Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 13.03.2025 07:24 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 13. März 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Warnstreiks im öffentlichen Dienst: Landesweite Kundgebung in Kiel

Mehrere Gewerkschaften rufen für heute erneut zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst auf. Am Vormittag sind zeitgleich zwei Protestmärsche durch Kiel geplant. Gegen Mittag sollen sich alle Teilnehmer dann zu einer Kundgebung auf dem Rathausplatz versammeln. Beschäftigte von Verwaltungen, Kliniken, Kindertagesstätten, Schwimmbädern und der Abfallwirtschaft aus ganz Schleswig-Holstein sind aufgerufen, sich zu beteiligen. Die Gewerkschaft ver.di erwartet mehr als 2.500 Menschen. Am Freitag werden die Tarifverhandlungen in Potsdam fortgesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2025 06:00 Uhr

Koalitionsverhandlungen in Berlin: 13 Politiker aus SH dabei

Nach den Sondierungsgesprächen starten heute bei Union und SPD die Koalitionsverhandlungen. Bei dem Treffen in Berlin sind auch schleswig-holsteinische Politiker dabei: sechs Vertreter von der CDU und sieben der SPD. Insgesamt kommen 16 Arbeitsgruppen mit 256 Verhandlern zusammen, um einen gemeinsamen Nenner zu finden. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2025 06:00 Uhr

Insolvenz von Northvolt: Reaktionen aus SH

Nachdem das Unternehmen Northvolt in Schweden einen Insolvenzantrag eingereicht hat, will die deutsche Tochterfirma ihren Betrieb fortsetzen. Doch die langfristigen Konsequenzen für die geplante Batteriefabrik bei Heide im Kreis Dithmarschen sind noch nicht absehbar. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) bezeichnete den Standort als weiterhin absolut zukunftsfähig. Deutlich skeptischer ist Oppositionspolitiker Bernd Buchholz (FDP). Er glaubt, dass die 300 Millionen Euro, mit denen das Land gebürgt hatte, nun verloren seien. Dithmarschens Landrat Thorben Schütt (CDU) forderte, dass Kreis, Land und Bund die Planungen für die nötige Infrastruktur fortsetzen. Thomas Bultjer von der IHK-Geschäftsstelle Dithmarschen verweist auf die gute Vorarbeit in der Region - und darauf, dass auch die Bauarbeiten weiterlaufen. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2025 06:00 Uhr

Kleiner Junge nach Verbrühung tot: Prozessbeginn in Itzehoe

Am Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) beginnt heute der Prozess gegen einen Mann wegen Mordverdachts. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, im vergangenen Juli einen zwei Jahre alten Jungen in Wedel (Kreis Pinneberg) so schwer verbrüht zu haben, dass er an den Folgen der Verbrühung starb. Nach der Tat war der damals 30-Jährige zunächst auf der Flucht, konnte aber Mitte August gefasst werden. Seitdem sitzt der Mann in der JVA Itzehoe. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2025 06:00 Uhr

Norddeutsche Schifffahrtsbranche tagt in Flensburg

In Flensburg trifft sich heute erneut die norddeutsche Schifffahrtsbranche. Zentrales Thema bei den zweiten Flensburger Schifffahrtstagen ist die Sicherheit Europas - auch vor dem Hintergrund des neuen USA-Kurses. Einer der öffentlichen Vorträge im Flensburger Schifffahrtsmuseum heißt "Zeitenwende in der deutschen Seeschifffahrt". Ebenfalls mit dabei ist die neue FSG-Führung um Thorsten Rönner. Er will am Nachmittag seine Zukunftsideen für die Flensburger Traditionswerft vorstellen. Weiterer Schwerpunkt der Fachtagung: künstliche Intelligenz und Digitalisierung in der Schifffahrt. | NDR Schleswig-Holstein 12.03.2025 09:00 Uhr

Das Wetter: Wolken, Sonne und Regen im Mix

Heute gibt es in Schleswig-Holstein überwiegend dichte Wolken, auf den nordfriesischen Inseln zeigt sich auch mal die Sonne. Am Nachmittag ist mit Regenschauern zu rechnen. Vereinzelt schneit es aus. Die Höchstwerte erreichen 5 Grad in Hörnum auf Sylt bis 8 Grad in Mölln (Herzogtum Lauenburg). Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Nordsee mäßig bis frisch aus Nord bis West.| NDR Schleswig-Holstein 13.03.2025 07:00 Uhr

