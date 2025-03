Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 22.03.2025 10:32 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 22. März 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

"Bürgerinitiative Norddeutschland" will in Neumünster demonstrieren

In und um Neumünster kann es heute voll werden. Dort ist eine Demonstration der "Bürgerinitiative Norddeutschland" angemeldet. Etwa 1.000 Teilnehmer und mehrere Fahrzeug-Konvois aus ganz Schleswig-Holstein werden laut Polizei erwartet. Deswegen rechnet die Polizei auch mit Verkehrsbehinderungen auf den umliegenden Bundesstraßen und der Autobahn 7 im Bereich Neumünster. Besonders zwischen 12 und 16 Uhr muss demnach mit kurzfristigen Straßensperrungen gerechnet werden. Außerdem wurde laut Polizei eine Demonstration gegen Rechts angekündigt - vom "Verein für Toleranz und Zivilcourrage". Dieser Demonstrationszug soll ebenfalls durch die Innnenstadt von Neumünster führen. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2025 11:00 Uhr

Kleine Gemeinden sollen bald hauptamtliche Bürgermeister wählen dürfen

Die schwarz-grüne Landesregierung will kleineren Gemeinden in Schleswig-Holstein die Wahl hauptamtlicher Bürgermeister ermöglichen - und zwar in Orten mit mehr als 2.000 Einwohnern. Bislang lag die Grenze bei 4.000 Einwohnern. Auch in Gemeinden dieser Größe könnten Repräsentationsaufgaben aufgrund örtlicher Besonderheiten ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister überfordern, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Das muss dann die Gemeindevertretung vor Ort beschließen. Die Reform folgt auf einen Vorschlag der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Landesverbände, so die CDU-Politikerin. In den vergangenen Monaten traten im Land immer wieder ehrenamtliche Bürgermeister zurück. Grund dafür waren laut Gemeindetag meist ein hohes Arbeitspensum, enorme Bürokratie und persönliche Anfeindungen. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2025 11:00 Uhr

Earth Hour: Öffentliche Gebäude in Kiel und Lübeck schalten Licht aus

Zur sogenannten Earth Hour gehen heute zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr wieder die Beleuchtungen aus, um ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. Auch in Schleswig-Holstein wollen sich zahlreiche Städte und Gemeinden an der weltweiten Aktion beteiligen. Private Firmen und Haushalte können ebenfalls mitmachen. In Kiel werden laut Stadt seit einigen Jahren die Beleuchtungen des Rathauses, des Warleberger Hofes und des Schifffahrtsmuseums ausgeschaltet. Die Hansestadt Lübeck will nach eigenen Angaben neben der Beleuchtung des Holstentors auch die Lichter an der Petrikirche, der Jakobikirche, des Lübecker Doms, des Heiligengeist-Hospitals, der Musik- und Kongresshalle Lübeck, des Museumshafens und des Leuchtturms Travemünde für eine Stunde ausschalten. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2025 11:00 Uhr

Milliarden-Finanzpaket des Bundes: Kitas, Straßen und Kliniken könnten profitieren

Schulen, Krankenhäuser, Straßen, Radwege, Digitalisierung und Klimaschutz: Das sind einige Bereiche, in die laut Finanzministerin Silke Schneider (Grüne) Mittel des Milliarden-Finanzpakets des Bundes fließen könnten. Nachdem der Bundesrat am Freitag den Weg für das Finanzpaket frei gemacht hatte, kündigte Schneider an, sich nun mit den Kommunen zusammenzusetzen. "Wir werden schauen, was leistbar ist und wo wir Schwerpunkte setzen wollen," sagte sie. Bereiche, wo das Geld sinnvoll eingesetzt werden kann, fallen Thorsten Karstens vom schleswig-holsteinischen Gemeindetag jede Menge ein. "Wir haben die Feuerwehr-Gerätehäuser, wir haben Kitas, wir haben Straßen, wir haben Schulen, in die wir investieren müssen", nannte er einige Beispiele. Die Kommunen benötigten jetzt eine breite Verwendungsmöglichkeit mit unkomplizierten Verfahren. Kritik an dem Finanzpaket und der gelockerten Schuldenbremse kam von der Jungen Union in Schleswig-Holstein. Für die junge Generation seien die neuen Schulden ein schwerer Schlag, sagte der Vorsitzende Felix Siegmon. "Das ist in Bezug auf die Generationengerechtigkeit ein echtes Problem." | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2025 11:00 Uhr

Seniorin nach Brand in Kieler Pflegeheim schwer verletzt

In Kiel hat es am frühen Morgen in einem Alten- und Pflegeheim im Stadtteil Hasseldieksdamm gebrannt. Das Feuer brach gegen halb fünf in einem Patientenzimmer aus, so die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte retteten die Bewohnerin aus ihrem brennenden Zimmer. Die 83-jährige erlitt schwere Brandverletzungen, sie kam in eine Spezialklinik. Rund 40 Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz. Die Polizei ermittelt jetzt die Brandursache. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2025 10:00 Uhr

Krokusblütenfest in Husum eröffnet

Ab heute können Frühlingsfans das Krokusblütenfest in Husum (Kreis Nordfriesland) besuchen. Bürgermeister Martin Kindl (CDU) hat das Fest am Vormittag eröffnet - vor der lilafarbenden Kulisse von Millionen Krokussen rund um das Husumer Schloss. Auch die neue Krokusblütenmajestät wurde gekrönt. Zudem bietet der Kunsthandwerkermarkt im Schlosshof bis Sonntag zahlreiche kreative und handgefertigte Produkte von rund 50 Kunsthandwerkern. Live-Musik und Poetry-Slam gibt es außerdem. Der Sonntag beginnt in der Husumer Neustadt mit dem Wettbewerb um die Norddeutsche Meisterschaft der Floristen, bei der sich die Teilnehmer verschiedenen Disziplinen stellen müssen. Dazu gehört unter anderem auch das Binden von Blumensträußen. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2025 09:00 Uhr

RE7 und RE70 fahren wieder normal

Nach mehrere Wochen Bauarbeiten fahren jetzt die Bahnlinien RE7 und RE70 unterwegs zwischen Kiel und Hamburg, beziehungsweise Flensburg und Hamburg, wieder fahrplanmäßig. Diese Züge konnten wegen der Bauarbeiten in den vergangenen Wochen nicht bis nach Hamburg durchfahren. Fahrgäste mussten deshalb am Bahnhof Pinneberg aussteigen und dann die S-Bahn Richtung Hamburg nehmen. Auch der Verkehr auf der Linie RE6 zwischen Westerland/Sylt (Kreis Nordfriesland) und Hamburg soll laut Bahn wieder regulär laufen. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2025 08:00 Uhr

Northvolt: Madsen sieht positive Signale vom Konkursverwalter

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Madsen (CDU) hat sich am Freitag mit dem Konkursverwalter von Northvolt in Schweden getroffen. Nach dem Gespräch sagte Madsen dem NDR, der Insolvenzverwalter sei in sehr intensiven Gesprächen über das Gesamtpaket – dabei gehe es um die Produktion in Schweden und auch um den Standort bei Heide im Kreis Dithmarschen. "Das war für mich ein ganz wichtiges Signal", so Madsen. Nach seinen Worten sei aber auch eine Teilung der unterschiedlichen Bereiche und Standorte denkbar. Northvolt baut bei Heide eine Batteriefabrik, die nicht direkt von der Insolvenz des Mutterkonzerns betroffen sein soll. Experten gehen aber davon aus, dass die Insolvenz auch Auswirkungen auf den geplanten Standort haben wird. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2025 19:00 Uhr

Das Wetter: Trocken und viel Sonne

Heute Nachmittag ist es durchweg freundlich und trocken mit meist ungetrübtem Sonnenschein. Die Höchstwerte liegen bei 12 Grad in Leck (Kreis Nordfriesland) und bei 17 Grad in Pinneberg, an der Ostsee liegen die Temperaturen zwischen 9 und 11 Grad. Zunehmend mäßiger, teils frischer, an der See frischer bis starker Ost- bis Südostwind. Zum Teil gibt es später am Tag auch stürmische Böen. Die Abendtemperaturen um 18 Uhr betragen 6 Grad in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) und 12 Grad in Norderstedt (Kreis Segeberg). In der Nacht zum Sonntag kommen zur Elbe und zum Lauenburgischen hin Wolken auf, es ist etwas Regen möglich, weiter im Norden und Osten ist es oft klar und trocken. Die Tiefstwerte liegen bei 5 Grad in Kiel bis 2 Grad in Hohn (Kreis Rendsburg-Eckernförde). | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2025 08:00 Uhr

