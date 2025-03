Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 18.03.2025 07:40 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 18. März 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Feuer in Schenefeld - Mutter mit drei Kindern gerettet

In Schenefeld (Kreis Pinneberg) hat die Feuerwehr am Montagabend eine Mutter und ihre drei Kinder aus einem Reihenhaus gerettet. Nach Angaben der Helfer war in der Küche ein Feuer ausgebrochen. Wegen des starken Rauchs schlossen sich die vier im Dachgeschoss ein. Die Feuerwehr betreute sie erst per Telefon und brachte sie dann unverletzt ins Freie. | NDR Schleswig-Holstein 18.03.2025 07:30 Uhr

Erneut Warnstreik im öffentlichen Dienst in Kiel

In Kiel gibt es am Dienstag erneut einen Warnstreik im öffentlichen Dienst. Aufgerufen hat die Gewerkschaft ver.di unter anderem in kommunalen Kitas, bei den Stadtwerken, im städtischen Krankenhaus und bei der Verkehrsüberwachung. Hintergrund ist, dass die Arbeitgeber am Montagabend die dritte Verhandlungsrunde für gescheitert erklärt hatten. In den nächsten Tagen soll eine Schlichtung beginnen. Auf einer Versammlung auf dem Nordmarksportfeld will ver.di die Beschäftigten über den Verlauf der Verhandlungen und den Ablauf des Schlichtungsverfahrens informieren. Bis zum Beginn der Friedenspflicht vor dem Schlichtungsverfahren hat ver.di noch weitere Warnstreikaktionen angekündigt. | NDR Schleswig-Holstein 18.03.2025 05:30 Uhr

Unfall auf A23 sorgte für Sperrung in der Nacht

Die A23 ist in der Nacht etwa drei Stunden lang in Richtung Süden gesperrt gewesen. Betroffen war der Abschnitt zwischen Lägerdorf und Hohenfelde (beide Kreis Steinburg). Dort war laut Polizei ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt. Ein weiteres Auto sei danach in die Unfallstelle gefahren. Beide Fahrer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus, an den Fahrzeugen entstand jeweils ein Totalschaden. | NDR Schleswig-Holstein 18.03.2025 07:00 Uhr

Musiker aus Schleswig-Holstein erneut vor Gericht

Ein ehemaliger Musiker des Schleswig-Holsteinischen Sinfonieorchesters steht ab sofort erneut vor Gericht. Er soll im September 2022 versucht haben, seine Mutter und zwei Kollegen zu vergiften. Das Landgericht Hannover hatte den heute 64-Jährigen zu sechseinhalb Jahren Gefängnis verurteilt - der Bundesgerichtshof hob das Urteil aber teilweise auf. | NDR Schleswig-Holstein 18.03.2025 06:30 Uhr

Ein Toter nach Wohnungsbrand in Glückstadt

In Glückstadt im Kreis Steinburg ist bei einem Feuer ein Mensch ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei hatten Beamte in der Nacht auf ihrer Streife die Flammen im Obergeschoss eines Hauses bemerkt. 50 Kräfte der Feuerwehr waren etwa vier Stunden lang in der Königsstraße im Einsatz. Dabei fanden sie die Leiche - vermutlich des Bewohners. Warum es brannte, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 18.03.2025 06:00 Uhr

Gründung eines Mobilitätsnetzwerks für SH in Neumünster

Am Dienstag gründet der Verkehrsverbund NAH.SH das erste Mobilitätsnetzwerk für Kommunen in Schleswig-Holstein. "Move.SH" soll laut einer Sprecherin Kommunen in Sachen Mobilitätsplanung und -management beraten. Zudem sollen sich Kommunen auch untereinander austauschen können. An der Auftaktveranstaltung in Neumünster nimmt auch Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) teil. Insgesamt sind nach Angaben des Verkehrsverbundes 34 Kommunen beteiligt - unter anderem Neumünster, Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Tönning (Kreis Nordfriesland) sowie die beiden Kreise Pinneberg und Steinburg. | NDR Schleswig-Holstein 18.03.2025 06:00 Uhr

Blitzer-Bilanz 2024 für SH: Mehr Verstöße als im Vorjahr

Auf den Straßen in Schleswig-Holstein sind im vergangenen Jahr deutlich mehr Raser erwischt worden als noch 2023. Das zeigt eine NDR Umfrage unter allen Kreisen und kreisfreien Städten. Besonders auffällig ist dabei der Kreis Rendsburg-Eckernförde: Dort wurden 94.000 Blitzbescheide verschickt und damit doppelt so viele wie im Vorjahr. Am häufigsten geblitzt wurde an der Rader Hochbrücke. | NDR Schleswig-Holstein 18.03.2025 05:30 Uhr

Das Wetter: Sonnenschein bei meist einstelligen Temperaturen

Heute wird es verbreitet sonnig. Zwischen Angeln (Kreis Schleswig-Flensburg) und Fehmarn (Kreis Ostholstein) gibt es zeitweise Wolkenfelder, es bleibt aber weiter trocken. Höchstwerte liegen bei 7 Grad auf Sylt (Kreis Nordfriesland) und Fehmarn bis rund 10 Grad in Schenefeld (Kreis Pinneberg). Es weht ein schwacher, an der See teils mäßiger Wind, vorwiegend aus West bis Südwest. | NDR Schleswig-Holstein 18.03.2025 06:00 Uhr

