Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 19.03.2025 07:32 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 19. März 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Zu viele Ferienwohnungen: Neue Regelung soll Anzahl begrenzen

Die Anzahl der Ferienwohnungen in Schleswig-Holstein sorgt für immer mehr Druck auf dem Wohnungsmarkt. Besonders an der Küste sind nach Angaben vieler Kommunen in den vergangenen Jahren zahlreiche Mietwohnungen zu Ferienunterkünften umgewandelt geworden. Eine Satzung, die Kommunen mit einem angespannten Wohnungsmarkt erlaubt, die Umwandlung von Miet- zu Ferienunterkünften zu verbieten, soll das nun ändern. | NDR Schleswig-Holstein 19.03.2025 06:00 Uhr

Weitere Informationen Ferienwohnungen in SH: Vom Wildwuchs in geordnete Bahnen Nur ein Bruchteil der Ferienwohnungen in SH ist bisher genehmigt. Aufgrund der Wohnungsnot machen viele Kommunen jetzt Druck. mehr

#NDRfragt: Viele Schleswig-Holsteiner plagen Geldsorgen

Rund zwei Drittel der Menschen in Schleswig-Holstein sind jetzt offenbar in einer schlechteren finanziellen Situation als noch vor zwei Jahren. Das legt eine aktuelle nicht-repräsentative Umfrage von #NDRfragt nahe. In der Umfrage haben mehr als 5.600 Menschen Auskunft darüber gegeben, wie sie selbst finanziell über die Runden kommen und was die Politik ihrer Meinung nach tun müsste, um sie zu entlasten. Die meisten Befragten wünschen sich, dass die Politik die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel senkt. 54 Prozent der Teilnehmenden aus Schleswig-Holstein sagen, das sei die Maßnahme, die sie persönlich am meisten entlasten würde. | NDR Schleswig-Holstein 19.03.2025 07:00 Uhr

Weitere Informationen Mehrheit wünscht sich weniger Mehrwertsteuer auf Lebensmittel Eine große Mehrheit der #NDRfragt-Teilnehmer würde zudem Vielverdiener und Vermögende von weiteren Entlastungen ausschließen. mehr

Schuldenpaket der Bundesregierung: Reaktionen aus SH

Spitzenpolitiker aus Schleswig-Holstein haben unterschiedlich auf die Verabschiedung des Schuldenpakets für Verteidigung und Infrastruktur reagiert. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte NDR Schleswig-Holstein, die geplanten Milliarden für die Bundeswehr würden auch dem Bundesland helfen. Der Norden sei eine Drehscheibe direkt an der Ostsee und von daher unmittelbar bedroht. Die SPD-Vorsitzende Serpil Midyatli (SPD) begrüßte die Entscheidung ebenfalls. An die Kieler Landesregierung gerichtet sagte sie, jetzt müsste es auch um die Modernisierung des Landes gehen. Kritik kommt von der FDP-Fraktion. Der Vorsitzende Christoph Vogt sprach von einem gigantischen Schuldenpaket und einem Schicksalstag der deutschen Geschichte. | NDR Schleswig-Holstein 19.03.2025 06:00 Uhr

Weitere Informationen Grundgesetz-Änderungen gebilligt: Nord-Politiker reagieren Bei der Abstimmung im Bundestag wurde die erforderliche Zweidrittelmehrheit erreicht. Am Freitag muss noch der Bundesrat abstimmen. mehr

Drei Unfälle gleichzeitig auf A7 bei Bad Bramstedt

Die A7 ist nach drei Unfällen bei Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) am Dienstagabend gesperrt worden. Laut Feuerwehr prallte erst ein Auto in die Mittelleitplanke. Im Anschluss fuhr ein weiterer Wagen in das verunglückte Fahrzeug. Zwei Männer wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Noch während der Einsatz lief, überschlug sich ein Auto auf der Gegenseite. Auch dort wurden zwei Personen verletzt. Die A7 Richtung Norden musste deshalb zwischen 20 und 22 Uhr voll gesperrt werden, in Richtung Süden war nur eine Spur frei. | NDR Schleswig-Holstein 19.03.2025 06:00 Uhr

Öffentlicher Dienst: Nach Warnstreik in Kiel jetzt auch in Lübeck

Die Gespräche im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen sind gescheitert. Ver.di Nord ruft deshalb weiter zu Streiks auf. Heute ist Lübeck betroffen. Beim Verband der kommunalen Arbeitgeber zeigt man sich von der Aktion unbeeindruckt. Warnstreiks hätten keinen Einfluss auf die anstehende Schlichtung, heißt es dort. Ver.di will trotzdem weitermachen. Deshalb ruft die Gewerkschaft in Lübeck Beschäftigte bei Entsorgungsbetrieben, in Jobcentern und in den Sana-Kliniken zum Streik auf. Ebenfalls Streiks gibt es bei den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und Stormarn. Die Schlichtung soll in den nächsten Tagen beginnen. | NDR Schleswig-Holstein 19.03.2025 06:00 Uhr

Weitere Informationen Öffentlicher Dienst: Heute Streik in Lübeck Nachdem ver.di gestern die Beschäftigten von Bund und Kommunen zum Warnstreik aufgerufen hatte, geht es in Lübeck weiter. mehr

Offenbar Warnstreik bei Kieler Nachrichten und Lübecker Nachrichten

In den Redaktionen der Kieler Nachrichten sowie der Lübecker Nachrichten werden heute wohl viele Beschäftigte die Arbeit niederlegen. Der Deutsche Journalistenverband Nord (DJV) hat zu einem Warnstreik aufgerufen. Wie genau sich der Streik auf das Zeitungsangebot auswirken wird, ist nach Angaben von DJV-Nord-Geschäftsführer Stefan Endter unklar. Am Vormittag wollen sich die Beschäftigten der Lübecker Nachrichten am Holstentor versammeln. In Kiel kommen die Mitarbeitenden der Kieler Nachrichten vor dem Verlagsgebäude am Asmus-Bremer Platz zusammen. Die Arbeitgeber - der Bundesverband der Digitalpublisher und Zeitungsverleger - bietet einen Tarifvertrag über drei Jahre an. Er beinhaltet ein Gehaltsplus von zuerst 120 Euro monatlich im ersten Jahr sowie in den beiden kommenden Jahren von 1,5 und einem Prozent. Für den DJV ist das laut Endter inakzeptabel. Der Verband fordert ein Lohnplus von 10,5 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 19.03.2025 06:00 Uhr

Auto überschlägt sich in Neumünster - Fahrerin verletzt

In Neumünster ist eine Autofahrerin verunglückt. Laut Polizei hat dabei Alkohol eine Rolle gespielt, außerdem hatte die Fahrerin wohl keinen Führerschein. Vermutlich zu schnell streifte das Auto in einer 30er-Zone einen parkenden Transporter, dabei platze dessen Reifen. Beide Fahrzeuge verkeilten sich und das Auto landete auf dem Dach. Die Fahrerin musste ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 19.03.2025 06:30 Uhr

Das Wetter: Den ganzen Tag Sonnenschein

Am Mittwoch gibt es tagsüber viel Sonnenschein, kaum Wolken und überall im Land ist es trocken. Die Höchstwerte erreichen 10 Grad in Schönwalde am Bungsberg (Kreis Ostholstein) bis 13 Grad in Bönningstedt (Kreis Pinneberg). Der Wind weht überwiegend schwach aus südlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 19.03.2025 07:00 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Meeno Schrader mit den Aussichten für den 19. März und die kommenden Tage. 2 Min

