Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 02.04.2025 07:54 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 02. April 2025

Das Wichtigste in Kürze:

Madsen fordert faire Verteilung von Sondervermögen

Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) fordert eine faire Verteilung der Milliarden aus dem Sondervermögen auf die Bundesländer. In Schleswig-Holstein habe sich über die vergangenen Jahre ein erheblicher Nachholbedarf im Bereich Infrastruktur angestaut, sagte der CDU-Politiker vor der Konferenz der Verkehrsminister von Bund und Ländern am Mittwoch in Nürnberg. Madsen erwähnte unter anderem die Elektrifizierung der Marschbahn, den Weiterbau der A 20 und die Erneuerung der Hochbrücke Hochdonn. | NDR Schleswig-Holstein 02.04.2025 07:00 Uhr

Impfrate gegen HPV bei Jungen nicht zufriedenstellend

In Schleswig-Holstein gibt es mehr Menschen, die ihre Kinder gegen Humane Papillomviren (HPV) impfen lassen. Nach Daten der Ständigen Impfkommission (STIKO) gab es 2023 einen Anstieg der Impfrate. Laut Alexander Baumgarten-Walczak, Kinderarzt in Preetz (Kreis Plön), ist diese aber besonders bei Jungen nicht zufriedenstellend. Ein großes Problem bei der Impfkampagne sind demnach Missverständnisse und kulturelle Vorbehalte. In einigen Kulturen gäbe es Bedenken, dass die Impfung als "Freifahrtschein" für die sexuelle Freizügigkeit ihrer Zöglinge missverstanden werde, so der Kinderarzt. Humane Papillomviren (HPV) gehören zu den häufigsten sexuell übertragbaren Viren weltweit und sind für eine Vielzahl von Krebserkrankungen verantwortlich. "Wer Geschlechtsverkehr hat, steckt sich im Laufe des Lebens mit diesen Viren an, davon kann man ausgehen", sagt Ingke Hagemann, Frauenärztin aus Kronshagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde). | NDR Schleswig-Holstein 02.04.2025 07:00 Uhr

Ostring in Kiel nach Unfall zeitweise gesperrt

Bei einem Unfall auf der B502 bei Kiel-Gaarden sind am Mittwochmorgen mehrere Menschen verletzt worden. Laut Polizei sind auf der Bundesstraße zwei Autos frontal ineinander gefahren. Der 18-Jährige Fahrer des einen Unfallwagens kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Seine beiden Beifahrer sowie der Fahrer des zweiten Autos wurden leicht verletzt. Der Ostring zwischen Pickertstraße und Großer Ziegelstraße war für mehrere Stunden in beide Richtungen voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 02.04.2025 07:00 Uhr

Ratzeburg: 62-jährige Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Am Dienstagnachmittag ist eine 62 Jahre alte Radfahrerin in Ratzeburg im Kreis Herzogtum Lauenburg bei einem Zusammenstoß schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr die Frau im Bereich Jägerstraße/Sedanstraße, als sie mit einem Auto zusammenprallte. Die Polizei geht davon aus, dass die 20 Jahre alte Autofahrerin die 62-Jährige übersehen hatte. Sie wurde schwer verletzt ins UKSH nach Lübeck gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 02.04.2025 06:00 Uhr

Vermisste Frau aus Noer: Erneute Suchaktion an B76

Im Zusammenhang mit dem Verschwinden einer 43-jährigen Frau aus Noer im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat die Polizei am Dienstagnachmittag die Gegend an der B76 in Eckernförde durchsucht. Dabei suchten die Beamten nach eigenen Angaben mit Hilfe von Spürhunden einen Bereich bei der Noorfischerei ab - außerdem suchten sie zwischen Eckernförde und Noer. Die Bundesstraße wurde dafür kurzzeitig gesperrt. Der Einsatz dauerte rund sechs Stunden und war gegen 18 Uhr beendet. Ergebnisse der Suchaktion teilte die Polizei nicht mit. | NDR Schleswig-Holstein 02.04.2025 06:00 Uhr

Das Wetter: Früh Hochnebel, dann Sonne

In den Morgenstunden gibt es vereinzelt Nebel. Im Kreis Ostholstein und an der Lübecker Bucht ist am Vormittag noch Hochnebel möglich. Ansonsten gibt es tagsüber viel Sonnenschein. Sporadisch kommen Wolken auf, es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen bei 14 Grad in Dörnick (Kreis Plön) und bei 17 Grad in Itzehoe (Kreis Steinburg), an der Ostsee zwischen 10 und 14 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 02.04.2025 06:00 Uhr

