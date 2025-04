Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 01.04.2025 08:02 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 01. April 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

A7 Richtung Flensburg nach Lkw-Brand zum Teil wieder frei

Zwei der drei Fahrspuren auf der A7 in Richtung Flensburg bei Großenaspe (Kreis Segeberg) sind nach einem Lkw-Brand am Dienstagmorgen wieder frei. Die Autobahn war von 05.30 Uhr bis 06.45 Uhr zwischen Bad Bramstedt und Großenaspe voll gesperrt. Laut Polizei befinden sich der Lkw und auch der ausgebrannte Anhänger weiter auf der Autobahn. Der Verkehr werde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Laut Rettungsleitstelle konnte der Fahrer des Lkw den brennenden Anhänger rechtzeitig von der Zugmaschine abkoppeln, sodass lediglich der Anhänger brannte. Verletzt wurde demnach niemand. | NDR Schleswig-Holstein 01.04.2025 09:30 Uhr

Rettungsdienst im Kreis Schleswig-Flensburg wird neu aufgestellt

Der Kreis Schleswig-Flensburg organisiert seinen Rettungsdienst komplett neu. Ziel ist es nach eigener Aussage, die gesetzliche Hilfsfrist grundsätzlich einzuhalten. Die besagt: Ein Rettungswagen muss innerhalb von 12 Minuten jeden Ort im Kreis erreichen können. Dazu wird die Zahl der Rettungswachen von derzeit 10 auf 15 Standorte erhöht. Der Vorstand des Rettungsdienstes Schleswig-Flensburg, Fridtjof Arens, vermutet, dass es bis zu sechs Jahre dauern kann, bis die Pläne umgesetzt sind. | NDR Schleswig-Holstein 01.04.2025 08:00 Uhr

1.400 Menschen beraten: Tätigkeitsbericht von Wendepunkt aus Elmshorn

Gut 1.400 Menschen haben 2024 Hilfe beim Elmshorner (Kreis Pinneberg) Verein Wendepunkt gesucht. Das geht aus dem Tätigkeitsbericht für das vergangene Jahr hervor. Der Verein finanziert sich aus öffentlichen Mitteln und Spenden. Laut Wendepunkt-Sprecherin Michaela Berbner gab es 2024 nur minimal weniger beanspruchte Beratungen als im Rekordjahr 2023. Neu im Portfolio des Vereins sei demnach seit dem vergangenen Jahr unter anderem eine landesweite psychosoziale Nachsorge nach Straftaten. Dieses Angebot ist im Auftrag des Justizministeriums Schleswig-Holstein entstanden und soll vor allem nach großen Ereignissen, wie zum Beispiel der tödlichen Messerattacke im Zug in Brokstedt im Januar 2023, Menschen helfen. | NDR Schleswig-Holstein 01.04.2025 08:00 Uhr

Tickets für ÖPNV in SH jetzt teurer

Die Tickets für den öffentlichen Nahverkehr in Schleswig-Holstein kosten ab sofort mehr. Laut der Nahverkehr SH GmbH sind die Preise im Schleswig-Holstein-Tarif um durchschnittlich fast fünf Prozent gestiegen. Das sei nötig, um gestiegene Kosten für Personal, Fahrzeuge und Ersatzmaterial auszugleichen. | NDR Schleswig-Holstein 01.04.2025 08:00 Uhr

Deutsche Bahn wirbt an Schulen in SH um Azubis

Die Deutsche Bahn will bundesweit bis zu 5.700 Auszubildende einstellen - und wirbt dafür auch an Schulen in Schleswig-Holstein. Dafür geht die Bahn in die 9. und 10. Klassen. Die zwölfte Kooperation in SH schließt die Bahn am Dienstag mit der Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule in Kiel. Im Schnitt würden pro Schule vier Praktikumsplätze besetzt, so eine Bahn-Sprecherin. Geplant sind zum Beispiel Praxistage etwa in Stellwerken oder Werkstätten. Bundesweit arbeitet die Deutsche Bahn mit rund 700 Schulen zusammen. Allein in Hamburg und Schleswig-Holstein werden 330 Nachwuchskräfte gesucht. | NDR Schleswig-Holstein 01.04.2025 07:30 Uhr

Flensburger Schiffbau-Gesellschaft produziert wieder

Am Montag hat an der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft der Stahlschnitt für eine in Bau befindliche australische Fähre begonnen. Das teilte die Heinrich-Rönner-Gruppe mit, die die Werft nach der Insolvenz der Werftengruppe FSG-Nobiskrug übernommen hatte. Damit nimmt in den Hallen nach etwa einem halben Jahr Pause die Produktion wieder Fahrt auf. Teile der Belegschaft sind dafür aus der Transfergesellschaft zurückgekehrt. Angaben über die Zahl der wieder eingestellten Beschäftigten und zum weiteren Zeitplan machte die Unternehmensgruppe zunächst nicht. | NDR Schleswig-Holstein 01.04.2025 06:30 Uhr

Das Wetter: Sonnig und trocken

Heute ist es - nach örtlichem Nebel - heiter bis sonnig und trocken. Im Tagesverlauf ziehen vor allem im Süden ein paar lockere Wolken auf. Die Höchstwerte liegen bei 13 Grad in Dörnick (Kreis Plön) und 15 Grad in Itzehoe (Kreis Steinburg). An der See erreichen die Temperaturen 10 bis 13 Grad. Die Feierabendtemperaturen um 18 Uhr liegen bei 8 Grad in Burg auf Fehmarn (Kreis Ostholstein), 11 Grad in Gelting (Kreis Schleswig-Flensburg) und 13 Grad in Uetersen (Kreis Pinneberg). | NDR Schleswig-Holstein 01.04.2025 06:00 Uhr

