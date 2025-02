Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 24.02.2025 02:02 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 24. Februar 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

2025: Union sichert sich Wahlsieg

Die Union ist die klare Gewinnerin der vorgezogenen Bundestagswahl: Laut dem vorläufigen Endergebnis von Infratest dimap kommen CDU und CSU bundesweit auf 28,5 Prozent, dahinter liegt die AfD mit 20,7 Prozent. Die SPD rutscht auf 16,5 Prozent, die Grünen verlieren leicht und landen bei 11,7 Prozent, die Linke holt überraschend 8,7 Prozent. Die FDP scheitert mit einem Wiedereinzug ins Parlament: Die Partei kommt auf lediglich 4,4 Prozent. Auch das BSW scheitert mit 4,9 Prozent an der Fünf-Prozent-Marke. | NDR Schleswig-Holstein 24.02.2025 06:00 Uhr

Wahlbeteiligung zur Bundestagswahl gestiegen

In Schleswig-Holstein haben laut Landeswahlleitung 83,5 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. 29 Prozent davon waren Briefwählerinnen und Briefwähler. Damit liegt die Wahlbeteiligung über der der vergangenen zwei Bundestagswahlen. 2021 gingen in der selben Zeit 78,2 Prozent an die Wahlurne, fünf Jahre zuvor (2017) waren es 76,3 Prozent. Die Briefwahlstimmen werden bei diesen Zahlen anteilig mit eingerechnet. Laut Landeswahlleiter Tobias Berger verlief die Wahl im Norden ruhig und ohne besondere Vorkommnisse. | NDR Schleswig-Holstein 24.02.2025 06:00 Uhr

Wolfgang Kubicki kündigt Rückzug an

Der Spitzenkandidat der FDP Schleswig-Holstein, Wolfgang Kubicki, hat seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Im Falle eines Scheiterns seiner Partei an der Fünf-Prozent-Hürde kündigte er seinen Rückzug aus der Politik an. "Ja, dann ist für mich politisch Schluss, denn ich werde in der nächsten Woche 73 Jahre alt", sagte Kubicki. Kubicki zeigte sich am Wahlabend enttäuscht. Man sei bei der Bundestagswahl unter den Erwartungen geblieben, so Kubicki. | NDR Schleswig-Holstein 24.02.2025 06:00 Uhr

Weitere Informationen Bundestagswahl: Wolfgang Kubicki beendet Karriere nach FDP-Niederlage Weil die FDP nicht in den Bundestag einzieht, will sich der fast 73-jährige Kubicki aus der Politik zurückziehen. mehr

Robert Habeck verliert Heimatwahlkreis

Grünen-Spitzenkandidat Robert Habeck konnte seinen Wahlkreis Flensburg-Schleswig nicht verteidigen. "Auch wenn es diesmal nicht zum erneuten Direktmandat gereicht hat, danke ich allen Wählerinnen und Wählern herzlich für das Vertrauen", sagte er. Der Wahlkreis geht nun an CDU-Kandidatin Petra Nicolaisen. Ob Nicolaisen tatsächlich ins Parlament einzieht, hängt nach dem erstmals angewendeten neuen Wahlrecht von den Zweitstimmen ab und entscheidet sich daher erst mit dem noch ausstehenden amtlichen Endergebnis. Unter ihren CDU-Kollegen im Land konnte sie bislang den geringsten Anteil an Erstwählerstimmen für sich behaupten - vermutlich reicht das nicht für einen Sitz im Bundestag. | NDR Schleswig-Holstein 24.02.2025 06:00 Uhr

Weitere Informationen Bundestagswahl: Habeck muss herben Rückschlag einstecken Der Kanzlerkandidat der Grünen hat seinen Heimatwahlkreis verloren. Seine CDU-Konkurrentin kann sich jedoch auch nicht freuen. mehr

SSW vor Wiedereinzug in Bundestag

Für den SSW ist der Wiedereinzug in den Bundestag sicher - trotz der nur vier Prozent in SH. Denn die Partei ist von der Fünf-Prozent-Hürde ausgenommen. "Nach derzeitigem Stand haben wir unser Wahlziel erreicht, den SSW im Bundestag zu halten" - davon geht Christian Dirschauer aus, der Landesvorsitzende des Südschleswigschen Wählerverbandes (SSW). Für sich genommen sei das bereits ein historischer Erfolg, sagte er gegenüber der Deutschen Presseagentur. "Es zeigt, dass die Menschen im Norden Stefan Seidlers Arbeit im Bundestag durchaus würdigen." | NDR Schleswig-Holstein 24.02.2025 06:00 Uhr

Weitere Informationen Bundestagswahl: SSW vor Wiedereinzug in Bundestag Zum Ende der Auszählung hin zählt die Minderheitenpartei mehr als 50.000 Zweitstimmen in SH - das reicht für einen Einzug. mehr

Das Wetter: Regen am Morgen

Am Montagmorgen nimmt die Bewölkung von der Nordsee her zu. Von Dithmarschen bis Nordfriesland kommt Regen auf. In der Südosthälfte des Landes ist es meist trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 6 Grad in Husum (Kreis Dithmarschen) und 3 Grad in Dahme (Kreis Ostholstein). | NDR Schleswig-Holstein 24.02.2025 06:00 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Meeno Schrader mit den Aussichten für den 24. Februar und die kommenden Tage. 2 Min

Archiv 3 Min Nachrichten 18:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.02.2025 | 06:00 Uhr