Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 03.03.2025 08:16 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 3. März 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Bad Segeberg: Ausfälle beim Busverkehr - Autokraft ist betroffen

Es gibt Probleme bei der Autokraft. Einige Busse der DB-Tochtergesellschaft fahren aktuell nicht - vor allem im Kreis Segeberg. Das liegt laut einer Bahnsprecherin zum einen an technischen Problemen an den Fahrzeugen und zum anderen an ungewöhnlich vielen Unfallschäden in den vergangenen zwei Monaten. Das Unternehmen kümmert sich um Ersatz, sagt die Sprecherin. | NDR Schleswig-Holstein 03.03.2025 08:30 Uhr

Weiterhin Verzögerungen beim Bau der neuen Schleibrücke

Die Verzögerungen beim Bau der neuen Schleibrücke bei Lindaunis sorgen für Unmut beim Land und der Region. Staatssekretär Tobias von der Heide (CDU) sagte, man werde mit der Deutschen Bahn noch einmal sehr dringlich Kontakt aufnehmen, dass sich da was ändern müsse. Seit Jahren kann die Schlei bei Lindaunis nur über eine provisorische Fußgängerbrücke gequert werden. Für Autos und die Bahn ist die Klappbrücke, die seit September 2020 erneuert wird, gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 03.03.2025 08:00 Uhr

Bürgerschaftswahl in Hamburg: Midyatli und Günther gratulieren

Aus Schleswig-Holstein kommen nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg Glückwünsche für Peter Tschentscher und die Hamburger SPD. SPD Chefin Serpil Midyatli gratulierte Tschentscher zum Wahlerfolg. Nach ihren Worten hat die SPD gezeigt, dass sie mit den Hamburger Themen im Wahlkampf richtig lag. Nord-CDU-Chef Daniel Günter betonte die Partnerschaft der Bundesländer. Die Sozialdemokraten sind bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg der klare Gewinner. Die SPD erreichte laut vorläufigem Endergebnis 33,5 Prozent. Die Grünen, die seit 2015 mitregieren, kamen auf 19 Prozent. Die CDU erreichte 20, die Linke 11 Prozent. Die AfD holte acht Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 03.03.2025 07:00 Uhr

Weitere Informationen Hamburg-Wahl: Fast alle zufrieden im Norden - bis auf die FDP Die Ergebnisse der Bürgerschaftswahl sorgen bei fast allen Parteien für glückliche Gesichter - im Norden und in Berlin. Nur bei der FDP herrscht Trauer. mehr

Laboe: Heiko Voß zum Rathauschef gewählt

Heiko Voß bleibt hauptamtlicher Bürgermeister in Laboe (Kreis Plön). Der parteilose 61-Jährige erhielt laut amtlichem Zwischenergebnis 56,6 Prozent der Stimmen. Damit setzte er sich gegen den SPD-Kandidaten Andre Wilkens mit 27,6 Prozent und Steven Schaumann von der CDU mit 15,8 Prozent durch. Die Wahlbeteiligung lag bei 60 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 03.03.2025 07:00 Uhr

Weitere Informationen Laboe: Heiko Voß zum Rathauschef gewählt 56,6 Prozent der Menschen aus Laboe gaben dem parteilosen 61-Jährigen ihre Stimme. mehr

Feuerwehr löscht brennende Scheune in Bichel (Bosau)

Seit der Nacht auf Montag brennt eine Scheune in Bichel in der Gemeinde Bosau (Kreis Ostholstein). Laut Feuerwehr sind die Flammen größtenteils gelöscht, die Helfer sind noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Ein Reetdachhaus neben der Scheune konnte gerettet werden. Verletzt wurde niemand. Rund 120 Einsatzkräfte sind vor Ort. | NDR Schleswig-Holstein 03.03.2025 07:00 Uhr

Erster Bundesliga-Auswärtssieg! Holstein Kiel schöpft neue Hoffnung

Holstein Kiel schöpft im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga neue Hoffnung. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp gewann am Sonntag mit 1:0 (1:0) beim 1. FC Union Berlin und ist nicht mehr Tabellenletzter. Es war der erste Auswärtssieg für die KSV in der Beletage. | NDR Schleswig-Holstein 03.03.2025 07:00 Uhr

Weitere Informationen Erster Bundesliga-Auswärtssieg! Holstein Kiel schöpft neue Hoffnung Die KSV lieferte beim 1. FC Union Berlin ein starkes Spiel und ist dank des ersten Erfolgs nach zuvor sechs sieglosen Partien nicht mehr Tabellenletzter. mehr

Das Wetter: Es bleibt trocken, die Sonne kommt raus

Heute ist es vor allem im Norden teilweise neblig-trüb, ansonsten lockert es vielerorts auf und die Sonne kommt raus. Fast überall bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen bei 6 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland) und bei 10 Grad in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). Die Feierabendtemperatur um 18 Uhr beträgt 4 Grad auf Pellworm (Kreis Nordfriesland) und 7 Grad in Wedel (Kreis Pinneberg). | NDR Schleswig-Holstein 02.03.2025 09:00 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Meeno Schrader mit den Aussichten für den 3. März und die kommenden Tage. 2 Min

