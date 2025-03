Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 14.03.2025 07:46 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 14. März 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

A1: Sperrungen zwischen Ratekau und Scharbeutz

Bis Januar 2026 wird die A1 zwischen Sereetz und Pansdorf im Kreis Ostholstein saniert. Doch auch das nächste Teilstück zwischen den Anschlussstellen Ratekau bis Scharbeutz (ebenfalls Kreis Ostholstein) zeigt jetzt schon deutliche Schäden, heißt es von der Autobahn GmbH Nord. Deshalb wird das Stück von kommenden Montag (17.3.) an bis zum 6. April saniert. Für diese Arbeiten wird die Autobahn nachts zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gesperrt, tagsüber gibt es nur einen Fahrstreifen in Richtung Norden, so die Autobahn GmbH Nord. Die Anschlussstelle Pansdorf wird in Richtung Fehmarn voll gesperrt. Umleitungen sind vor Ort ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2025 09:30 Uhr

Drei Verletzte nach Unfall auf A23

Bei einem Unfall auf der A23 bei Tornesch (Kreis Pinneberg) sind am Donnerstagnachmittag drei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Laut Polizei waren ein Transporter und ein Pkw zusammengestoßen. Für die Landung eines Rettungshubschraubers musste die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt werden. In Richtung Hamburg ging es anschließend während der Bergungsarbeiten im Feierabendverkehr nur einspurig voran. Zum genauen Unfallhergang konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2025 09:30 Uhr

Neue Bundespolizisten für SH und MV werden vereidigt

In Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) werden am Freitag knapp 100 neue Bundespolizisten öffentlich vereidigt. Sie sollen in unterschiedlichen Dienststellen in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern eingesetzt werden. Der Sprecher der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt sagte im Vorfeld, dass schon länger nicht mehr so viele angehende Bundespolizisten zusammen vereidigt wurden. Für die Dienststellen bedeute die Zahl eine große Entlastung. Letztes Jahr im März seien es beispielsweise nur rund 30 Personen gewesen. Der Grund für die große Zahl sei unter anderem das hohe Dienstalter anderer Kollegen. In naher Zukunft werden durch Renteneintritte mehr Stellen bei der Bundespolizei frei. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2025 09:30 Uhr

Frust im Bürgermeisteramt - Suche nach Nachfolger schwer

Laut dem Schleswig-Holsteinischem Gemeindetag wird es zunehmend schwieriger, Nachfolgen für das Amt des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin zu finden. Viele der Ehrenamtler seien unzufrieden im Job und durch Hindernissen bei Projekten frustriert. Allein in den vergangenen Wochen habe es landesweit sechs Rücktritte gegeben, so der Gemeindetag. "In anderen Fällen müssen wir aber auch feststellen, dass die Diskussionskultur innerhalb der Kommunalpolitik oder auch zwischen den Bürgern und der Kommunalpolitik sich tatsächlich verschlechtert hat", sagte Jörg Bülow vom Gemeindetag. So werde weniger Rücksicht genommen, auch der Respekt gegenüber ehrenamtlichen Kommunalpolitikern habe abgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2025 06:00 Uhr

Neuer Eigentümer will FSG-Werft breiter aufstellen

Vor eineinhalb Monaten hat die deutsche Rönner Gruppe die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) übernommen. Die neue Unternehmensleitung sieht gute Perspektiven für den Standort. Das bekräftigte der führende Gesellschafter Thorsten Rönner auf den Flensburger Schifffahrtstagen. Ohne die Fehler von Vorbesitzer Lars Windhorst, die in der Insolvenz endeten, wäre die Rönner-Gruppe allerdings nicht in Flensburg eingestiegen, ließ Rönner durchblicken. Die Gelegenheit sei günstig gewesen, so Rönner. Inzwischen werde aber jeder deutsche Werftstandort gebraucht, insbesondere für Militärschiffe. Darüber hinaus gibt es laut Rönner aber auch weitere Möglichkeiten für Flensburg, Fähren wären da nur eine von vielen. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2025 06:00 Uhr

Das Wetter: Vereinzelt Schneeregen möglich - später Auflockerungen

Heute ist es zunächst längere Zeit stark bewölkt oder trüb. Vereinzelt kann es neben Regen- und Graupelschauer auch Schneeregen geben. Im Norden lockert es im Tagesverlauf dann auf und die Sonne kann sich zeigen. Die Temperaturen liegen im Land zwischen 5 und 6 Grad Celsius. Der Wind weht schwach bis mäßig von Nord- bis Nordost. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2025 07:00 Uhr

