Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 24.03.2025 07:30 Uhr

Das Wichtigste in Kürze:

Bad Bramstedt: A7 Richtung Norden voll gesperrt

Auf der A7 hat es am frühen Montagmorgen in Richtung Norden bei Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) einen Lkw-Unfall gegeben. Nach Angaben der Feuerwehrleitstelle war ein Laster auf einen weiteren Laster an einem Stauende aufgefahren. Dabei wurde das Führerhaus von einem der Lkw abgerissen. Der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Drei weitere Personen erlitten ebenfalls Verletzungen. Die Autobahn ist in Richtung Norden wohl noch über Stunden gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 24.03.2025 06:30 Uhr

Drohnen mit medizinischer Fracht fliegen zwischen Plön und Stormarn

Die Asklepios-Klinik in Bad Oldesloe will von Montag an Laborproben mit Drohnen transportieren. Diese sollen künftig zwischen dem Krankenhaus in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) und der Blomenburg Privatklinik in Selent im Kreis Plön unterwegs sein. Die medizinische Proben sollen im Labor in Bad Oldesloe analysiert werden, weil die Klinik in Selent zu klein für eine eigene teure Labor-Ausrüstung ist. Laut einem Asklepios-Sprecher ist solch ein Drohnentransportflug in dieser Form deutschlandweit einmalig. | NDR Schleswig-Holstein 24.03.2025 06:00 Uhr

Stromausfall in Kiel

In Kiel ist am Sonntagabend der Strom in mehreren Stadtteilen ausgefallen. Betroffen waren laut den Stadtwerken Kiel rund 2.700 Haushalte in den Bereichen Brunswik, Düsternbrook und Blücherplatz. Gegen 20 Uhr war der Strom weg - nach etwa eineinhalb Stunden floss er wieder. Die Ursache für die Störung ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 24.03.2025 05:30 Uhr

Das Wetter: Vereinzelt Regenschauer, ansonsten mildes Wetter

Heute ist es wechselnd bewölkt, stellenweise gibt es etwas Regen. Nördlich des Kanals kann es auch längere Abschnitte über freundlich bleiben. Die Temperaturen auf Sylt (Kreis Nordfriesland) und Fehmarn (Kreis Ostholstein) liegen bei 10 Grad Celsius. Es weht ein schwacher Wind über das Land. | NDR Schleswig-Holstein 24.03.2025 08:00 Uhr

