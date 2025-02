Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 19.02.2025 09:13 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 19. Februar 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

Ferienwohnungskomplex in Büsum brennt

In Büsum (Kreis Dithmarschen) brennt der gesamte Dachstuhl einer Ferienhausanlage. Der Brand war laut Feuerwehr am Morgen in einer der Wohnungen im Rosengrund ausgebrochen und hat anschließend den Dachstuhl erfasst. 150 Einsatzkräfte seien vor Ort. Eine Bewohnerin wird laut Feuerwehr vermisst. Die Löscharbeiten seien schwierig, da das Haus verschachtelt ist, sagt Wehrführer Dennis Scheffler. Anwohnende sollen wegen des starken Rauchs Fenster und Türen geschlossen halten und Klimaanlagen ausschalten. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2025 09:00 Uhr

Northvolt: Landtag beschäftigt sich mit möglicher Befangenheit

Der Innen- und Rechtsausschuss im Kieler Landtag beschäftigt sich am Mittwoch mit der möglichen Befangenheit zweier Gemeindevertreter bei der Northvolt-Entscheidung. Der Batteriehersteller im Kreis Dithmarschen hatte 3.000 Euro an die Jagdgenossenschaft Norderwöhrden gezahlt als symbolische Entschädigung dafür, dass durch die Fabrik Teile des Jagdgebietes wegfallen. Zwei der Gemeindevertreter sind Mitglied in der Jagdgenossenschaft und hatten später mit "Ja" für den Bau gestimmt. Der Kreis gehe davon aus, dass zur Ausschusssitzung, die ebenfalls am Mittwoch stattfindet, das Ergebnis vorliegen werde, laut einer Sprecherin. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2025 09:30 Uhr

Demo für den Erhalt der Eissport- und Tennishalle Timmendorfer Strand

In der Gemeinde Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) hat es am Dienstagabend eine Demonstration gegeben. Um für den Erhalt des Eissport- und Tenniscentrums (ETC) zu protestieren, waren laut Polizei etwa 250 Menschen vor das Haus des Kurgastes in Niendorf gezogen. Dort saßen nämlich die Gemeindevertreter zusammen, auch um über die Zukunft des ETC zu beraten. Für das Grundstück, auf dem das ETC steht, wird aktuell ein Investor gesucht. Dabei stellt sich die Frage, ob das sanierungsbedürftige Sportzentrum erhalten bleiben muss. Die Gemeinde hatte zuletzt betont, dass das nicht zwingend nötig sei und dafür viel Kritik geerntet. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2025 09:30 Uhr

Auszeichnungen für herausragende Sportler in SH vergeben

Im Haus des Sports in Kiel sind am Dienstagabend zahlreiche Sportlerinnen und Sportler aus Schleswig-Holstein geehrt worden. Viele von ihnen waren erfolgreich bei den Olympischen Spielen in Paris oder bei Weltmeisterschaften. Insgesamt wurden etwa 90 Athletinnen und Athleten für ihre Leistungen ausgezeichnet - in verschiedenen Sportarten wie zum Beispiel Para-Tischtennis, Rollkunstlauf oder Leichtathletik. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2025 08:00 Uhr

Weltraumschrott verglüht am Nachthimmel über SH

Zahlreiche Menschen haben Mittwochfrüh am Himmel von Schleswig-Holstein Himmelskörper gesehen, die in einem langen Schweif verglüht sind. Dabei habe es sich um Weltraumschrott gehandelt, so Marco Ludwig von Sternwarte Neumünster. Das Phänomen trat demnach um etwa 4.45 Uhr auf. Es gab Sichtungen aus dem ganzen Land, zum Beispiel aus Kiel, Lübeck, Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde), Fehmarn (Kreis Ostholstein) oder Elmshorn (Kreis Pinneberg). | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2025 07:00 Uhr

Nach Brand an Grundschule Schmalfeld: Unterricht fällt aus

In Schmalfeld (Kreis Segeberg) hat am Dienstagabend eine Mülltonne an der Grundschule gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr griffen die Flammen auf das Dach über und beschädigten auch den Serverraum. Etwa 50 Feuerwehrräfte waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar. Wegen des Feuers fallen der Unterricht und die Betreuung im Offenen Ganztag nach Angaben der Grundschule am Mittwoch (19.02.) aus. Eine Notbetreuung für die Kinder in Schmalfeld findet in Hartenholm statt. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2025 07:00 Uhr

Elmshorn: Wochenlanger Heizungsausfall in Mehrfamilienhaus

In einem Mehrfamilienhaus in der Panjestraße in Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist seit zwei Wochen die Heizung defekt. Darüber hatte zuvor der Shz berichtet. Betroffen sind mehr als 100 Mieterinnen und Mieter. Elmshorns Bürgermeister Volker Hatje hält die Situation nach eigenen Angaben für "unzumutbar". Dem Vermieter Zentral Boden Vermietung und Verwaltung (ZBVV) sind die Probleme bekannt: Er stellt nach eigenen Angaben den Mieterinnen und Mietern inzwischen kleine Heizlüfter zur Verfügung. Wann die normale Heizung wieder funktioniert, ist unklar. Nach Angaben eines ZBVV-Sprechers müssen die gesamte Heizanlage und die Leitungen altersbedingt erneuert werden. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2025 07:00 Uhr

Unentschieden und Sieg in Handball-European League

Mit einem Sieg und einem Unentschieden ist der zweite Hauptrunden-Spieltag in der Handball-European League für die beiden Vereine aus Schleswig-Holstein geendet. Dabei riss die Siegesserie der SG Flensburg-Handewitt überraschend mit dem 34:34 (19:18) im Heimspiel gegen Fenix Toulouse. Flensburg bleibt in der Hauptrundengruppe 4 an der Tabellenspitze, während der THW Kiel in der Gruppe 3 auf dem 2. Platz steht. Gegen den FC Porto fand der THW zunächst schwer ins Spiel, baute mit einer starken zweiten Halbzeit aber die 14:12-Pausenführung noch in einen deutlichen 32:22-Sieg aus. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2025 07:00 Uhr

Schleswig-Holstein bleibt Nehmerland im Länderfinanzausgleich

Schleswig-Holstein hat im vergangenen Jahr 267 Millionen Euro aus dem Länderfinanzausgleich bekommen: Das geht aus einer Vorlage des Bundesfinanzministeriums hervor. Das ist die kleinste Summe unter den Nehmerländern. Die größte mit rund vier Milliarden Euro geht nach Berlin. Das meiste Geld stammt aus Bayern gefolgt von Baden-Württemberg. Der Länderfinanzausgleich soll helfen, in Deutschland vergleichbare Lebensverhältnisse zu sichern. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2025 06:00 Uhr

Neue Warnstreiks im öffentlichen Dienst stehen bevor

Die Gewerkschaft ver.di hat neue bundesweite Warnstreiks angekündigt. Auch die zweite Runde der Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst endete am Dienstag ohne Ergebnis. Die Gewerkschaften ver.di und der Deutsche Beamtenbund wollen nun den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Mitte März sollen die Gespräche in Potsdam weitergehen. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2025 06:00 Uhr

Das Wetter: Wieder viel Sonne in Schleswig-Holstein

Heute gibt es wieder viel Sonnenschein, daneben nur hier und da ein paar lockere Wolken und es bleibt trocken. Die Höchstwerte erreichen am Nachmittag 3 Grad in Lübeck bis 4 Grad in Heide (Kreis Dithmarschen). Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, an der Nordsee zunehmend frischer und stark böiger Südostwind. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2025 06:00 Uhr

