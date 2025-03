Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 28.03.2025 08:46 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 28. März 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Wiederaufbau am Zeltplatz Bornhöved

Auf dem Zeltplatz in Bornhöved (Kreis Segeberg) wird am Sonnabend (29.3.) das Vereinshaus des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) Lübeck abgerissen. Es war im Februar durch einen Brand zerstört worden. Für hunderte Kinder aus ganz Deutschland stand damit das Zeltlager im Sommer auf der Kippe. Nun ist klar, dass die Freizeiten stattfinden können. Ein neues Haus soll noch vor Ostern geliefert werden, so Andreas Siemer, technischer Leiter beim CVJM. Vorher muss das alte Haus nun weichen. Mitglieder von CVJM, Freiwilliger Feuerwehr und aus der Gemeinde wollen am Sonnabend um 9.30 Uhr mit dem Abriss starten. Helferinnen und Helfer sind willkommen. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2025 09:30 Uhr

43-Jährige aus Noer vermisst: Ehemann soll festgenommen worden sein

Seit dem Wochenende wird eine 43-jährige Frau aus der 850-Einwohner-Gemeinde Noer im Kreis Rendsburg-Eckernförde vermisst. Am Mittwoch war sie von ihrem Ehemann als vermisst gemeldet worden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus, hatte zwischenzeitlich auch einen 49 Jahre alten Mann aus dem Umfeld der Frau festgenommen. Zur Identität des Verdächtigen äußert sich die Polizei weiterhin nicht. Nach NDR Informationen soll es sich aber um den Ehemann der Vermissten handeln. Er soll einen Transporter fahren, der eine zentrale Rolle in dem Fall spielt. Laut Bildzeitung soll der Mann bereits am Donnerstagabend wieder freigelassen worden sein. Ein Richter habe den Antrag auf Haftbefehl abgelehnt. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2025 07:00 Uhr

Fischotter-Bestand in Schleswig-Holstein erholt sich

Fischotter stehen in Schleswig-Holstein auf der Roten Liste, sind demnach also in ihrem Bestand bedroht. Bis Ende des 20. Jahrhunderts war die Art im Land fast ausgestorben. Neue Zahlen des Umweltministeriums zeigen aber: Der Bestand erholt sich. 500 bis 1.000 Fischotter leben demnach aktuell in Schleswig-Holstein. Das sei die höchste Populationsstärke seit sich die Fischotter wieder im Land ausbreiten, so das Ministerium. Bei der nächsten Überarbeitung der Roten Liste soll dann neu bewertet werden, ob der Fischotter überhaupt noch auf diese gehört. Der Verband der Teichwirte kritisiert, es seien zu viele Fischotter unterwegs. Sie würden an manchen Teichen so viele Fische fressen, dass die Wirte kein Geld mehr verdienen. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2025 07:00 Uhr

A7- und Elbtunnel-Sperrung am Wochenende wegen Bauarbeiten

Die A7 in Hamburg und der Elbtunnel werden am Wochenende für 54 Stunden erneut voll gesperrt. Grund sind laut Polizei Brücken- und Montagearbeiten zwischen den Anschlussstellen HH-Heimfeld und HH-Stellingen. Die Vollsperrung beginnt am Freitagabend ab 22 Uhr. Die Sperrung endet am Montagmorgen um 5 Uhr. Die Polizei rechnet mit weitreichenden Verkehrsbehinderungen. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2025 06:00 Uhr

Mehr verbotene Autorennen in Schleswig-Holstein als 2023

In Schleswig-Holstein wird häufiger wegen illegaler Autorennen ermittelt. Das geht aus den Zahlen der Landespolizei hervor. Demnach gab es im vergangenen Jahr rund 320 Fälle. Das sind etwa 25 Prozent mehr als noch im Jahr 2023. Am Steuer waren häufig junge Männer. Ein möglicher Grund für den Anstieg ist laut Landespolizei, dass die Beamten mehr auf die Problematik achten und dann Ermittlungen einleiten. Laut Strafgesetzbuch drohen Geld- oder mehrjährige Haftstrafen. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2025 05:30 Uhr

Das Wetter: Sonne satt bei milden Frühlingstemperaturen

Am Freitag wird viel Sonnenschein erwartet. Im Tagesverlauf kommen zunächst in Nordfriesland, später auch von der Westküste her Wolken auf, es bleibt aber meist trocken. Erst im Laufe des Abends sind einzelne Schauer möglich. Dabei ist es sehr mild, Höchstwerte liegen bei 15 Grad in Flensburg bis 18 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg), an der See 10 bis 14 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, in Nordfriesland teils böiger Wind aus südlichen bis westlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2025 06:00 Uhr

