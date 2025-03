Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 30.03.2025 11:00 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 30. März 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Mehr Drogentote in Schleswig-Holstein

Die Zahl der Drogentoten ist bei uns in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr wieder gestiegen. Laut Zahlen des Landeskriminalamts starben 53 Menschen, nachdem sie Drogen genommen hatten. Im Vorjahr waren es elf weniger. Die Todesfälle sind demnach meist nicht auf eine Droge, sondern auf mehrere Substanzen zurückzuführen. Das Gesundheitsministerium sagt, dass es nicht die eine Lösung gegen die Verhinderung von Todesfällen gibt. Es fange mit Achtsamkeit im Freundes- und Familienkreis an. | NDR Schleswig-Holstein 30.03.2025 11:00 Uhr

Feuer in Sieverstedt: Mann rettet sich mit Sprung aus dem Fenster

In Sieverstedt (Kreis Schleswig-Flensburg) ist die Feuerwehr bis heute Morgen im Großeinsatz gewesen. Im Ortsteil Stenderupau brannte laut Einsatzkräften ein Mehrfamilienhaus bis auf die Grundmauern nieder. Das Feuer brach gegen 00.30 Uhr in einem Zimmer im Erdgeschoss aus und breitete sich auf das ganze Haus aus. Zwischenzeitlich waren knapp 100 Einsatzkräfte von 13 Feuerwehren vor Ort. Gegen 9 Uhr konnten die Einsatzkräfte das Feuer löschen. Ein Mann rettete sich mit einem Sprung aus dem ersten Stock vor dem Feuer. Er verletzte sich leicht. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 30.03.2025 10:00 Uhr

Segler aus Kieler Förde gerettet

Am Sonnabendnachmittag haben die Seenotretter einen Segler in der Kieler Förde gerettet. Gegen 15 Uhr meldete ein Frachter eine Segeljolle vor Laboe, die mit dem Kiel nach oben im Wasser lag. Da das Seenotrettungsboot aus Kiel-Schilksee gerade auf Kontrollfahrt war, konnten sie schnell handeln. Die Helfer holten einen 45-jährigen Mann aus der sechs Grad kalten Ostsee. Er war unterkühlt und wurde an den Rettungsdienst übergeben. | NDR Schleswig-Holstein 30.03.2025 10:00 Uhr

Flughafen Lübeck bietet neue Reiseziele an

Ab heute bietet der Flughafen in Lübeck neue Flugverbindungen der Fluggesellschaft Ryanair an, wie zum Beispiel nach Malaga, London, Antalya und Mallorca. Nach Angaben einer Flughafensprecherin wird um 11 Uhr das erste Flugzeug aus Palma de Mallorca erwartet. Dreimal die Woche wird die Strecke künftig geflogen. Ab Montag geht es außerdem zweimal in der Woche nach Malaga und von Dienstag an viermal die Woche nach London. Ab Mitte September bietet Ryanair dann auch noch die Verbindung nach Antalya an. Nach zehn Jahren ist die Billigfluglinie nun wieder in der Hansestadt. Ihre Rückkehr begründet die Fluggesellschaft mit den verhältnismäßig niedrigen Flughafengebühren. | NDR Schleswig-Holstein 30.03.2025 10:00 Uhr

Fahrer können Wohnwagen bei der Polizei wiegen lassen

Zum Start der Camping-Saison warnt die Polizei vor überladenen Fahrzeugen. Daher können Interessierte heute ihr Wohnmobil oder ihren Wohnwagen kostenlos wiegen lassen. In Elmshorn geht das zwischen 9 und 15 Uhr beim Polizeirevier in der Wittenberger Straße und in Scharbeutz zwischen 10 und 15 Uhr am Autobahnrevier an der A1. Das Gesamtgewicht im Auge zu behalten sei wichtig, um sicher unterwegs sein zu können, heißt es von der Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 30.03.2025 09:00 Uhr

Tödlicher Motorradunfall in Klein Rönnau

In Klein Rönnau im Kreis Segeberg ist am Sonnabendnachmittag ein Motorradfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war er auf der B432 am Ortsausgang in Richtung Ahrensbök unterwegs. Er fuhr hinter einem Auto und wollte es dann überholen. Der Pkw bog in diesem Moment nach links ab und stieß mit dem überholenden Motorradfahrer zusammen. Der 54-jährige starb noch auf dem Weg ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 30.03.2025 09:00 Uhr

Holstein Kiel verliert 0:3 gegen Werder Bremen

Holstein Kiel hat in der Fußball-Bundesliga auch gegen den SV Werder Bremen eine Heimniederlage einstecken müssen. Der Ex-Kieler Marvin Duksch erzielte mit einem Freistoß nach 25 Minuten die Führung für Werder Bremen. In der zweiten Halbzeit versuchten die Kieler zwar mehr, mussten aber zwei weitere Tore des Gegners hinnehmen. Die Partie endete 0:3, Kiel bleibt Tabellenletzter. | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2025 18:00 Uhr

THW Kiel verliert gegen Melsungen

Nächster Rückschlag für den THW Kiel in der Handball-Bundesliga: Am Sonnabend verloren die Schleswig-Holsteiner das Verfolgerduell bei der MT Melsungen mit 20:27 (12:11). Bereits am vergangenen Sonnabend kassierten die Kieler eine bittere Niederlage im Landesderby gegen die SG Flensburg-Handewitt. Der THW steht derzeit auf Tabellenplatz 4. | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2025 18:00 Uhr

SG Flensburg-Handewitt verliert überraschend gegen TBV Lemgo Lippe

Die SG Flensburg-Handewitt hat im Titelkampf der Handball-Bundesliga die vielleicht schon entscheidende Pleite kassiert. Die Schleswig-Holsteiner verloren am Samstagabend beim TBV Lemgo Lippe überraschend mit 29:34 (13:20) und haben nun sechs Zähler Rückstand auf Tabellenführer TSV Hannover-Burgdorf. | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2025 23:03 Uhr

Das Wetter: Regen mit vereinzelten Gewittern

Am Morgen gibt es zeitweise Regen. Im Tagesverlauf bleibt es wechselnd bis stark bewölkt und regnerisch. Es kann vereinzelt zu Gewittern kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 Grad am Fehmarnsund und 11 Grad auf Pellworm (Kreis Nordfriesland). Es ist mit erhöhten Wasserständen zum Abendhochwasser an der Elbe zu rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 30.03.2025 08:00 Uhr

