstein, Plön und Stormarn sowie in den Städten Lübeck, Flensburg, Kiel und Neumünster wird jetzt ein solches System eingeführt. Die Mediziner können per Video von Notfallsanitätern direkt in den Rettungswagen zugeschaltet werden, um Diagnosen zu stellen. So sollen unter anderem unnötige Anfahrten vermieden werden. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2025 06:00 Uhr

Das Wetter: Sonnig und trocken

Nach der Frühnebelauflösung bleibt es sonnig und trocken. Im Tagesverlauf ziehen hohe Wolkenfelder durch. Es ist sehr mild. Die Höchstwerte liegen bei 17 Grad in Niebüll (Kreis Nordfriesland) und 20 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg). An der See wird es zwischen 11 und 17 Grad warm. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2025 06:00 Uhr

VIDEO: So wird das Wetter in Schleswig-Holstein (2 Min)

