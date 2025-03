Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 10.03.2025 06:58 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 10. März 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Pensionierte Lehrkräfte helfen in SH an Schulen aus

Schleswig-Holstein setzt beim Lehrermangel auf sogenannte "Senior-Experten". Mehr als 300 pensionierte Lehrerinnen und Lehrer unterrichten nach Angaben des Bildungsministeriums im laufenden Schuljahr. Das sind 25 mehr als im vorherigen Jahr. Sie besetzen keine Planstellen, sondern helfen an Schulen aus, an denen es Engpässe gibt, beispielsweise durch Krankheitsfälle oder Schwangerschaften. Den Einsatz von Senior-Lehrkräften unterstützt die Gewerkschaft grundsätzlich, gab aber zu bedenken, dass nur eine Lücke gestopft wird, die durch falsche Politik kommt. | NDR Schleswig-Holstein 10.03.2025 07:00 Uhr

A23: Auto brennt unter Autobahnbrücke

Ein Auto hat am Sonntagabend auf der A23 zwischen Heide-Süd und Heide-West (Kreis Dithmarschen) gebrannt. Laut Polizei war ein technischer Defekt am Fahrzeug schuld. Der Pkw kam in Richtung Husum unter einer Brücke zum Stehen. Die Personen im Auto konnten sich selbst retten und aussteigen, verletzt wurde niemand. Die gesamte Strecke war rund zwei Stunden gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 10.03.2025 06:30 Uhr

Warnstreiks im öffentlichen Dienst in SH gehen weiter

Im öffentlichen Dienst in Schleswig-Holstein wird am Montag gestreikt. Laut ver.di sind Beschäftigte im Bezirk Kiel/Plön und in Schleswig-Holstein Nordwest dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Im Bezirk Kiel/Plön sollen unter anderem Beschäftigte von Theatern und Bädern sowie des Abfallwirtschaftsbetriebs und der Verkehrsüberwachung in Kiel in den Warnstreik treten. In Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist ein Warnstreik in der IT-Abteilung der Stadt geplant, in Husum (Kreis Nordfriesland) im Dienstleistungszentrum der Bundeswehr. | NDR Schleswig-Holstein 10.03.2025 06:00 Uhr

Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen Pinneberg und Hamburg

Mit Beginn der Frühjahrsferien in Hamburg hat auch die Deutsche Bahn wieder mit Bauarbeiten begonnen. Um am neuen Bahnhof Diebsteich weiterzubauen, ist erneut die Strecke in Richtung Schleswig-Holstein gesperrt. So fahren nach Angaben der Bahn seit Freitagabend zwischen Pinneberg und dem Hamburger Hauptbahnhof keine Regionalzüge mehr. Auch die Nordbahn fährt nach eigenen Angaben nicht mehr. Wer von Norden nach Hamburg will, muss in die S-Bahn umsteigen. Auch auf der Teilstrecke nach Sylt (Kreis Nordriesland) fährt nur Ersatzverkehr. Die Baumaßnahmen bei der Bahn sollen bis Ende März dauern. | NDR Schleswig-Holstein 10.03.2025 06:00 Uhrndr

Keine Flüge am Hamburger Flughafen

Der Flughafen Hamburg ist zum Start der Frühjahrsferien am Montag einer von bundesweit 13 Flughäfen, der von Warnstreiks betroffen ist. Wie die Gewerkschaft ver.di mitteilte, sind mehrere Bereiche am Flughafen zu einem Streik aufgerufen, unter anderem die Flugzeugabfertigung und Sicherheitskontrolle der Passagiere. Bereits am Sonntag hatten die Flugzeugabfertigungsdienste ohne Vorankündigung die Arbeit niedergelegt. Auch die Flughäfen in Bremen und Hannover sind betroffen. Hintergrund ist der Tarifstreit im Öffentlichen Dienst. | NDR Schleswig-Holstein 10.03.2025 06:00 Uhr

THW Kiel siegt deutlich gegen Rhein-Neckar Löwen

Der THW Kiel feiert den 17. Saisonsieg in der Handball-Bundesliga: Der Rekordmeister hat am Sonntag sein Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen mit 29:24 gewonnen. Nach einem Zwischenstand von 12:12 zur Halbzeitpause konnten die "Zebras" durch eine deutliche Leistungssteigerung im zweiten Durchgang einen Sieg einfahren. Torhüter Andreas Wolff glänzte mit 18 Torparaden. Die Kieler mischen damit weiter um den Titel mit und haben nur zwei Minuspunkte mehr auf dem Konto als Tabellenführer Melsungen. | NDR Schleswig-Holstein 10.03.2025 06:00 Uhr

Das Wetter: Nach Nebel kommt Sonnenschein

Heute früh gibt es zunächst verbreitet Nebel, der sich in den meisten Regionen bis zum Mittag auflösen wird. Abseits davon wird es freundlich mit Sonnenschein, außerdem bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen bei 11 Grad Celsius in Plön (Kreis Plön) bis 14 Grad in Schenefeld (Kreis Steinburg). Es weht ein schwacher, an der See teils mäßiger Wind aus Nordost bis Nordwest. | NDR Schleswig-Holstein 10.03.2025 07:00 Uhr

