Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 06.03.2025 07:25 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 6. März 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Warnstreik im öffentlichen Dienst in Schleswig-Holstein

Mehrere Gewerkschaften haben im öffentlichen Dienst landesweit zu Warnstreiks aufgerufen. Laut Deutschem Beamtenbund (dbb) und Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sollen sich am Donnerstag in Schleswig-Holstein unter anderem Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsbereich, zum Beispiel in Kindertagesstätten, daran beteiligen. Nach Angaben von ver.di wird sich der Arbeitskampf am Donnerstag und Freitag außerdem verstärkt in kommunalen Kliniken auswirken. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen mit dem Bund und den Kommunen. Die Gewerkschaften fordern unter anderem acht Prozent mehr Geld - mindestens aber 350 Euro pro Monat mehr. Die Arbeitgeber haben noch kein Angebot vorgelegt. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2025 06:00 Uhr

Hilfe bei Internet-Betrug: Verbraucherzentrale bietet neues Tool an

Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein hat ein neues Online-Tool veröffentlicht: den Notfall-Check "Internetkriminalität". Dieser soll Verbraucherinnen und Verbrauchern nach eigenen Angaben bei Betrug im Netz helfen - zum Beispiel bei unseriösen, täuschend echt aussehenden Online-Shopping-Webseiten. Wer Opfer eines Betrugs wird, kann den Notfall-Check zu Rate ziehen: Die Betroffenen beantworten einige Fragen und erhalten konkrete Empfehlungen für die nächsten Schritte. Der Service liefert laut Verbraucherzentrale alle notwendigen Informationen und Kontaktdaten. Zu finden ist das Tool auf der Internetseite der Verbraucherzentrale. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2025 07:00 Uhr

Geplantes Sondervermögen: Ministerpräsident Günther begrüßt Einigung

Zur Finanzierung der geplanten Mehrausgaben im Verteidigungsbereich soll die Schuldenbremse im Grundgesetz künftig nicht mehr gelten. Für den Ausbau der Infrastruktur will die mögliche Koalition aus SPD und CDU ein neues Sondervermögen von 500 Milliarden Euro schaffen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) begrüßt die finanzpolitischen Entscheidung und rechnet mit einem dreistelligen Millionenbetrag fürs Land. Das sei eine "ordentliche Summe", die auch notwendig sei, so Günther. Er kündigte Gespräche mit den Fraktionsvorsitzenden im Landtag an. Denn die geplanten Änderungen am Grundgesetz hätten auch Folgen für die Landesverfassung. Die mögliche neue Bundesregierung plant, dass auch die Länder künftig 0,35 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt als Schulden aufnehmen können. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2025 06:00 Uhr

Das Wetter: Viel Sonnenschein und bis zu 15 Grad

Heute früh kann es vereinzelt Nebel oder Dunst geben. Tagsüber ist es dann verbreitet sonnig, es gibt kaum oder nur wenige Wolken. Im Land bleibt es überall trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 15 Grad Celsius. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2025 07:00 Uhr

