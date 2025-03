Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 05.03.2025 07:29 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 5. März 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Probleme nach Rohrbruch in Strande

Im nördlichen Teil von Strande im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist die Wasserversorgung eingeschränkt. Grund dafür ist laut Polizei ein in der Nacht geplatztes Rohr. Wie viele Haushalte genau betroffen sind, ist unklar. Zudem sackte, offenbar im Zuge des Rohrbruchs, ein Stück der Straße im Bülker Weg ab. Das Loch ist laut Polizei etwa eineinhalb Meter tief. | NDR Schleswig-Holstein 05.03.2025 06:00 Uhr

Gaming-Plattform soll Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammenbringen

Mithilfe einer Gaming-Plattform, der so genannten Fachkräfteliga, wollen Kiel und Neumünster neue Arbeitskräfte in ihre Städte holen. Durch das Spielen im Team sollen potenzielle Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammenfinden - erklärte einer der Firmenchefs, die mit ihrem Unternehmen an der Liga teilnehmen. | NDR Schleswig-Holstein 05.03.2025 06:00 Uhr

THW Kiel demontiert Melsungen und steht im Viertelfinale

Mit einer Demonstration der Stärke hat der THW Kiel das direkte Ticket für die Runde der letzten Acht in der European League gelöst. Der deutsche Handball-Rekordmeister fertigte am Dienstag Bundesliga-Spitzenreiter MT Melsungen mit 35:24 (20:13) ab. | NDR Schleswig-Holstein 05.03.2025 06:00 Uhr

Handball European League: Flensburg zieht direkt ins Viertelfinale ein

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben den direkten Einzug ins Viertelfinale der European League perfekt gemacht. Mit dem 32:30 (16:16)-Heimerfolg gegen den VfL Gummersbach sicherten sich die Schleswig-Holsteiner den Gruppensieg. Damit umgehen die Flensburger die Play-offs und sind erst wieder am 22. und 29. April international im Einsatz, wenn die Partien in der Runde der letzten Acht anstehen. Das Finalturnier der European League findet am 24. und 25. Mai 2025 erneut in Hamburg statt. In der Bundesliga sind die Flensburger wieder am Sonnabend (19 Uhr) im Auswärtsspiel bei Frisch Auf Göppingen gefordert. | NDR Schleswig-Holstein 05.03.2025 06:00 Uhr

Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft: Neues Werk in Handewitt

Die Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) will in Handewitt bei Flensburg ein neues Werk bauen. Auf einer Fläche von rund 100.000 Quadratmetern sollen nach Angaben des Rüstungsunternehmens bis 2027 moderne Produktions- und Instandsetzungsanlagen entstehen. Im neuen Werk an der B199 in Handewitt sollen, laut Geschäftsführer Norbert Erichsen, Panzer- und weitere Militärfahrzeuge produziert werden. Die Investitionssumme beläuft sich auf 75 Millionen Euro. Damit will die FFG ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern und Arbeitsplätze in der Region erhalten und schaffen. Der Bau soll 2026 starten. | NDR Schleswig-Holstein 05.03.2025 06:00 Uhr

Schwebefähre Rendsburg steht still wegen defekter Sicherheitsbremse

In Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist die Schwebefähre über den Nord-Ostsee-Kanal defekt. Seit Sonntag steht sie still. Wann sie wieder einsatzbereit ist, ist noch unklar, so ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes. Demnach ist eine Sicherheitsbremse defekt. Die sollte sich eigentlich lösen, wenn die Schwebefähre unter Strom steht. Das passiert allerdings aktuell nicht. Die Ursache dafür ist ebenfalls noch unklar. Techniker sind vor Ort und versuchen, das Problem zu lösen. | NDR Schleswig-Holstein 05.03.2025 05:30 Uhr

Das Wetter: Meist trocken, stellenweise auch Sonne möglich

Heute ist es wechselnd bewölkt, es kommt auch oft die Sonne durch. Die Höchstwerte liegen bei 7 Grad am Wattenmeer, bei 11 Grad in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) und bei 14 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg). Der Wind weht mäßig bis frisch und böig aus Südwestwind, an den Küsten sind starke bis stürmische Böen möglich. Die Feierabendtemperaturen um 18 Uhr betragen 6 Grad in Hörnum auf Sylt (Kreis Nordfriesland) und 9 Grad in Barsbüttel (Kreis Stormarn). | NDR Schleswig-Holstein 05.03.2025 05:0 Uhr

