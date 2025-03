Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 04.03.2025 07:24 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 4. März 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Vertretung der dänischen Krone in SH: Generalkonsulin ein Jahr im Amt

Seit einem Jahr ist Annette Lind Generalkonsulin in Flensburg. Die Vertretung der dänischen Krone ist für die Region Flensburg, Schleswig-Flensburg, Nordfriesland und den nördlich Teil von Rendsburg-Eckernförde zuständig. Lind übernimmt unter anderem bürokratische Aufgaben, wie die Ausstellung von Visa und Aufenthaltsgenehmigungen, sie unterstützt aber auch die dänische Minderheit in Südschleswig und steht sie in Kontakt mit Organisationen und Institutionen der dänischen Minderheit. Dazu hat sie letztes Jahr ein Frauennetzwerk gegründet: Der Verbund von 100 dänischen und deutschen Frauen soll besonders die grenzübergreifenden Beziehungen stärken. | NDR Schleswig-Holstein 04.03.2025 08:00 Uhr

Drei Leichtverletzte nach Unfall mit Bus in Oldenburg

Am Montagabend ist in Oldenburg im Kreis Ostholstein ein Auto in einen Linienbus gefahren. Die Polizei vermutet, dass der 20-jährige Fahrer des Twingos den Bus übersehen hatte, weil auf der Kreuzung Neustädter Straße und Kieler Chaussee die Ampeln zu dem Zeitpunkt ausgeschaltet waren. Der komplette vordere Teil des Autos wurde bei dem Aufprall zerstört. Der Fahrer des Pkw, seine 19-jährige Beifahrerin und der 50 Jahre alte Busfahrer sind leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Die drei Fahrgäste im Bus blieben unverletzt. | NDR Schleswig-Holstein 04.03.2025 07:00 Uhr

SHFV-Auszeichnung: Marcel Rapp Trainer des Jahres

Bei der Siegerehrung des Schleswig Holsteinischen Fußballverbands in Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind am Montag die wichtigsten Persönlichkeiten des Jahres 2024 neben und auf den Fußballplätzen gekürt worden. Seinen Titel als Trainer des Jahres verteidigte Marcel Rapp. Finn Porath ist der Fußballer des Jahres. Doch nicht nur Profis standen im Rampenlicht: Fenja Bannach vom Oberliga-Spitzenreiter SSC Hagen Ahrensburg ist die Fußballerin des Jahres 2024. Die Schiedsrichter-Wahl entschied Jasmin Matysiak für sich. Die 27-Jährige stand als Assistentin bereits bei einem Champions-League-Spiel der Frauen in Barcelona an der Seitenlinie. | NDR Schleswig-Holstein 04.03.2025 06:00 Uhr

Windows 10 adé: Verwaltungen in SH rüsten auf Windows 11 um

In den Landesbehörden und Kommunen in Schleswig-Holstein müssen die Betriebssysteme von rund 34.000 Computern von Windows 10 auf Windows 11 umgerüstet werden. Hintergrund ist, dass der Support für das alte System im Herbst endet, so die Staatskanzlei. Voraussichtlich wird das rund 1,5 Millionen Euro kosten. Bis Ende September sollen alle Computer entsprechend umgerüstet sein. Allerdings sei die neue Windows-Version nur eine Übergangslösung. Denn die Landesverwaltung will künftig nur noch "OpenSource"-Software, also Programme, die frei verfügbar sind, nutzen. In den Kommunen bleibt es aber vorerst bei Windows. | NDR Schleswig-Holstein 04.03.2025 06:00 Uhr

Warnstreik beim Kraftfahrtbundesamt

Die Gewerkschaft dbb hat für Dienstag Mitarbeitende verschiedener Dienststellen zu einem Warnstreik aufgerufen. Hintergrund ist der Tarifkonflikt mit Bund und Kommunen. Unter anderem sollen Beschäftigte des Kranfahrtbundesamtes in Flensburg nicht arbeiten. Am kommenden Donnerstag sind laut Gewerkschaft Mitarbeiter von Bund und Kommunen dann landesweit aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Der dbb hat außerdem eine Demonstration in Kiel angekündigt. | NDR Schleswig-Holstein 04.03.2025 06:00 Uhr

Das Wetter: Meist trocken, stellenweise auch Sonne möglich

Heute bleibt es weitestgehend wolkig bis stark bewölkt, etwas Regen ist auch möglich. Meist bleibt es aber trocken. Im Tagesverlauf kann es stellenweise auch etwas Sonne geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland) und 11 Grad in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). Der Wind weht mäßig bis böig, an der See auch frischer und stark böiger West- bis Südwestwind. In exponierten Lagen kann es auch stürmische Böen geben. | NDR Schleswig-Holstein 04.03.2025 06:00 Uhr

