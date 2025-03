Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 01.03.2025 11:01 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 1. März 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Seegras-Flächen an den Küsten erholen sich nur teilweise

Seegras ist ein wichtiger CO2-Speicher und ein Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten. An vielen Küstenabschnitten in Schleswig-Holstein breitet sich das Seegras nach Jahrzehnten des Rückgangs wieder aus. In der Kieler Förde gibt es laut des Kieler Geomar-Instituts rund 50 Prozent mehr Seegras-Flächen. In der Flensburger Förde gingen sie um etwa 80 Prozent zurück. Nach Angaben sind Nährstoffeinträge vor allem aus der Landwirtschaft dafür verantwortlich. Diese fördern das Algenwachstum und verschlechtern die Wasserqualität. Laut Nährstoffbericht des Landes sind die Einträge in die Ostsee beispielsweise in den Kreisen Nordfriesland und Schleswig-Flensburg besonders hoch. In der Zielvereinbarung Ostseeschutz haben sich Landwirtschaft und Politik darauf geeinigt, die Einträge von Stickstoff und Phosphor bis 2030 auf freiwilliger Basis um 10 Prozent zu senken. Laut Geomar-Forschern reicht das nicht aus. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2025 11:00 Uhr

Einzelhandel: Immer weniger Geschäfte vor Ort

Eine neue Studie der Industrie- und Handelskammer (IHK) zusammen mit dem Forschungsinstitut IBI Research an der Uni Regensburg zeigt, dass es auch in Schleswig-Holstein immer weniger Händler mit Geschäften vor Ort gibt. Rund die Hälfte aller befragten Geschäfte gaben als Grund weniger Passanten in den Innenstädten an. Aber auch Energiekosten und Fachkräftemangel bereiten den Händlern Sorge. Die Umfrage zeigt, dass deshalb immer mehr Händler jetzt zusätzlich zum stationären Handel auch online verkaufen. In Schleswig-Holstein machen das rund 57 Prozent. Zwölf Prozent der Befragten verkaufen inzwischen ausschließlich online. Auch in Zukunft wird es nach Einschätzung der IHK vermutlich keine Trendwende geben: Dreiviertel aller Befragten erwarten weiter steigende Online-Umsätze. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2025 10:00 Uhr

Frühjahrsputz: Müllsammelaktion in Schleswig

In genau zwei Wochen findet wieder die landesweite Aktion "Sauberes Schleswig-Holstein" statt. Aus Rücksicht auf die Brut- und Setzzeit vieler Tiere hat die Stadt Schleswig beschlossen, schon heute den Frühjahrsputz zu machen. Treffpunkt zum Müll sammeln ist an sechs Orten in der Stadt. Unter anderem am Rat- und Gemeindehaus. Von 13.30 bis 16 Uhr wird dann gesammelt. Die Stadt Schleswig hat dafür drei große Müllsammel-Container aufstellen lassen. Am landesweiten Putztag in zwei Wochen nehmen dann 240 Städte und Gemeinden teil. Darunter zum Beispiel Kiel, Flensburg, Bad Schwartau und Niebüll (Kreis Nordfriesland). Nach Angaben der Organisatoren beteiligen sich regelmäßig mehr als 20.000 Menschen im Land. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2025 09:00 Uhr

Handball-Bundesliga: THW schlägt Aufsteiger Bietigheim

Die Handballer vom THW Kiel konnten Freitagbend ihren höchsten Saisonsieg in der Bundesliga feiern. Bei Aufsteiger Bietigheim setzte sich der THW mit 39:24 durch. Bietigheim führte zwar mit 3:2, doch dann setzte sich der THW auf 10:3 ab und bereits zur Pause war die Partie beim Stand von 22:11. Nach dem Wechsel bauten die Kieler den Vorsprung auf 18 Tore aus, ehe in der Schlussphase der abstiegsbedrohte Gastgeber die Niederlage ein wenig abmildern konnte. Emil Madsen und Elias Ellefsen a Skipagötu waren mit je 7 Treffern die besten Torschützen des auf den dritten Tabellenplatz vorgerückten THW. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2025 08:00 Uhr

Das Wetter: Nebel, am Nachmittag Sonnenschein

Am Tag gibt es Nebel und Hochnebel. Bis zum Vormittag kann es vereinzelt zu Sprühregen kommen. Im Verlauf bleibt es trocken. Vor allem am Nachmittag zeigt sich gebietsweise die Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 Grad in Großenbrode (Kreis Ostholstein) und 8 Grad in Schafflund (Kreis Schleswig-Flensburg). Der Wind weht schwach, an den Küsten mäßig aus Nord bis West. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2025 08:00 Uhr

