Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 17.03.2025 06:40 Uhr

Tarifgespräche öffentlicher Dienst unterbrochen

Die Tarifgespräche für den öffentlichen Dienst ziehen sich weiter hin - auch für Schleswig-Holstein. Gewerkschaften und Arbeitgeber haben die Verhandlungen in der Nacht unterbrochen. Im Laufe des Tages soll es weitergehen. Vorher war bekannt geworden, dass ein neuer Vorschlag der Gewerkschaften auf dem Tisch liegen soll. Einzelheiten dazu sind nicht bekannt. Es geht um Gehälter und Arbeitszeiten für etwa 2,5 Millionen Beschäftigte von Bund und Kommunen. | NDR Schleswig-Holstein 17.03.2025 07:00 Uhr

Explosion in Husum: Gaskartusche durchschlägt Hauswand

Bei einer Explosion ist am Sonntagabend in Husum (Kreis Nordfriesland) ein Mehrfamilienhaus stark beschädigt worden. Gegen 20:30 hatten Anwohner die Feuerwehr informiert. Nach Angaben von Feuerwehr und Polizei war es zunächst in der Küche zu einer Fett-Explosion gekommen. Dadurch sei eine Gaskartusche in Brand geraten. Diese sei explodiert, regelrecht durch die gesamte Wohnung geschossen und habe die Wand nach draußen durchschlagen. Teile der Fassade des Hauses in der Straße "Am Fischerhaus" brachen laut Polizei und Feuerwehr heraus. Das Gebäude wurde anschließend komplett evakuiert. Wie durch ein Wunder sei niemand verletzt worden, so die Einsatzkräfte. Am Gebäude entstand hoher Sachschaden. Die Bewohner der vier Wohnungen kamen bei Verwandten unter. Heute sollen Statiker überprüfen, inwieweit das Haus noch bewohnbar ist. | NDR Schleswig-Holstein 17.03.2025 07:00 Uhr

Stichwahl nach Bürgermeisterwahl auf Sylt

Die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Sylt im Kreis Nordfriesland haben am Sonntag gewählt: Die parteilose Tina Haltermann, die von der CDU vorgeschlagen wurde, konnte laut der Gemeinde Sylt zum vorläufigen Endergebnis um kurz nach 20 Uhr die meisten Stimmen auf sich vereinen. Da sie mit mit 38,4 Prozent allerdings nicht die absolute Mehrheit erlangte, wird es am 6. April mit dem Zweitplatzierten Markus Gieppner zur Stichwahl kommen. Der Fraktionschef von "Die Insulaner" kam auf 23,5 Prozent der Stimmen. Laut Gemeindesprecher waren 12.144 wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Wahlbeteiligung lag bei 48,6 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 17.03.2025 07:00 Uhr

Todesfelde und Holstein Kiel II verlieren in der Regionalliga - Norderstedt siegt

In der Fußball-Regionalliga Nord der Herren hat der SV Todesfelde im Abstiegskampf drei wichtige Punkte liegengelassen. Gegen die zweite Mannschaft von Werder Bremen verloren die Segeberger trotz 1:0-Führung mit 1:3 und rutschen auf den vorletzten Tabellenplatz. Zur Pause stand es noch 1:1 Unentschieden. Auch Holstein Kiel II hat sein Spiel am Sonntag verloren: Gegen BSV Kickers Emden spielte die Reserve der "Störche" zuhause 1:2 (1:0). Eintracht Norderstedt gewann am Nachmittag mit 1:0 (0:0) gegen den Bremer SV. | NDR Schleswig-Holstein 17.03.2025 07:00 Uhr

Das Wetter: Es bleibt sonnig und trocken

Heute ist es überwiegend sonnig, überall bliebt es trocken. Die Höchstwerte liegen bei 5 Grad in Pelzerhaken (Kreis Ostholstein) und bei 8 Grad in Elmshorn (Kreis Pinneberg). Die Feierabend-Temperaturen um 18 Uhr liegen bei 2 Grad in Sierksdorf (Kreis Ostholstein) und 4 Grad in Meldorf (Kreis Dithmarschen). | NDR Schleswig-Holstein 17.03.2025 07:00 Uhr

