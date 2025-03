Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 07.03.2025 08:29 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 7. März 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Zahl der Grenzpendler zwischen Dänemark und SH stabil

Zwischen Schleswig-Holstein und Dänemark ist die Zahl der Pendlerinnen und Pendler im vergangenen Jahr stabil geblieben. Wie das Regionskontor Sønderjylland-Schleswig mitteilt, fuhren rund 12.000 Deutsche, die nicht in Dänemark wohnen, dorthin zur Arbeit. Gut die Hälfte davon pendelte in die südliche Region Sydermark. Auch im Vorjahr lag die Zahl etwa in dem Bereich. Andersrum sieht die Situation allerdings anders aus: Von Dänemark pendelten im vergangenen Jahr nur rund 590 Dänen zur Arbeit nach Deutschland, davon knapp 430 nach Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2025 08:00 Uhr

Warnstreik im öffentlichen Dienst geht weiter

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Schleswig-Holstein werden fortgesetzt: Auch am Freitag hat die Gewerkschaft ver.di die Beschäftigten in unterschiedlichen Bereichen dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Betroffen sind Krankenhäusern, Kitas und Rettungsdienste. Der Fokus liegt wegen des Equal Pay Days auf Berufen, in denen vor allem Frauen arbeiten. Die Gewerkschaft fordert im aktuellen Tarifstreit unter anderem acht Prozent mehr Lohn und Gehalt von Bund und Kommunen sowie mehr freie Tage. In Kiel und Lübeck soll es Demonstrationen geben. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2025 06:00 Uhr

Schlechte Situation bei Geburtshilfen im Land

Mehr als die Hälfte der Kliniken in Schleswig-Holstein beurteilt die wirtschaftliche Situation der Geburtshilfe als "mittelmäßig" oder "schlecht": Das ist das Ergebnis einer Anfrage von NDR Schleswig-Holstein bei den 15 Kliniken mit Geburtsstationen im Land. Viele könnten ihre Kosten nicht decken. Das liege zum Beispiel an den sogenannten "Vorhaltekosten", also dass Kreißsäle durchgehend besetzt sein müssen. Dazu kommen laut einem Sprecher der Schön Klinik Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) "steigende Personalkosten, inflationsbedingte Sachkostensteigerungen und fehlende Refinanzierung über das System." Viele Kliniken erwarten auch für 2025 deshalb ein Millionen-Defizit. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2025 06:00 Uhr

Männer verdienen immer noch deutlich mehr als Frauen

Zum Equal Pay Day hat das statistische Bundesamt Zahlen veröffentlicht, die immer noch einen Einkommensunterschied zwischen Frauen und Männer aufzeigen. Dieser liegt in Schleswig-Holstein bei elf Prozent. Das sind pro Stunde durchschnittlich etwa drei Euro brutto weniger. Die Forschung begründet das mit der nach wie vor existierenden traditionellen Rollenverteilung. So würden Frauen häufiger Kinder betreuen, kranke Angehörige pflegen oder den Haushalt machen. Das beeinträchtige ihre Aufstiegschancen, so die Forschenden. Außerdem gebe es immer noch viele Vorurteile gegenüber Frauen. Deutschlandweit liegt der Lohnunterschied bei 16 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2025 06:00 Uhr

Kurze Verfolgungsjagd in Kiel endet in Sackgasse

In Kiel haben sich zwei junge Männer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Nach Angaben der Beamten ergriffen sie in der Nacht beim Anblick des Streifenwagens die Flucht und rasten etwa 600 Meter durch die Innenstadt. Nach zweieinhalb Minuten endete die Fahrt der beiden 23-Jährigen in einer Sackgasse. Die Polizei nahm die Männer fest. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2025 06:00 Uhr

Das Wetter: Viel Sonnenschein zum Wochenende

Heute früh gibt es vereinzelt Dunst, tagsüber dann viel Sonnenschein. Gelegentlich kann es bewölkt sein, es bleibt aber trocken. Die Höchstwerte im Land liegen zwischen 13 Grad und 17 Grad Celsius. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus südlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2025 06:00 Uhr

