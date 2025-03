Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 21.03.2025 08:03 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 21. März 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Tankstellenüberfall in Barmstedt

Am Freitagmorgen ist die Esso-Tankstelle in der Moltkestraße in Barmstedt (Kreis Pinneberg) überfallen worden. Die Polizei war laut Leitstelle rund zwei Stunden im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Zum Tathergang macht die Polizei noch keine Angaben. Auch ob der oder die Täter gefasst wurden, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2025 06:00 Uhr

Neumünster: Mitarbeiter bei Brand auf Recyclinghof verletzt

Am Donnerstagnachmittag (20.3.) hat es im Recyclinghof im Industriegebiet Neumünster Süd einen Feuerwehreinsatz gegeben. In einem Schredder war laut Feuerwehr aus noch unbekannter Ursache Elektroschrott in Brand geraten. Zwei Mitarbeiter erlitten eine Rauchvergiftung bei dem Versuch, den Brand zu löschen. Sie kamen verletzt ins Krankenhaus. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Neumünster sowie die Freiwillige Feuerwehr Gadeland. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2025 09:30 Uhr

Hat er seine Frau erschossen? Mordprozess gegen Mann aus Büchen startet

Am Landgericht Lübeck beginnt am Freitag (21.03.) der Mordprozess gegen einen 60-jährigen Mann. Er soll seine von ihm geschiedene Frau im vergangenen Herbst an einem Wanderweg in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) erschossen haben. Der mutmaßliche Täter stellte sich am Morgen des 28. Septembers 2024 der Polizei in Büchen. Die Lübecker Mordkommission nahm daraufhin die Ermittlungen auf, konnte die Leiche als die 55-jährige Ex-Frau des Mannes identifizieren und die mutmaßliche Tatwaffe beschlagnahmen. Warum der 60-jährige seine Ex-Frau erschossen haben soll, ist derzeit noch unbekannt. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2025 06:00 Uhr

Viele Grundschulen in SH suchen händeringend Lehrerinnen und Lehrer

Grundschulen in Schleswig-Holstein fehlen die Fachkräfte. Dieser Ansicht ist die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Besonders betroffen seien der Süden des Landes und die Westküste. Die Qualität sinke durch nicht qualifizierte Vertretungskräfte, so die GEW. Das Bildungsministerium bestätigt eine aktuell angespannte Lage, verweist aber insgesamt auf bestehende Maßnahmen zur Gewinnung von Fachkräften wie zum Beispiel Quereinstiegsmöglichkeiten. Landesweit hatten einem Bericht des Bildungsministeriums zufolge im Schuljahr 2023/24 mehr als 17 Prozent aller Lehrkräfte, die an Grundschulen unterrichten, keine abgeschlossene Lehramtsausbildung. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2025 05:30 Uhr

Bundesrat: Schleswig-Holstein will für Grundgesetzänderung stimmen

Im Bundesrat gilt die Zustimmung aus Schleswig-Holstein bei der heutigen Abstimmung zur Grundgesetzänderung als sicher. Die Änderung muss erfolgen, um das Milliardenschuldenpaket für Verteidigung und Infrastruktur von Union und SPD aufnehmen zu können. Finanzministerin Silke Schneider (Grüne) nannte das Finanzpaket einen Meilenstein für Zukunftsinvestitionen. Berechnungen mit dem üblichen Königsteiner Schlüssel zeigen, dass das Land mit drei bis vier Milliarden Euro zusätzlich rechnen kann. Am Dienstag hatte bereits der alte Bundestag zugestimmt. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2025 05:30 Uhr

Konkrete Planung für Stadtbahn in Kiel kann losgehen

Die Kieler Ratsversammlung hat am Donnerstagabend mit den Stimmen von SPD, Grünen, Linken, SSW und "Die Partei" für die konkrete Planung einer Stadtbahn durch die Landeshauptstadt gestimmt. Die erste Linie soll laut Stadt bis zu 564 Millionen Euro kosten und ab 2034 durch Kiel fahren. Es sind noch drei weitere Strecken geplant. Die Meinungen über den Bau einer Stadtbahn in Kiel sind wegen hoher Kosten kontrovers. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2025 05:30 Uhr

Das Wetter: Wieder viel Sonne

Der Freitag startet stellenweise mit Nebel oder Hochnebel. Danach ist es oft heiter oder sonnig und weiter trocken. Die Höchstwerte erreichen 8 Grad in Großenbrode (Kreis Ostholstein), 15 Grad in Hattstedt (Kreis Nordfriesland) bis 19 Grad in Elmshorn (Kreis Pinneberg). Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, am Abend an der See böig auffrischender Südost- bis Ostwind. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2025 06:00 Uhr

