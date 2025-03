Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 12.03.2025 07:36 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 12. März 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Bundeswehr in SH sucht nach ihren Reservisten

Der Reservistenverband in Schleswig-Holstein schlägt Alarm: Im Ernstfall sei Deutschland nicht verteidigungsfähig, weil es an Reservisten in der Bundeswehr fehle. Theoretisch gebe es in Deutschland rund 800.000 Männer mit militärischer Ausbildung. Aber die Bundeswehr wisse nicht, wo diese sind und habe keine Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen. Das liegt laut Verbandschef Marc Lemmermann daran, dass die Kreiswehr-Ersatzämter mit dem Ende der Wehrpflicht im Jahr 2011 aufgelöst wurden. | NDR Schleswig-Holstein 12.03.2025 07:00 Uhr

Eckernförde: Gasleck im Bereich Diestelkamp überwiegend behoben

In Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) fließt wieder Gas. Nachdem dort am späten Dienstagnachmittag eine Gasleitung beschädigt wurde, hatte der südliche Teil der Stadt kein Gas. Die Leitung konnte laut Polizei um 22 Uhr abgedichtet werden. Seit Mittwochmorgen um 3 Uhr ist ein Großteil der Haushalte wieder ans Gasnetz angeschlossen, wie der Stördienst der Stadtwerke Schleswig-Holstein mitteilte. Es seien nur noch punktuell die Haushalte direkt um die beschädigte Stelle an der Straße Diestelkamp ohne Gas, wie die Polizei mitteilt. | NDR Schleswig-Holstein 12.03.2025 07:00 Uhr

Brückensperrung nach Unfall auf der A1 bei Lensahn

Ein Schwertransport ist in der Nacht zu Mittwoch auf der A1 in Höhe Lensahn im Kreis Ostholstein gegen eine Brücke gefahren. Laut Polizei hatte der Fahrer vergessen, sein Fahrwerk abzusenken und ist dadurch oben an der Brücke hängengeblieben. Die Bäderstraße, die über die Brücke verläuft, musste deswegen gesperrt werden. Die A1 ist nicht von der Sperrung betroffen. Im Laufe des Tages wird die Brücke wegen möglicher Schäden begutachtet, erst danach kann sie wieder freigegeben werden. | NDR Schleswig-Holstein 12.03.2025 06:00 Uhr

Strandkorbsaison in St. Peter-Ording wird eröffnet

In St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) werden am Mittwoch die ersten Strandkörbe rausgestellt. Die Tourismuszentrale eröffnet damit offiziell die neue Saison. Außerdem gibt es eine Neuerung für alle, die am Strand in Böhl oder Ording ihr Auto parken wollen: Ab dem 15. März gibt es die Tickets nicht mehr am Strandhäuschen, sondern nur noch digital über ein kamerabasiertes Parksystem. | NDR Schleswig-Holstein 12.03.2025 06:00 Uhr

Ministerpräsidenten der Länder beraten in Berlin

Die Spitzen der Länder tauschen sich am Mittwoch bei der Ministerpräsidentenkonferenz über die politische Lage nach der Bundestagswahl aus. Unter anderem geht es um die Krankenhausreform und Verbesserungen in der Pflege. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) warb darum, sich zügig auf das milliardenschwere Sondervermögen für Infrastruktur zu verständigen. | NDR Schleswig-Holstein 12.03.2025 05:30 Uhr

Das Wetter: wolkig mit stellenweise Schauern

Heute wird es wolkig, gelegentlich scheint die Sonne. Auf den Nordseeinseln und im weiteren Land gebietsweise sind einzelne schwache Schauer oder etwas Regen möglich, teilweise bleibt es aber auch lange Zeit oder durchweg trocken. Höchstwerte liegen bei 6 bis 7 Grad auf den Nordfriesischen Inseln bis 9 Grad in Wedel (Kreis Pinneberg). Es weht ein schwacher, bei Schauern mäßig auflebender Wind aus Südwest bis West. | NDR Schleswig-Holstein 12.03.2025 06:00 Uhr

