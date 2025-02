Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 23.02.2025 10:54 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 23. Februar 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

Feuer in Stockelsdorf

In Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) ist in der Nacht zum Sonntag ein Feuer auf ein Einfamilienhaus übergegangen. Laut Feuerwehr ging im Ortsteil Pohnsdorf zunächst ein Wohnmobil in Flammen auf, bevor das Feuer dann auf den Dachstuhl eines Einfamilienhauses übergriff. Dort breitete sich das Feuer in einem Zimmer aus. In dem Wohnmobil explodierte eine Gasflasche. Zwei Menschen wurden nach Angaben der Feuerwehr leicht verletzt. Etwa 70 Helfer brachten den Brand unter Kontrolle. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2025 09:00 Uhr

Städteverband SH fordert Entlastungen für die Kommunen

Die Städte bei uns im Land stehen finanziell unter massivem Druck. Nach Angaben des Städteverbands Schleswig-Holstein rechnen allein die kreisfreien Städte im laufenden Haushaltsjahr mit einem Minus von mehr als 200 Millionen Euro. Marc Ziertmann vom Städteverband SH sagt deshalb: "Bund und Länder sollten die Kommunen finanziell besser ausstatten, anstatt auf deren Kosten Haushaltslücken zu schließen." Andernfalls drohten Kürzungen bei freiwilligen Leistungen wie Sport- und Kulturangeboten sowie steigende Steuern und Gebühren für die Bürgerinnen und Bürger. Kommunen müssten immer mehr Aufgaben übernehmen, ohne ausreichend finanzielle Unterstützung zu bekommen, so Ziertmann weiter. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2025 08:00 Uhr

Zahlreiche Demonstrationen gegen Rechtsextremismus am Sonnabend

Im ganzen Land sind am Sonnabend zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Rechtsextremismus und für Demokratie zu demonstrieren. In Kiel versammelten sich am Vormittag nach Angaben der Polizei ca.1.000 bis 1.200 Menschen. Am frühen Nachmittag paddelte die Kanu Vereinigung Kiel mit 60 Ruderbooten und Kanus vor den Kieler Landtag. In Neumühlen-Dietrichsdorf hat die AfD einen Infostand abgebaut, nachdem unter anderem die Gruppe "Omas gegen rechts" gegen die AfD protestiert hatte. Am Abend gab es in Lübeck um 18 Uhr ein Demo-Rave im Marienkirchhof. Außerdem wurde noch in Lütjenburg, Rendsburg und Bordesholm demonstriert.| NDR Schleswig-Holstein 23.02.2025 08:00 Uhr

Holstein Kiel verliert gegen Bayer Leverkusen

Holstein Kiel hat Sonnabendnachmittag im Heimspiel gegen den amtierenden Meister Bayer Leverkusen 0:2 verloren. Damit stehen die Kieler in der Fußball-Bundesliga weiter auf dem letzten Tabellenplatz. Im sechsten Spiel in Folge hat die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp nicht gewonnen. Am nächsten Spieltag geht es für die KSV in die Hauptstadt. Die Partie bei Union Berlin findet am 2. März statt. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2025 18:00 Uhr

Das Wetter: meist trocken, im Süden sonnig

Am Sonntagvormittag bleibt es meist trocken. Gegen Nachmittag gibt es vor allem im Süden und an der See gebietsweise Aufheiterungen mit gelegentlichem Sonnenschein. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 Grad in Hörnum auf Sylt und 12 Grad in Elmshorn. Der Wind weht schwach bis mäßig. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2025 08:00 Uhr

