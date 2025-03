Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 15.03.2025 11:03 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 14. März 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Zimmerbrand in Flensburg

Offenbar der Akku einer Powerbank hat am Sonnabendmorgen für einen Zimmerbrand in Flensburg gesorgt. Nach Angaben der Polizei wurden die Rettungskräfte gegen 6:40 Uhr zum Brand in der Heinrich-Schuldt-Straße gerufen. Der Bewohner der Wohnung kam den Angaben zufolge ins Krankenhaus, weil er zu viel Rauch eingeatmet hatte. Die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses hätten sich in Sicherheit gebracht und konnten später in ihre Wohnungen zurückkehren. Den Schaden durch den Brand im Zimmer schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2025 11:00 Uhr

IG Metall: Beschäftigte demonstrieren für bessere Rahmenbedingungen

Die IG Metall hat für Sonnabend zu einem bundesweiten Aktionstag aufgerufen. An der norddeutschlandweiten Kundgebung in Hannover nehmen auch Beschäftigte aus Schleswig-Holstein teil. Nach Angaben von IG Metall Kiel-Neumünster sind etwa 350 Gewerkschaftsmitglieder unter anderem von ThyssenKrupp Marine Systems, Hagenuk, German Naval Yards, Danfoss und Anschütz dabei. Aus dem Bereich Schleswig-Flensburg nehmen rund 40 Beschäftigte teil. Sie wollen sich dafür einsetzen, dass die neue Bundesregierung die Rahmenbedingungen für die Metallindustrie verbessert, zum Beispiel durch geringere Energiekosten und verbesserte Investitionsmöglichkeiten. Zudem geht es laut Gewerkschaft um gesellschaftspolitische Themen, wie bezahlbaren Wohnraum, ein besseres Bildungssystem und eine gute Rente. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2025 11:00 Uhr

Kiel: Boxtrainer wegen Verdachts von sexuellen Übergriffen in U-Haft

Die Polizei und Staatsanwaltschaft Kiel ermitteln gegen einen Boxtrainer aus Schleswig-Holstein. Nach Angaben eines Sprechers soll der Mann sich in mindestens zwölf Fällen jungen Mädchen gegenüber sexuell übergriffig verhalten haben. Der Verdächtige sitzt seit vergangenem Montag in Untersuchungshaft. Ein Richter erließ wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr Haftbefehl gegen ihn. Die Ermittlungen wurden im Januar aufgenommen, nachdem in der Mädchenumkleide des Boxclubs ein Handy entdeckt wurde. Der Trainer soll heimlich Aufnahmen von jungen Boxerinnen gemacht haben. Zuerst hatten die "Kieler Nachrichten" berichtet. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2025 10:00 Uhr

Aktion "Unser sauberes Schleswig-Holstein"

Tausende Freiwillige ziehen Sonnabend im ganzen Land los, um die Umwelt von Müll zu befreien. Zur Aktion "Unser sauberes Schleswig-Holstein" haben mehrere Verbände und Unternehmen aufgerufen. Die Organisatoren haben nach eigenen Angaben in diesem Jahr mehr als 250 Anmeldungen von verschiedenen Orten und rechnen mit 20.000 Teilnehmern. Vielerorts sollen zum Beispiel die Innenstädte in neuem Glanz erstrahlen. Häufig sind aber auch Spielplätze, Grünflächen und Strände das Ziel der Putzaktionen. Im Anschluss planen viele Veranstalter ein Ausklingen bei Kaffee und Kuchen, einige wollen auch eine Auszeichnung für das kurioseste Fundstück vergeben. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2025 10:00 Uhr

Weitere Informationen Unser sauberes Schleswig-Holstein: Über 250 Orte putzen sich heraus Bei der Aktion werden wieder viele Freiwillige ihre Städte und Gemeinden von Müll befreien. mehr

A20: Umfahrung bei Bad Segeberg kann gebaut werden

Der umstrittene Bau der A20 bei Bad Segeberg kann fortgesetzt werden. Das geht aus einem Planfeststellungsbeschluss des Landes Schleswig-Holstein hervor. Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) sagte, dass auf den Baubeginn nicht nur staugeplagte Bad Segeberger, sondern auch die Wirtschaft seit drei Jahrzehnten warten würden. Auch Michael Thomas Fröhlich, Geschäftsführer der Unternehmensverbände im Norden, zeigte sich erleichtert. Und der ADAC fordert, dass es nun schnell gehen muss. Ein Sprecher vom Naturschutzbund (NABU) hingegen sagte, dass dem NABU der Planfeststellungsbeschluss noch nicht vorliege – deswegen könne noch nicht ausgeschlossen werden, dass erneut geklagt wird. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2025 09:00 Uhr

Weitere Informationen A20 bei Bad Segeberg kann weitergebaut werden Das Land hat den notwendigen Beschluss für ein zehn Kilometer langes Teilstück vorgestellt. Seit Jahren ruht der Weiterbau. mehr

A23: Stundenlange Sperrung nach Autounfall

Ein Verkehrsunfall bei Lägerdorf im Kreis Steinburg hat in der Nacht auf Sonnabend für eine stundenlange Sperrung der A23 gesorgt. Laut Polizei sind in Fahrtrichtung Norden gegen kurz nach Mitternacht zwei Autos aus noch ungeklärter Ursache zusammengestoßen. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Die A23 war wegen der Aufräumarbeiten bis etwa 3 Uhr zwischen Hohenfelde (Kreis Plön) und Lägerdorf gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2025 09:00 Uhr

Ratekau: Wasserrohrbruch sorgt für Straßenschaden

In Ratekau (Kreis Ostholstein) hat ein Wasserrohrbruch in der Nacht auf Sonnabend dafür gesorgt, dass Teile der Asphaltdecke auf der Straße Hanse-Ring hochgekommen sind. Laut Polizei befinden sich in dem Bereich mehrere geparkte Autos. Diese Autos sollten entfernt werden, damit der Wasserversorger die Leitung reparieren kann. Verletzt wurde niemand. Etwa vier Meter der Straße seien betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2025 08:00 Uhr

Finanzpaket der Bundesregierung: Reaktionen aus SH

Die Einigung auf ein schuldenfinanziertes Finanzpaket für Deutschland stößt bei schleswig-holsteinischen Politikern auf positive Reaktionen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat bereits die Unterstützung des Landes im Bundesrat für das vereinbarte Finanzpaket zugesagt. Die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli findet, dass die Einigung von Union und SPD ein gutes Signal sei. Für die Landesvorsitzende der Grünen, Anke Erdmann, ist es nun ein gutes und ausgewogenes Gesamtpaket. Der schleswig-holsteinische Bundestagsabgeordnete und CDU-Sicherheitsexperte Johann Wadephul sagte in einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung, dass es im Sinne aller sei, in eine klimafreundliche Transformation der Wirtschaft zu investieren. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2025 08:00 Uhr

Weitere Informationen Einigung auf Finanzpaket im Bund: Reaktionen aus dem Norden Union und SPD machten den Grünen mehrere Zugeständnisse. Norddeutsche Politiker zeigen sich erleichtert über die Einigung. mehr

Das Wetter: Trocken und teils sonnig

Sonnabend gibt es am Nachmittag neben Sonnenschein vor allem südlich vom Kanal auch wolkige Abschnitte, meist bleibt es trocken. In Nordfriesland und Angeln (Kreis Schleswig-Flensburg) ist es überwiegend heiter oder sonnig. Die Höchstwerte liegen bei 6 Grad in Burg auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) und bis 8 Grad in Uetersen (Kreis Pinneberg). Es weht schwacher, an den Küsten auch mäßiger Nordost-, später teils Nordwind. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2025 11:00 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Meeno Schrader mit den Aussichten für den 15. März und die kommenden Tage. 2 Min

Archiv 3 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.03.2025 | 11:00 Uhr