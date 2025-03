Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 26.03.2025 06:45 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 26. März 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Landwirtschaftsminister Schwarz fordert Ausgewogenheit bei Flächennutzung

In Baden-Baden treffen sich heute (26.3.) die Agrarminister der Länder. Vor dem Treffen hat sich Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) dafür ausgesprochen, Flächen im Land gleichmäßiger aufzuteilen. Hintergrund ist, dass es laut Landwirtschaftsministerium jedes Jahr weniger Flächen für den Anbau von Lebens- und Futtermitteln gibt. Grund sind der Bau neuer Straßen, Industrie- oder Wohngebiete sowie große Solarparks. Demnach würden in Schleswig-Holstein täglich etwa 4,6 Hektar Fläche für die Landwirtschaft verloren gehen. Das sind etwas mehr als drei Fußballfelder. Fläche, die nie wieder landwirtschaftlich genutzt werden kann, heißt es vom Bauernverband Schleswig-Holstein. Schwarz fordert, dass besonders ertragreiche Böden der landwirtschaftlichen Nutzung vorbehalten bleiben müssten. | NDR Schleswig-Holstein 26.03.2025 07:00 Uhr

20-Jähriger bei Unfall auf A7 schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der A7 ist am Dienstagabend (25.3.) ein 20-jähriger Mann schwer verletzt worden. Laut Polizei war er zwischen Bad Bramstedt und Großenaspe (Kreis Segeberg) von der Fahrbahn abgekommen und in Höhe des Parkplatzes Sielsbrook frontal gegen die Leitplanke gefahren. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für den Unfall ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 26.03.2025 06:00 Uhr

Landtag: Regierungserklärung und Sondervermögen sind Themen

Im Landtag in Kiel geht es Mittwoch (26.3.) um das Milliarden -Schuldenpaket des Bundes. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will in einer Regierungserklärung erklären, welche Möglichkeiten und Konsequenzen sich für Schleswig-Holstein ergeben. Durch das sogenannte Sondervermögen bekommen die Länder jetzt 100 Milliarden Euro. Wie genau das aufgeteilt wird, steht aber noch nicht fest. Der Geschäftsführer des Gemeindetages, Bülow fordert, dass es künftig für Kommunen bei der Bauplanung deutlich weniger Bürokratie geben muss. Unterdessen bekräftigt der Landesrechnungshof, dass die Finanzierung von Kernaufgaben des Staates über Schulden die Ausnahme bleiben muss. Aus seiner Sicht muss weiter gespart werden. | NDR Schleswig-Holstein 26.03.2025 06:00 Uhr

Northvolt in Heide: Baustart vor einem Jahr - und jetzt?

Vor einem Jahr startete der Bau der riesigen Batteriezellenfabrik von Northvolt bei Heide (Kreis Dithmarschen). Noch wird auf einer Fläche von 110 Hektar gebaut. Aber vom Rohbau ist auch ein Jahr nach dem Baustart noch nichts zu sehen. Fast alle Planungen in der Region liegen mittlerweile auf Eis. Denn es ist unsicher, wie es weitergeht. Der schwedische Mutterkonzern stellte jüngst einen Insolvenzantrag. Wenn es einen anderen Investor, eine kleinere Fabrik und eine ganz andere Nutzung geben soll, müssten die Gemeindevertretungen von Norderwöhrden und Lohe-Rickelshof (beide Kreis Dithmarschen) neue Beschlüsse für neue B-Pläne treffen. Das würde eine weitere Verzögerung für das Milliardenprojekt bedeuten. | NDR Schleswig-Holstein 26.03.2025 06:00 Uhr

Das Wetter: Erst wolkig, später aufgelockert

Am Mittwoch ist es zunächst oft wolkig, teilweise trüb. Vereinzelt ist etwas Sprühregen dabei. Im Laufe des Tages ist es aber meist trocken, besonders zur Ostsee hin und im Norden lockert es auch auf. Die Temperaturen steigen auf 9 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland) und bis 14 Grad in Dörnick (Kreis Plön). Oft mäßiger, an der See frischer und stark böiger Nordwestwind, am Abend nachlassend. | NDR Schleswig-Holstein 26.03.2025 07:00 Uhr

