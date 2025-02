Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 26.02.2025 07:12 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 26. Februar 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

Ukraine-Krieg: Landtag spricht über aktuelle Situation

Drei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine befasst sich der Schleswig-Holsteinische Landtag am Mittwoch (26.2.) mit der aktuellen Situation. Die russische Invasion habe die sicherheitspolitische Lage in Europa und der Welt grundlegend verändert, heißt es in einer Mitteilung des Landtages. Nach einer Begrüßung durch Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) wird die Generalkonsulin der Ukraine in Hamburg, Iryna Tybinka, einen Einblick in die aktuelle Situation ihres Landes geben. | NDR Schleswig-Holstein 26.02.2025 06:00 Uhr

Altenholz: Strohballen auf Gut Knoop stehen in Flammen

In Altenholz (Kreis Rendsburg-Eckernföde) bei Kiel ist die Feuerwehr auf dem Gut Knoop im Einsatz. Dort brennt laut Feuerwehr seit kurz nach 3 Uhr eine Halle mit Strohballen. Etwa 60 Feuerwehrleute sind demnach auf dem Gutsgelände am Nord-Ostsee-Kanal im Einsatz. Die Wasserversorgung sei schwierig, sagte ein Sprecher. Ob es Verletzte gibt, ist noch unklar. Auch die Brandursache ist noch ungeklärt. | NDR Schleswig-Holstein 26.02.2025 06:00 Uhr

Handball-European League: Sieg und Unentschieden für SH-Teams

Der THW Kiel bleibt in der Handball-European League weiter ungeschlagen. Die Mannschaft gewann beim FC Porto am Dienstagabend mit 35:30 (17:15). Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt verspielten hingegen den vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale der European League: Die SG trennte sich von Toulouse unentschieden mit 35:35 (19:17). | NDR Schleswig-Holstein 26.02.2025 06:00 Uhr

Warnstreik in Neumünster: Post kann später kommen

Pakete und Briefe könnten in Schleswig-Holstein in den kommenden Tagen später ankommen. Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post setzt die Gewerkschaft ver.di auch im Norden auf Warnstreiks. Die Beschäftigten waren unter anderem in den Paketzentren Neumünster und Hamburg waren in den Spät- und Nachtschichten zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Der Warnstreik soll bis Mittwochfrüh (26.2.) dauern. | NDR Schleswig-Holstein 26.02.2025 05:30 Uhr

Das Wetter: Bewölkt und meist trocken

Weitere Informationen Post-Streik: Bundesweit alle DHL-Paketzentren betroffen Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post hat die Gewerkschaft ver.di für die Nacht von Dienstag auf Mittwoch erneut zu Warnstreiks aufgerufen. mehr

Am Mittwoch gibt es viele Wolken, die neben trockenen Abschnitten auch Regen bringen. In Nordfriesland und an der Westküste wird es im Verlauf trockener und lockert Richtung Nachmittag hin auf. Ansonsten bleibt es oft neblig-trüb. Die Höchstwerte erreichen 5 Grad in Burg auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) sowie auf Amrum (Kreis Nordfriesland) bis 8 Grad in Ahrensburg (Kreis Stormarn). Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind, allmählich über Nord auf westliche Richtungen drehend. | NDR Schleswig-Holstein 26.02.2025 06:00 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Meeno Schrader mit den Aussichten für den 26. Februar und die kommenden Tage. 2 Min

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.02.2025 | 06:00 Uhr