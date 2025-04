Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 03.04.2025 07:43 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 03. April 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Menschen in SH warten monatelang auf Schwerbehindertenausweis

Menschen, die in Schleswig-Holstein einen Schwerbehindertenantrag stellen, müssen derzeit lange auf ihren Schwerbehindertenausweis warten. Bei Neuanträgen liegt die Wartezeit bei bis zu sechs Monaten, so der Direktor des Landesamtes für soziale Dienste, Mathias Großmann. "Wir haben im vergangenen Jahr 70.000 Neuanträge, bei einem Personalkörper, der auf 61.000 Anträge ausgelegt ist", so Großmann. Auch bei den Gutachten der Ärzte komme es zu Verzögerungen. Das liege aber vor allem an einer fehlenden digitalen Schnittstelle zwischen Amt und den Ärzten, so Jens Lassen, der Vorsitzende des Hausärzteverbandes. Befunde und Berichte müssen immer noch per Post geschickt werden. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2025 06:00 Uhr

Lindenau-Werft in Kiel: Feuer im Maschinenraum eines Schiffs

Auf der Kieler Lindenau-Werft hat ein Schiff gebrannt. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer am Mittwochabend (02.04.) gegen 22 Uhr im Maschinenraum eines zivilen Ölauffangschiffes aus. Ersten Erkenntnissen zufolge brannten technische Geräte. 70 Feuerwehrleute konnten die Flammen nach mehr als vier Stunden löschen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2025 06:00 Uhr

Fußball-Regionalliga: VfB Lübeck siegt gegen zweite Mannschaft des HSV

In der Fußball-Regionalliga Nord hat der VfB Lübeck das Nachholspiel bei der zweiten Mannschaft des Hamburger SV gewonnen. Die Lübecker setzten sich mit 3:2 durch. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2025 06:00 Uhr

Vermisste Frau aus Noer: Polizei veröffentlicht Transporter-Foto

Nach dem Verschwinden einer Frau aus Noer im Kreis Rendsburg-Eckernförde sucht die Polizei nach Hinweisen zu einem dunklen Transporter und einem Smartphone. Nach Angaben der Beamten geht es darum, wer das Fahrzeug in der Zeit vom 21. bis 23. März im Bereich Rendsburg und Eckernförde gesehen hat. Außerdem suchen die Beamten weiter nach dem verschwundenen Handy der Frau. Die 43-Jährige wird seit mehr als einer Woche vermisst. Bereits am Dienstagnachmittag hatte die Polizei die Gegend an der B76 in Eckernförde durchsucht. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2025 06:00 Uhr

Das Wetter: Sonnig und trocken

Heute bleibt es nach vereinzeltem Frühnebel sonnig und trocken. Die Höchstwerte liegen bei 16 Grad in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) und bei 19 Grad in Quickborn (Kreis Pinneberg). An der See wird es zwischen 11 und 15 Grad warm. Die Feierabendtemperaturen um 18 Uhr liegen bei 10 Grad in Schwedeneck (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sowie in Hörnum auf Sylt (Kreis Nordfriesland) und bei 17 Grad in Trittau (Kreis Stormarn). | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2025 06:00 Uhr

