Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 11.03.2025 07:08 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 11. März 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Bad Bramstedt: Brand in leerstehendem Hotel

In Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) haben am Montag rund 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk gegen ein Feuer in einem leerstehenden Hotel im Birkenweg gekämpft. Gegen 16.30 Uhr ging der Notruf laut Leitstelle bei der Feuerwehr ein. Der Brand sei vermutlich im vierten Stockwerk ausgebrochen, vermutet ein Feuerwehrsprecher und habe von dort aus schnell auf das Dach übergegriffen. Erst gegen 1.30 Uhr konnten die Flammen gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache und die Höhe des Schadens sind unklar. | NDR Schleswig-Holstein 11.03.2025 07:00 Uhr

Probleme bei U-Bahn in Hamburg - Auswirkungen bis SH

In Hamburg hat es am frühen Morgen massive Probleme im U-Bahn-Netz gegeben. Grund war laut Hochbahn eine erhebliche Störung der Stromversorgung. Zunächst fielen daher alle Verbindungen aus. Die Störung hatte auch Auswirkungen bis nach Schleswig-Holstein in die Kreise Segeberg und Stormarn, in denen die U1 verkehrt. Vereinzelt kann es laut Hochbahn noch zu Verspätungen kommen. Wie es zu der Störung kommen konnte, ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 11.03.2025 07:00 Uhr

Verwaltungsgebühr für Studierende in SH? Protest vor Landeshaus

Die Studierenden in Schleswig-Holstein protestieren weiter gegen die Einführung von Verwaltungsgebühren. Das Wissenschaftsministerium plant, dass Studentinnen und Studenten ab dem Herbst pro Semester 60 Euro mehr zahlen sollen. Deswegen ist laut dem Vorstand des Allgemeinen Studierendenausschusses Dienstagvormittag eine Protestaktion vor dem Landeshaus in Kiel geplant. Denn im Landeshaus ist die Verwaltungsgebühr währenddessen Thema im Petitionsausschuss - wegen einer Petition, die von rund 5.400 Menschen unterzeichnet wurde. | NDR Schleswig-Holstein 11.03.2025 06:00 Uhr

Batteriefabrik kommt nach SH - auch ohne Northvolt?

Die Nachfrage nach Batterien für Elektroautos wird in der Europäischen Union bis 2030 stark steigen. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung. Die geplante Batterie-Fabrik bei Heide (Kreis Dithmarschen) wird nach Einschätzung von Patrick Plötz vom Frauenhofer-Institut demnach höchstwahrscheinlich realisiert - ob mit Northvolt oder ohne. "Politisch und symbolisch wäre es natürlich schon ein deutlicher Dämpfer, wenn eines der deutschen und europäischen Vorzeigeprojekte für eine eigene Batterieproduktion doch nicht wie geplant umgesetzt werden kann", sagte er. Allerdings gehe er davon aus, dass die Baustelle für die Batteriefabrik, "selbst wenn Northvolt eine zukünftige Fabrik nicht betreiben sollte", vermutlich von einem anderen Batteriehersteller übernommen und umgesetzt werden könnte. | NDR Schleswig-Holstein 11.03.2025 06:00 Uhr

Warnstreiks im öffentlichen Dienst in SH gehen weiter

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen will die Gewerkschaft ver.di wenige Tage vor der dritten Verhandlungsrunde in dieser Woche den Druck auf die Arbeitgeber weiter erhöhen. In Schleswig-Holstein sind zahlreiche Bereiche des kommunalen öffentlichen Lebens von einem Warnstreik betroffen, in Kiel unter anderem die Müllabfuhr, das Einwohnermeldeamt und die Kfz-Zulassungsstelle. Außerdem hat die Gewerkschaft Beschäftigte des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes in Kiel und Brunsbüttel zum Ausstand aufgerufen. Drei Tage lang soll es deshalb auf dem Nord-Ostsee-Kanal keine größere Schifffahrt mehr gehen. Die Arbeitgeber kritisieren den Warnstreik als übertrieben. Ab Freitag startet die dritte Verhandlungsrunde. | NDR Schleswig-Holstein 11.03.2025 06:00 Uhr

Das Wetter: Zunächst neblig mit Regen, später Auflockerungen im Land

Heute beginnt der Tag in Schleswig-Holstein vielerorts trüb und neblig. Später ist es wolkig, teilweise stark bewölkt. In der Nordhälfte des Landes sowie an der Westküste kann es im Tagesverlauf etwas regnen. Später kann noch die Sonne zum Vorschein kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 10 Grad Celsius. Ein schwacher bis mäßiger Nordwest- bis Südwestwind weht im Land. | NDR Schleswig-Holstein 11.03.2025 07:00 Uhr

