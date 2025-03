Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 20.03.2025 07:10 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 20. März 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Neues Umspannwerk im Kreis Segeberg

Heute wird in Hardebek (Kreis Segeberg) mit dem Bau eines neuen Umspannwerkes begonnen. Es soll für Schleswig-Holstein und die Energiewende eine entscheidende Rolle spielen. Ab 2027 soll laut Netzbetreiber Tennet über Hardebek ein großer Teil der hier an den Küsten produzierten erneuerbaren Energien in Richtung Süden fließen. Nach Angaben des Bürgermeisters von Hardebek, Wolfgang Wilczek (Hardebeker Wählergemeinschaft), ist die Akzeptanz für die Baustelle groß. Die Gemeinde profitiere von der Gewerbesteuer. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2025 05:30 Uhr

Lkw in Graben gekippt: A23 war stundenlang voll gesperrt

Die A23 war am Mittwoch nach einem schweren Lkw-Unfall stundenlang Richtung Heide (Kreis Dithmarschen) gesperrt. Nach Angaben der Polizei konnte die Autobahn zwischen Hanerau-Hademarschen und Schafstedt erst gegen 23 Uhr freigegeben werden. Der Lkw hatte Trockendünger geladen, der aufwendig abgepumpt werden musste. Der 49 Jahre alte Lastwagenfahrer war am Vormittag von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2025 05:30 Uhr

Neues Programm gegen Lehrermangel auf dem Land

Der Mangel an Lehrern ist in Schleswig-Holstein vor allem auf dem Land zu spüren. Damit mehr Lehrer im ländlichen Raum unterrichten, läuft seit sechs Wochen ein besonderes Programm: Wer drei Jahre an einer unterbesetzten Schule unterrichtet, darf anschließend an seine Wunschschule. Die SPD-Fraktion kritisiert, dass das Ministerium zu spät über das Programm informiert habe. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) spricht von einem Erfolg. Nach sechs Wochen seien 13 Stellen auf diese Art besetzt worden. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2025 06:30 Uhr

Reaktionen aus SH zur gelockerten Schuldenbremse

Das am Dienstag vom Bundestag beschlossene Schuldenpaket stößt nicht überall auf Zustimmung. Zusätzlich zum Sondervermögen gibt das Finanzpaket den Ländern die Möglichkeit, durch die Reform der Schuldenbremse weitere Kredite aufzunehmen, wenn auch der Bundesrat dem Paket am Freitag zustimmt. Kritik kommt unter anderem vom Bund der Steuerzahler und dem Landesrechnungshof. Schleswig-Holstein habe bereits jetzt die zweithöchste Pro-Kopf-Verschuldung unter den westdeutschen Flächenländern. FDP-Fraktionschef Christopher Vogt ist verärgert, dass Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nicht wie angekündigt zunächst mit den Fraktionen über die Änderungen bei der Schuldenbremse gesprochen hat. Finanzministerin Silke Schneider (Grüne) meinte, Schleswig-Holstein profitiere von der Änderung erheblich. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2025 06:00 Uhr

19 Jahre alter Motorradfahrer stirbt bei Bad Oldesloe

Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ist Mittwochnachmittag auf der Landesstraße 83 bei Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei kam der Mann aus Schlamersdorf. Er flog aus ungeklärter Ursache aus einer Kurve und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum. Ein Notarzt konnte ihn vor Ort nicht mehr wiederbeleben. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2025 06:30 Uhr

Das Wetter: Wieder viel Sonne

Heute gibt es neben viel Sonnenschein von Westen her zeitweise durchziehende Wolkenfelder. Es bleibt weiterhin trocken. Die Höchstwerte erreichen zwölf Grad in Leck (Kreis Nordfriesland) bis 17 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg). Der Wind weht überwiegend schwach aus südlicher bis westlicher Richtung. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2025 06:00 Uhr

