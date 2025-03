Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 31.03.2025 07:37 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 31. März 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Start der Brutsaison im Nationalpark Wattenmeer: Regeln für Gäste

Die Brutsaison im Nationalpark Wattenmeer an der Westküste (Kreise Dithmarschen & Nordfriesland) hat begonnen. Der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN) erinnert im Zuge dessen an die ganzjährige Leinenpflicht im Nationalparkgebiet. Schon die bloße Anwesenheit von Hunden löse bei Brutvögeln Stress aus, sagt eine Sprecherin. Der LKN weist außerdem darauf hin, dass viele Brutvögel während der Reviergründungsphase noch störungsempfindlicher sind als während der Brut. An touristisch stark genutzten Stränden, wie zum Beispiel in St. Peter-Ording, richtet der LKN für die Strandbrüter zeitweise Schutzzonen ein. | NDR Schleswig-Holstein 31.03.2025 08:00 Uhr

Einschränkungen durch Wartungsarbeiten an der Schleibrücke

Ab Montag (31.3.) wird die Schleibrücke in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) teilweise gesperrt. Das teilt der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr mit. Die Arbeiten laufen eine Woche lang von 8 bis 16 Uhr. Jeweils eine Klappe ist in der Zeit gesperrt. Der Autoverkehr ist in beide Fahrtrichtungen einspurig möglich. Auch für den Schiffsverkehr kommt es zu Einschränkungen. Um die Brücke zu den Öffnungszeiten passieren zu können, muss vorher eine Anmeldung beim Brückenwärter erfolgen. | NDR Schleswig-Holstein 31.03.2025 07:00 Uhr

B206: Sperrungen und Bauarbeiten bei Bad Segeberg

Die Fahrbahn der B206 wird bis Ende Juni erneuert. Dazu werden nacheinander verschiedene Streckenabschnitte westlich von Bad Segeberg (Kreis Segeberg) bis nach Rotenhahn gesperrt. Ab heute wird auch die A21-Anschlussstelle Bad Segeberg-Nord gesperrt. Nur in Richtung Kiel kann man auffahren. Im Baustellenbereich verläuft die Strecke dann einspurig. Es gilt Tempo 30. Mitte Mai wird ein Teil der Strecke auf der B206 komplett gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 31.03.2025 06:00 Uhr

Start der Camping-Saison: Campingverband erwartet gute Saison

Am 1. April beginnt für die meisten der 175 Campingplätze in Schleswig-Holstein die neue Saison. Die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TA.SH) und auch der Campingverband Schleswig-Holstein erwarten erneut eine gute bis sehr gute Saison. TA.SH-Geschäftsführerin Bettina Bunge sagt, der Camping-Boom halte weiter an, weil "auch die Campingbranche sich weiterentwickelt hat. Weil es immer mehr Übernachtungsmöglichkeiten gibt, tolle Campingplätze, vielfältige Freizeitangebote, Gastronomieangebote." Laut Tourismusagentur werden sogenannte Öko-Campingplätze immer beliebter. Die Camper würden vermehrt auf Dinge wie Energieverbrauch, Mülltrennung oder die Auswahl an regionalen Produkten achten. | NDR Schleswig-Holstein 31.03.2025 06:00 Uhr

Wohnwagen-Wiegeaktion der Polizei gut angenommen

Zum Start der Camping-Saison warnt die Polizei vor überladenen Fahrzeugen. Daher konnten Interessierte die Wohnwagen am Sonntag kostenfrei wiegen lassen. Beim Polizeirevier in Elmshorn (Kreis Pinneberg) nahmen rund 95 Wohnmobile und 36 Campinganhänger das Angebot an. Es waren laut Sprecherin der Autobahnpolizei allerdings deutlich weniger als im Vorjahr. Acht Fahrzeuge waren überladen. In Scharbeutz (Kreis Ostholstein) nahmen mehr als 90 Fahrzeuge teil. Keines davon war zu schwer. Eine weitere Wiege-Aktion gibt es am nächsten Sonntag beim Polizeiautobahn- und Bezirksrevier in Elmenhorst (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 31.03.2025 06:00 Uhr

Elbtunnel nach Sperrung am Wochenende wieder frei

Die A7 war seit Freitagabend zwischen Stellingen und Heimfeld gesperrt. Heute Morgen wurde die Fahrbahn etwas früher als geplant wieder freigegeben. Laut Autobahn GmbH wurden am Wochenende unter anderem mehrere Verkehrszeichen installiert, die für kommende Bauarbeiten wichtig sind. | NDR Schleswig-Holstein 31.03.2025 05:30 Uhr

Das Wetter: Heiter, im Südosten bewölkt

Im Südosten des Landes ist es zeitweise wolkig oder trüb. Es bleibt aber trocken. Im Rest des Landes wird es meist heiter und zum Teil zeigt sich die Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 Grad in Hörnum auf Sylt und 14 Grad in Uetersen (Kreis Pinneberg). | NDR Schleswig-Holstein 31.03.2025 07:00 Uhr

