Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 20.02.2025 07:22 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 20. Februar 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

Kaltenkirchen: Mann tritt Blitzer um und flieht

In Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) hat ein Autofahrer einen mobilen Blitzer der Polizei umgetreten. Zuvor war der 40-jährige Mann nach Angaben der Beamten am Mittwochvormittag geblitzt worden, als er in der 50er-Zone acht Kilometer pro Stunde zu schnell unterwegs war. Er kehrte danach um, trat den Blitzer um und flüchtete. Die Polizei nahm ihn später fest. Der Schaden liegt bei rund 1.000 Euro. Der Mann wurde wegen Sachbeschädigung angezeigt. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2025 08:00 Uhr

Zahl der Vorsorgevollmachten in Schleswig-Holstein steigt

Immer mehr Menschen beschäftigen sich mit dem Thema Pflegevorsorge. Laut Notarkammer Schleswig-Holstein steigt die Zahl der beurkundeten Vorsorgevollmachten seit Jahren an. Im zentralen Vorsorgeregister wurden bundesweit allein im vergangenen Jahr knapp 390.000 Vorsorgevollmachten neu registriert - tatsächlich ausgefüllt werden deutlich mehr - denn eine Beurkundung ist nicht Pflicht. In Schleswig-Holstein bieten die Betreuungsvereine eine kostenlose Beratung - zum Beispiel zu Themen wie Vermögensverwaltung und ärztliche Maßnahmen. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2025 07:00 Uhr

Schönberg: Photovoltaik-Batterie Grund für Explosion?

Die Batterie einer Photovoltaik-Anlage könnte der Grund für eine heftige Explosion in Schönberg (Kreis Herzogtum-Lauenburg) sein. Dabei war am späten Mittwochnachmittag eine Hauswand weggesprengt worden. Die Bewohner waren zu dem Zeitpunkt im Urlaub. Das Haus ist einsturzfährdet. Ein Mensch wurde nach Angaben der Feuerwehr durch die Explosion verletzt und kam ins Krankenhaus. Ob er von Teilen getroffen wurde, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2025 06:00 Uhr

Stoltebüll: Reetdachhaus brennt komplett nieder

In Stoltebüll (Kreis Schleswig-Flensburg) ist Mittwochnachmittag ein Reetdachhaus komplett niedergebrannt. Laut Rettungsleitstelle waren etwa 70 Einsatzkräfte von fünf Wehren vor Ort. Zwei Bewohner des Hauses konnten sich selbst retten. Die Feuerwehrleute versuchten zu verhindern, dass die Flammen auch auf den Stall übergreifen. Fünf Rinder konnten nach Angaben der Feuerwehr gerettet werden. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2025 06:00 Uhr

Das Wetter: Sonne und leichte Wolken, später Regen

Heute ziehen neben Sonnenschein zunächst lockere, in der zweiten Tageshälfte von Westen her dichtere Wolken auf, die zum Abend hin an der Westküste und Unterelbe etwas Regen bringen können. Durch den kalten Boden kann es dann glatt werden. Die Höchstwerte erreichen 3 Grad am Fehmarnsund (Kreis Ostholstein) bis 5 Grad in Schenefeld (Kreis Pinneberg). Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, an der See mäßiger bis frischer, phasenweise stark böiger Südost- bis Südwind. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2025 06:00 Uhr

