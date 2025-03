Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 23.03.2025 12:13 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 23. März 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Bombenentschärfung in Bad Oldesloe erfolgreich

In der Innenstadt von Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) hat der Kampfmittelräumdienst am Sonntagvormittag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Die Experten haben dafür laut Polizei etwa eine halbe Stunde gebraucht. Der Blindgänger war am Dienstag (18.3.) bei Bauarbeiten in einem Keller eines Mehrfamilienhauses gefunden worden. Für die Entschärfung wurde er ausgegraben. Rund 1.600 Menschen mussten wegen der Entschärfung ihre Wohnungen und Häuser verlassen, auch Straßen waren gesperrt. Die meisten Anwohner können jetzt wieder zurück - außer die in der Mewesstrasse und in der Reimer-Hansen-Straße. Sie müssen warten, bis der Sprengsatz aus dem betroffenen Haus gebracht wurde. | NDR Schleswig-Holstein 23.03.2025 12:00 Uhr

Bilanz: 154 unerlaubte Einreisen an deutsch-dänischer Grenze

Seit rund einem halben Jahr gibt es stationäre Grenzkontrollen in Deutschland - an der deutsch-dänischen Grenze hat die Bundespolizei offenbar wenig zu tun. Von Mitte September vergangenen Jahres bis Ende Februar haben die Beamten nach eigenen Angaben rund 150 unerlaubte Einreisen festgestellt. Bundesweit waren es mehr als 25.000. | NDR Schleswig-Holstein 23.03.2025 09:00 Uhr

Ei-Knappheit in den USA - kein Engpass in Schleswig-Holstein

In den USA werden Eier knapp und die, die noch zu kaufen sind, werden immer teurer. Der Hintergrund der Eier-Knappheit ist der Ausbruch der Vogelgrippe in den USA - viele Tiere mussten deshalb getötet werden. Damit es in Schleswig-Holstein keinen Engpass gibt, sollten Verbraucher keine Hamsterkäufe machen - also, normal einkaufen, rät Hans-Peter Goldnick aus Nehms im Kreis Segeberg, selbst Eier-Produzent und Vorsitzender des Bundesverbandes Ei. | NDR Schleswig-Holstein 23.03.2025 08:00 Uhr

SG Flensburg-Handewitt siegt im Handball-Derby über THW Kiel

In der Handball-Bundesliga hat sich die SG Flensburg-Handewitt im 112. Landesderby gegen den THW Kiel durchgesetzt. 36:33 (19:17) stand es am Ende. Auch das Hinspiel hatte Flensburg gewonnen. THW Nationalspieler Patrick Wiencek glaubt nach eigenen Angaben weiterhin an die Meisterschaftschancen seines Vereins, trotz Niederlage in Flensburg. | NDR Schleswig-Holstein 23.03.2025 08:00 Uhr

Das Wetter: Wolken im Westen, Sonnenschein im Osten

Am Sonntag wird es wolkiger und am ehesten an der Westküste gibt es später vereinzelt etwas Regen. Zur Ostsee hin wird es deutlich freundlicher mit mehr Sonnenschein und es bleibt dort trocken. Höchstwerte reichen von 9 Grad auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) bis 15 Grad am Schaalsee im Bereich Lauenburg. An der See sowie im Norden weht ein stark böiger Wind. | NDR Schleswig-Holstein 23.03.2025 08:00 Uhr

