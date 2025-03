Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 27.03.2025 06:16 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 27. März 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Wesselburen: Feuer in Trafo-Häuschen sorgt für Stromausfall

In Wesselburen (Kreis Dithmarschen) brennt seit dem frühen Donnerstagmorgen ein Trafo-Häuschen neben einem Silo. Die Feuerwehr ist nach eigenen Angaben mit fünf Wehren und rund 80 Einsatzkräften vor Ort. Aktuell laufen die Nachlöscharbeiten. Das etwa fünf mal zwei Meter große Trafo-Häuschen steht auf dem Betriebsgelände eines Landhandels. Für etwa zwei Stunden war durch das Feuer auch der Strom in vielen Haushalten von Wesselburen ausgefallen. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2025 07:00 Uhr

Senioren am Steuer: Landespolizei für freiwillige Fahrtauglichkeitstest

Die Landespolizei in Schleswig-Holstein setzt beim Thema Fahrtauglichkeitstests weiter auf die Freiwilligkeit von Seniorinnen und Senioren. Das sei auch auf der Europäischen Union so beschlossen worden, sagte ein Polizeisprecher. Hintergrund ist, dass in Schleswig-Holstein laut Statistik zwar Senioren deutlich weniger Unfälle verursachen als jüngere Menschen. Allerdings verlaufen diese häufig besonders schwer. In 60 Prozent der Fälle werden sie laut Statistik selbst Opfer der von ihnen verursachten Unfälle. Gleichzeitig steigt das Risiko mit zunehmendem Alter, dabei schwer verletzt zu werden. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2025 07:00 Uhr

FDP: Land habe zu wenig über Northvolt-Risiken informiert

Die FDP im Schleswig-Holsteinischen Landtag kritisiert, die Landesregierung habe zu wenig über mögliche Risiken bezüglich Northvolt informiert. In einer Kabinettsvorlage aus dem Dezember 2023 steht, dass aufgrund der Unsicherheit der Belastbarkeit der vorgelegten Zahlen von Northvolt die Rückzahlung der Wandelanleihe nicht sichergestellt sei. Inzwischen wurde diese Vorlage veröffentlicht. Laut Bernd Buchholz (FDP) hätten die Ausschüsse mit dieser Risikoabschätzung der Wandelanleihe möglicherweise nicht in dieser Form zugestimmt. Eine Sprecherin der Landesregierung erklärte auf Nachfrage, in der nächsten Ausschusssitzung werde ausreichend Gelegenheit sein, die Argumente auszutauschen. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2025 06:00 Uhr

Landtag stimmt für mehr Schutz vor häuslicher Gewalt

Frauen sollen in Zukunft besser vor häuslicher Gewalt und Stalking geschützt werden. Das wurde am Mittwoch im Landtag in Kiel beschlossen. Mit den Stimmen von CDU, Grünen, SPD und SSW wurde ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. Darin ist beispielsweise der Einsatz von Fußfesseln vorgesehen. Außerdem wurden unter anderem die Hürden für Wohnungsverweise gesenkt. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2025 06:00 Uhr

Das Wetter: Erst Nebel, später einige Wolken und etwas Sonne

Am Donnerstagmorgen gibt es hier und da noch Nebel oder Hochnebel. Später ziehen dichte Wolken durch, ab und an zeigt sich auch mal die Sonne. Es bleibt meist trocken, nur später kann mal Sprühregen dabei sein. Die Höchstwerte liegen bei 11 Grad in Leck (Kreis Nordfriesland) bis 16 Grad in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg), an der See 9 bis 11 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, im Norden teils frischer und stark böiger Wind aus westlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2025 07:00 Uhr

