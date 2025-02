Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 28.02.2025 07:19 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 28. Februar 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Tag der Seltenen Erkrankungen: Eigene Zentren in Kiel und Lübeck

Zum heutigen weltweiten Aktionstag der Seltenen Erkrankungen können sich Betroffene und Interessierte auf dem UKSH-Campus in Kiel bis 12 Uhr mit Experten zu dem Thema austauschen. Das Uniklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) hat in Kiel und Lübeck eigene Zentren für Seltene Erkrankungen. Sie bündeln das Wissen aus verschiedenen Fachgebieten, vermitteln die richtigen Experten an Betroffene oder suchen, wenn nötig, sogar mit Hilfe von Experten aus dem Ausland. Seltene Erkrankungen, seien solche, die seltener als sind als zwei bis fünf betroffene Patienten auf 10.000 Menschen, erklärt Larlia Rösler vom Zentrum am UKSH Kiel. Demnach gebe es ungefähr 6.000 verschiedene Seltene Erkrankungen, die zum Großteil genetisch bedingt seien, aber auch erworben seien könnten. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2025 07:00 Uhr

Post streikt in Kiel, Flensburg, Neumünster und Lübeck

Die Post streikt wieder in Schleswig-Holstein. Betroffen sind unter anderem Kiel, Flensburg, Neumünster und Lübeck, teilt verdi Nord mit. Briefe und Pakete werden nicht zugestellt. Die Gewerkschaft fordert für die Tarifbeschäftigten mehr Lohn und zusätzliche Urlaubstage. Drei Verhandlungsrunden sind bereits gescheitert. Auch am Sonnabend soll gestreikt werden. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2025 06:30 Uhr

Feuer in Barlt erneut aufgeflammt

In Barlt im Kreis Dithmarschen ist in der Nacht ein Feuer in einem Doppelhaus erneut aufgeflammt, das bereits gestern Vormittag ausgebrochen war. Nach Angaben der Polizei hatte ein Nachbar die Flammen bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Derzeit sind 50 Feuerwehrleute von fünf Wehren vor Ort. Offenbar brennt ein Tank mit Heizöl. Schon am Donnerstag haben mehr als 60 Feuerwehrleute fast 10 Stunden lang gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2025 06:00 Uhr

Werden Vereine in SH bald von Gema-Gebühren entlastet?

Ehrenamtliche Vereine müssen Gema-Anmeldungen vornehmen und Gebühren entrichten, wenn sie bei Festen Musik abspielen, die urheberrechtlich geschützt ist. Der Landtag in Schleswig-Holstein hat sich nun dafür ausgesprochen, dass das Land prüft, wie die Ehrenamtler entlastet werden können. SPD und SSW forderten, die Vereine von der Gebühr zu befreien. Die Landesregierung sollte entsprechende Verträge mit der Gema aushandeln, mit denen auch eine vereinfachte Anmeldung der Veranstaltung möglich ist. Ziel, die Ehrenamtler von Kosten und Bürokratie zu entlasten. Die FDP meinte dagegen, eine Kostenübernahme durch das Land sei gar nicht möglich, nur eine nachträgliche Erstattung. Das hieße noch mehr Bürokratie. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2025 06:00 Uhr

Rekordergebnisse in der Tourismusbranche

2024 kamen knapp 9,4 Millionen Gäste in die größeren Beherbergungsstätten und auf die Campingplätzen im Land, teilte das Statistikamt Nord mit. Das sei das beste Ergebnis in der Geschichte der Branche, heißt es von der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein. Für die Statistik wurden Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Betten sowie Campingplätze mit zehn und mehr Stellplätzen ohne Dauercamping erfasst. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2025 06:00 Uhr

Tierheime im Land stehen vor finanziellen Problemen

Die Tierschutzvereine, die Träger der Tierheime im Land, fühlen sich im Stich gelassen. Sie übernehmen im Auftrag der Kommunen die Versorgung von Fundtieren und sichergestellten Tieren. Die Kosten tragen nach Angaben von Ellen Kloth, Landesvorsitzende vom Deutschen Tierschutzbund, die Kommunen. Die Kostenerstattung allerdings nicht kostendeckend und die Vereine müssen sich deswegen über Spenden querfinanzieren, so Kloth weiter. Laut Tierschutzbund sollte die finanzielle Unterstützung als Richtwert drei Euro pro Einwohner sein. Wieviel die Kommunen aber wirklich bezahlen, hängt auch vom Verhandlungsgeschick der Vereine ab. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2025 06:00 Uhr

Das Wetter: Im Norden trocken, im Süd-Osten wechselhaft

Am frühen Morgen kann es vereinzelt zu Schneeregen kommen. Im Norden ist es trockener und im Verlauf gibt es Auflockerungen. Am Nachmittag zeigt sich von der dänischen Grenze langsam die Sonne. Zwischen Lübecker Bucht und dem Lauenburgischen bleibt es bis zum Abend wechselhaft. Die Temperaturen liegen zwischen 4 Grad in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) und 7 Grad in Niebüll (Kreis Nordfriesland). | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2025 06:00 Uhr

