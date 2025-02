Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 18.02.2025 07:30 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 18. Februar 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

Metall- und Elektrobetriebe aus SH zieht es vermehrt ins Ausland

Rund jedes fünfte Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie in Schleswig-Holstein plant, seine Produktion teilweise ins Ausland zu verlagern. Das geht aus Umfragen der Gewerkschaften Nordmetall und IG Metall hervor. So viele waren es demnach noch nie. Als Gründe nennen die Unternehmer vor allem zu hohe Lohnkosten und zu hohe Energiepreise. Außerdem gebe es in Deutschland zu viel Bürokratie und schlechtere Investitionsbedingungen als im Ausland. | NDR Schleswig-Holstein 18.02.2025 05:30 Uhr

Horst Köhler wird beerdigt - Trauerbeflaggung in SH

Nach dem Tod des früheren Bundespräsidenten Horst Köhler gilt heute in Schleswig-Holstein eine landesweite Trauerbeflaggung. Die schleswig-holsteinische Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) hat für die Dienstgebäude aller Behörden und Dienststellen des Landes die Beflaggung angeordnet. Auch am Landeshaus wehen die Flaggen auf Halbmast. In Berlin finden heute die Trauerfeierlichkeiten für Horst Köhler statt. Nach einem Trauergottesdienst im Berliner Dom ist ein Staatsakt geplant. Köhler starb am 1. Februar nach kurzer Krankheit im Alter von 81 Jahren. | NDR Schleswig-Holstein 18.02.2025 05:30 Uhr

Friesenhof-Mädchenheime: Prozess am Landgericht Kiel

Am Landgericht Kiel geht es heute um den Prozess zu den Friesenhof-Mädchenheimen in Dithmarschen. Die ehemalige Inhaberin der Heime, Barbara Janssen, fordert vom Land Schleswig-Holstein mehr als zwei Millionen Euro Schadensersatz. Vor zehn Jahren hatte das Land Janssen die Betriebserlaubnis entzogen. Daraufhin verklagte die Frau das Land. Ein Verwaltungsgericht hatte im Nachhinein festgestellt, dass das Handeln des Landes rechtswidrig gewesen war. Heute will das Landgericht Kiel verkünden, wie es in dem Prozess weitergeht. Der Vorsitzende Richter rechnet laut Gericht eher mit geringen Chancen auf Schadensersatz. | NDR Schleswig-Holstein 18.02.2025 06:00 Uhr

ADAC Rettungshubschrauber in Hohenlockstedt mit mehr als 500 Einsätzen

Im ersten halben Einsatzjahr hat der ADAC-Rettungshubschrauber "Christoph 67" vom neuen Standort in Hohenlockstedt im Kreis Steinburg aus 548 Einsätze absolviert. Das teilte der ADAC mit. Der Hubschrauber ist auf dem früheren Heeresflieger-Stützpunkt "Hungriger Wolf" stationiert. Hauptgrund sind Verletzungen nach Unfällen, Notfälle des Herz-Kreislauf-Systems oder Schlaganfälle. Unter den 548 Einsätzen seien auch Transportflüge gewesen, hieß es. | NDR Schleswig-Holstein 18.02.2025 06:00 Uhr

Pottwal vor Sylt: Experten wollen Kadaver untersuchen

Experten haben am Montag den vor Sylt entdeckten toten Pottwal aus der Nordsee geborgen. Der Kadaver soll nun in der Tierkörperbeseitigungsanstalt in Jagel bei Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) untersucht werden - unter anderem von Joseph Schnitzler. Der Wissenschaftler des Instituts für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung aus Büsum (Kreis Dithmarschen) erhofft sich neue Erkenntnisse über das Tier: "Zum Beispiel mit den genetischen Untersuchungen können wir sehen, von welcher Gruppe es herstammt. Von den toxikologischen Untersuchungen können wir in Erfahrung bringen, was das Tier so im Laufe seines Lebens aufgenommen hat an Schadstoffen." | NDR Schleswig-Holstein 18.02.2025 07:00 Uhr

Das Wetter: Wieder viel Sonne in Schleswig-Holstein

Heute ist es überwiegend sonnig und trocken, zur Nordsee hin sind wenige lockere Wolken möglich. Die Höchstwerte erreichen ein Grad auf Eiderstedt (Kreis Nordfriesland) bis zwei Grad in Plön (Kreis Plön). Der Wind weht schwacht, an der See teils mäßig aus Süd bis Südost. | NDR Schleswig-Holstein 18.02.2025 07:00 Uhr

