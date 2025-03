Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 09.03.2025 11:54 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 9. März 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Nordfriesland: Brand in Halle mit Mais und Heu

Eine landwirtschaftlich genutzte Halle mit Gärmais und Heu ist in der Nacht zum Sonntag in der Gemeinde Oster-Ohrstedt (Kreis Nordfriesland) in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, waren Menschen und Tiere nicht in Gefahr. Es sei ein Schaden von etwa 150.000 Euro entstanden. Die Feuerwehr konnte nach Angaben der Polizei das Feuer schnell eindämmen, sie verhinderte so ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt in der Trocknungsanlage das Feuer ausgelöst haben. | NDR Schleswig-Holstein 09.03.2025 11:00 Uhr

Keine Flüge am Hamburger Flughafen

Der Flughafen Hamburg ist Sonntag wegen eines unangekündigten Warnstreiks überraschend geschlossen worden. Wie der Airport mitteilte, hat die Gewerkschaft Ver.di die Flugzeugabfertigungsdienste aufgefordert, bereits Sonntag die Arbeit niederzulegen - vor der angekündigten bundesweiten Aktion am Montag. Seit 6.30 Uhr ist der Flughafen geschlossen, Abflüge und Ankünfte finden nicht mehr statt. Betroffen sind nach Angaben des Flughafens 283 Flüge und 40.000 Passagiere. Auch für Montag (10.3.) hat Ver.di mehrere Bereiche am Flughafen zu einem Streik aufgerufen, unter anderem die Flugzeugabfertigung und Sicherheitskontrolle der Passagiere. | NDR Schleswig-Holstein 09.03.2025 10:00 Uhr

Wedel: Frau von S-Bahn überrollt

Im S-Bahnhof Wedel (Kreis Pinneberg) ist Sonntagmorgen gegen 6:30 Uhr eine Frau von einer S-Bahn überrollt worden. Nach Angaben der Polizei war die Mitte Vierzigjährige betrunken ins Gleisbett gefallen. Sie wurde verletzt in ein Krankenhaus in Hamburg gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 09.03.2025 09:00 Uhr

Filmfest Schleswig-Holsten startet

Das 29. Filmfest Schleswig-Holstein startet Sonntag (9.3.) in Kiel. Bis zum 6. April können Besucher Filme aus Norddeutschland und Schleswig-Holstein sehen. Ausgerichtet wird das Filmfest vom Verein Filmkultur Schleswig-Holstein und dem Kino in der Pumpe. Zu Beginn wird die "Roland Klick Retrospektive" gezeigt: eine Auswahl aus dem Schaffen des international renommierten Regisseurs. Ab April starten darüber hinaus Wettbewerbe in vier unterschiedlichen Kategorien. Dafür werden ausschließlich Filme ausgewählt, die einen engen Bezug zu Schleswig-Holstein haben. Eine Jury und das Publikum bewerten diese. Gezeigt werden die Filme unter anderem im Kino in der Pumpe, im Studio-Filmtheater am Dreiecksplatz und im Metro Kino. | NDR Schleswig-Holstein 09.03.2025 09:00 Uhr

SG Flensburg-Handewitt: Unentschieden in Göppingen

In der Handball-Bundesliga hat die SG Flensburg-Handewitt Sonnabend erneut einen Rückschlag erlitten. Das Auswärtsspiel bei Frisch Auf Göppingen endetet 27:27 (14:14). Mit nur einem Sieg aus den letzten sechs Auswärtsspielen wird der Rückstand des Tabellenfünften zu den Topteams somit immer größer. Am 22. März geht es für die SG in der Liga weiter - mit einem Derby zu Hause gegen den THW Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 09.03.2025 08:00 Uhr

Kreis Plön: Unfall mit 13 Verletzten

Auf der B502 im Kreis Plön sind bei einem schweren Unfall am Sonnabend insgesamt 13 Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war am Mittag zunächst ein liegengebliebenes Fahrzeug gemeldet worden. Während die Beamten die Gefahrenstelle absicherten, gab es einen Auffahrunfall am Stauende. In den Unfall waren den Angaben zufolge vier Autos verwickelt. Neun der 13 Verletzten mussten in Krankenhäuser gebracht werden. | NDR Schleswig-Holstein 09.03.2025 08:00 Uhr

Fußball-Bundesliga: Holstein Kiel und VfB Stuttgart trennen sich mit Remis

In der Fußball-Bundesliga-Partie zwischen Holstein Kiel und dem VfB Stuttgart reichte es am Sonnabend nur für ein Unentschieden. Zur Halbzeit stand es 1:1. Kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit (46.) konnte Steven Skrzybski, der bereits den Ausgleich (31.) für die Kieler erreichte, die Führung für die Kieler ausbauen. Fast die komplette zweite Halbzeit waren die Kieler in Überzahl. Dennoch endete das Spiel 2:2 unentschieden. Damit bleibt Holstein Kiel auf dem 17. Tabellenplatz. | NDR Schleswig-Holstein 09.03.2025 08:00 Uhr

Das Wetter: Viel Sonne und trocken

Sonntagnachmittag gibt es weiterhin viel Sonnenschein, gelegentlich durchziehende dünne Wolken und es bleibt trocken. Die Höchstwerte an der Ostsee liegen bei 8 bis 11 Grad, 12 Grad am Plöner See (Kreis Plön) und bis 16 Grad in Elmshorn. Es weht schwacher bis mäßiger Wind aus östlichen Richtungen, später an der Ostsee teils böig auffrischend. | NDR Schleswig-Holstein 09.03.2025 11:00 Uhr

