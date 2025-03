Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 29.03.2025 11:16 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 29. März 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Vermisste 43-Jährige aus Noer: Suche vorerst eingestellt

Eine großangelegte Suchaktion nach einer seit über einer Woche vermissten 43-jährigen Frau aus Noer bei Eckernförde ist vorerst eingestellt worden. Alle wichtigen Punkte seien nach Angaben einer Polizeisprecherin abgesucht worden. Die Spurensuche im Haus gehe allerdings weiter. Polizei und Staatsanwaltschaft Kiel gehen derzeit von einem Verbrechen aus und schließen nicht aus, dass der Ehemann der Frau etwas mit ihrem Verschwinden zu tun hat. Polizei und Staatsanwaltschaft bitten weiter um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Kieler Staatsanwaltschaft lobte eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro für Hinweise aus, die zur Aufklärung des Falls beitragen und zur Verurteilung eines Täters führen.Gesucht werden derzeit noch ein dunkler Transporter und das Handy der Vermissten. | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2025 11:00 Uhr

Weitere Informationen Noer: Suche nach vermisster Frau vorerst eingestellt Alle wichtigen Orte wurden laut Polizei abgesucht. Die Spurensuche am Haus in Noer geht weiter - ebenso die Suche nach Zeugen. mehr

Partielle Sonnenfinsternis am Mittag: Beste Sicht im Norden des Landes

Am Mittag wird es zwischen 11.30 Uhr und 13 Uhr eine partielle Sonnenfinsternis geben. Erde, Mond und Sonne liegen dann auf einer Linie. Nach Expertenangaben ist sie in Schleswig-Holstein besonders gut zu sehen, wenn das Wetter mitspielt. Marco Ludwig von der Sternwarte Neumünster mahnt: "Wichtig ist, dass die Sonne viel zu hell ist. Man kann mit bloßem Auge nicht reinschauen." Daher empfiehlt er eine sogenannte Sonnenfinsternisbrille. Diese dämpfe das Licht der Sonne so stark ab, dass man gefahrlos das Schauspiel beobachten kann, so Ludwig weiter. | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2025 11:00 Uhr

Weitere Informationen Sonnenfinsternis über dem Norden: Das Himmelsspektakel läuft In Norddeutschland ist zur Stunde eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. Noch bis kurz nach 13 Uhr lohnt ein Blick. mehr

Toter Mann in Kiel: Tatverdächtiger festgenommen

Nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt haben Ermittler in Kiel am Sonnabendmorgen einen 42-jährigen Mann festgenommen. Nach Angaben einer Sprecherin der Polizei Kiel ist ein zweiter Tatverdächtiger weiterhin auf der Flucht. Am Freitagnachmittag haben Polizisten im Kieler Stadtteil Gaarden einen leblosen Mann entdeckt. Zuvor gab es einen Notruf, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Beamten hätten noch versucht, den Mann zu reanimieren, jedoch sei er noch am Einsatzort an seinen Verletzungen gestorben. Zu Einzelheiten der Tat machte die Polizei keine Angaben. | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2025 10:00 Uhr

Weitere Informationen Toter Mann in Kiel gefunden: Polizei verhaftet Tatverdächtigen Laut Polizei ist ein zweiter Verdächtiger auf der Flucht. Freitagnachmittag haben Polizisten den leblosen Mann in Gaarden entdeckt. mehr

Großer Feuerwehreinsatz in Glinde

Seit Freitagnachmittag läuft ein größerer Feuerwehreinsatz in Glinde im Kreis Stormarn. Solar-Dachziegel auf einem Einfamilienhaus sind laut Feuerwehr in Brand geraten. Bis in den frühen Morgen loderte das Feuer immer wieder auf - inzwischen ist der Brand aber unter Kontrolle. Die Feuerwehr bittet Anwohner im Umkreis weiterhin Fenster und Türen zu schließen. | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2025 09:00 Uhr

E-Auto-Brand in Bullenkuhlen bei Barmstedt

In dem Dorf Bullenkuhlen bei Barmstedt im Kreis Pinneberg hat es in der Nacht einen größeren Einsatz für die Feuerwehr gegeben. Dort sorgte laut Leitstelle offenbar ein E-Auto für einen Brand. Das Feuer sei dann auf Carport und Wohnhaus übergegangen. Das Haus ist den Angaben der Leitstelle zufolge nicht mehr bewohnbar. | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2025 09:00 Uhr

Das Wetter: Bewölkt aber trocken

Am Morgen ist es im Südosten wechselns bis stark bewölkt. Es bleibt aber meist trocken. Im Tagesverlauf kommen von der Westküste neben Wolken vermehrt Auflockerungen. Stellenweise ist längerer Sonnenschein möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 Grad in Westerland auf Sylt und 14 Grad in Barsbüttel (Kreis Stormarn). | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2025 08:00 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Sebastian Wache mit den Aussichten für den 29. März und die kommenden Tage. 2 Min

Archiv 4 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.03.2025 | 11:00 Uhr