Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 25.03.2025 07:21 Uhr





Blaue Lichtspirale am Nachthimmel sorgt für Aufregung

Viele Menschen - auch bei uns in Schleswig-Holstein - trauten gestern Abend gegen 21 Uhr beim Blick in den Himmel ihren Augen kaum. Eine blaue Spirale schwebte regelrecht über den Nachthimmel, veränderte ihre Lichtstärke und verschwand schließlich hinter den Wolken. Auch NDR Schleswig-Holstein erreichten viele Nachrichten und Fotos von Hörern, die den Lichtwirbel gesehen oder fotografiert hatten. Die Aufregung war bei einigen groß. Doch um einen Besuch Außerirdischer handelte es sich nicht. Laut Astrophysikern und Meteorologen war in Florida eine SpaceX-Rakete mit Satelliten an Bord gestartet. Bevor die Rakete die Erdatmosphäre verlässt, muss sie laut Weltraumexperten überschüssigen Treibstoff ablassen. In großer Höhe gefriere dieser und werde durch die Sonneneinstrahlung als Verwirbelung sichtbar. | NDR Schleswig-Holstein 25.03.2025 07:00 Uhr

Schleswig: Landesarchiv präsentiert berühmten Teppich

In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) präsentiert das Landesarchiv am Dienstagvormittag einen Sensationsfund. Dabei geht es um Fragmente des berühmten Teppichs von Bayeux. Der gesamte Wandteppich ist rund 70 Meter lang und gehört zu den wichtigsten Fundstücken aus dem Mittelalter. Die Stickereien auf dem Teppich zeigen detailliert die Eroberung Englands im Jahr 1066. Ein kleines Stück dieses Teppichs befindet sich in Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 25.03.2025 06:00 Uhr

RAF-Terroristin Klette vor Gericht - auch Supermärkte in Elmshorn überfallen

Die ehemalige mutmaßliche RAF-Terroristin Daniela Klette steht von Dienstag an in Celle vor Gericht. Ihr werden unter anderem versuchter Mord und Raub vorgeworfen. Die Anklageschrift umfasst 600 Seiten. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft haben Klette und ihre Komplizen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg ihr Leben im Untergrund finanziert, indem sie zum Beispiel Supermärke auch in Elmshorn (Kreis Elmshorn) und Geldtransporter überfallen haben. | NDR Schleswig-Holstein 25.03.2025 06:00 Uhr

Das Wetter: Nebel, Sonne und Regen möglich

Am Morgen ist es gebietsweise neblig-trüb, tagsüber teilweise wechselnd, oft stark bewölkt. Zunächst bleibt es meist trocken. Vor allem im Süden gibt es auch Chancen auf etwas Sonnenschein. Von Norden und der Westküste her kommt gegen Nachmittag leichter Regen auf. Die Höchstwerte liegen bei 8 Grad in Hörnum (Kreis Nordfriesland) bis 12 Grad in Lübeck. Schwacher bis mäßiger, zeitweise böiger Wind aus westlichen Richtungen | NDR Schleswig-Holstein 24.03.2025 16:00 Uhr

