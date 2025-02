Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 22.02.2025 10:39 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 22. Februar 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

Heimspiel: Holstein Kiel gegen Bayer Leverkusen

Holstein Kiel trifft Sonnabendnachmittag auf den amtierenden Meister und Tabellenzweiten Bayer Leverkusen. Für die Kieler geht es als Tabellenletzter um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Der Rückstand auf den Relegationsplatz ist mit einem Punkt aber weiterhin aufholbar. Holstein-Trainer Marcel Rapp bezeichnete Leverkusens Spielidee und Einzelspieler vorab als "herausragend". Dennoch sieht er seine Mannschaft nicht chancenlos. Das Holstein-Stadion in Kiel ist mit 15.000 Zuschauern ausverkauft. Anpfiff ist um 15:30 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2025 11:00 Uhr

Störche kehren zurück nach SH

Viele Störche kehren aktuell aus ihren Winterquartieren zurück nach Schleswig-Holstein. Inzwischen sind einige Horste bereits wieder besetzt, bei anderen bleiben die Horste allerdings noch länger leer. Grund ist, dass nicht alle Störche zum Überwintern ins weit entfernte Afrika ziehen. Die Westzieher bleiben zum Beispiel in Südfrankreich, Spanien oder Portugal. Sie kehren meist früher zurück als die Ostzieher, die nach wie vor bis nach Zentralafrika fliegen - und erst im März zurückkommen. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2025 09:00 Uhr

Elmshorn: Unfall bei illegalem Autorennen

Ein illegales Autorennen in Elmshorn (Kreis Pinneberg) hat Freitag kurz vor Mitternacht für einen Unfall gesorgt. Laut Polizei rasten drei Autos auf der Friedensallee. In einer Kurve in Höhe des Friedhofs kam eines der Fahrzeuge von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein parkendes Auto und blieb in einem Vorgarten stehen. Eine Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Die Polizei beschlagnahmte die Führerscheine. Alkohol oder Drogen sollen keine Rolle gespielt haben. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2025 08:00 Uhr

Viele Demos für Demokratie am Sonnabend

In vielen deutschen Städten wollen Sonnabend Menschen gegen Rechts auf die Straße gehen - auch in Schleswig-Holstein. In Kiel sind drei Demos geplant. So beginnt eine um 11 Uhr im Winterbeker Weg. Schüler der Max-Planck-Schule haben dazu aufgerufen. Die Polizei rechnet mit etwa 1.000 Teilnehmern. Es könne zu Verkehrsproblemen kommen. Auf der Kieler Förde möchte die Kanu-Vereinigung Kiel um 14 Uhr mit anderen Vereinen vor den Landtag paddeln - und eine Linie gegen Rechtsextremismus bilden. In Lübeck findet um 18 Uhr ein Demo-Rave statt. Mehrere Gruppen und Institutionen, darunter das Theater Lübeck, organisieren diesen. Außerdem wird unter anderem in Lütjenburg (Kreis Plön), Rendsburg und Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) demonstriert. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2025 08:00 Uhr

Das Wetter: Im Südosten sonnig, an der Küste eher wolkig

Sonnabend gibt es neben Wolken auch heitere Abschnitte mit Sonne, vor allem im Südosten des Landes, hier bleibt es meist trocken. Zur Westküste sowie nach Nordfriesland hin ist es zunehmend wolkig bis stark bewölkt. Im Tagesverlauf regnet es hier etwas. Die Höchstwerte liegen bei 7 Grad in Hörnum auf Sylt, 10 Grad in Hohwacht (Kreis Plön) und bis 14 Grad in Halstenbek (Kreis Pinneberg). Es weht schwacher, an den Küsten mäßiger Wind aus südlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2025 11:00 Uhr

