Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 17.02.2025 07:22 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 17. Februar 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

JVA Lübeck baut landesweit erste vollstationäre Psychiatrie

In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Lübeck startet am Montag der Bau für eine neue psychiatrische Abteilung. Rund 26 Millionen Euro werden dafür investiert. Entstehen soll nach Angaben der JVA die landesweit erste vollstationäre psychiatrische Abteilung. Häftlinge sollen dort je nach Therapiefortschritt in speziell dafür vorgesehenen Bereichen untergebracht werden. Das Projekt ist Teil eines umfassenden Modernisierungsplans. Dieser umfasst auch den Neubau eines Hafthauses und einer Sporthalle. Bis 2026 soll alles fertig sein. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2025 07:00 Uhr

Brand in Einfamilienhaus in Kiel

In Kiel-Suchsdorf hat es am Sonntagabend in einem Einfamilienhaus in der Straße Alter Viedamm gebrannt. 28 Einsatzkräfte waren laut Feuerwehr vor Ort. Eine Person wurde demnach mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 21.40 Uhr war das Feuer gelöscht. Weitere Einzelheiten sind bisher nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2025 07:00 Uhr

Feuerwehr löscht zwei Brände auf Höfen

In Medelby (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Sonntachnachmittag eine Scheune komplett ausgebrannt. Fünf Wehren mit etwa 100 Einsatzkräften waren vor Ort, um zu löschen, teilte die Rettungsleitstelle mit. Verletzt wurde niemand. In Gremersdorf (Kreis Ostholstein) hat am Sonntagnachmittag ein nicht bewohntes Nebengebäude eines Gutshofes gebrannt. Etwa 50 Einsatzkräfte waren laut Rettungsleitstelle vor Ort. Auch dort wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2025 07:00 Uhr

Erneute Aktion zur Kastration von freilaufenden Katzen

Am Montag startet zum elften mal eine landesweite Aktion zur Kastration von Katzen. Zweimal im Jahr werden freilaufende Katzen kastriert. Freiwillige Helferinnen und Helfer, vor allem aus den Tierschutzvereinen, fangen die Tiere ein und bringen sie zu Tierärzten. Die verzichten auf einen Teil ihrer Gebühren. Das Land beteiligt sich an den Kosten, dazu kommen Spenden. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2025 06:00 Uhr

Weitere Informationen Kastrations-Aktion für freilebende Katzen in SH Ab Montag können freilebende Katzen kastriert werden. Die Aktion läuft bis 1. November oder bis der Fonds aufgebraucht ist. mehr

Holstein Kiel mit zu vielen Fehlern in Frankfurt

Holstein Kiel hat in der Fußball-Bundesliga eine weitere Niederlage kassiert: Die Kieler verloren bei den mühelos überlegenen Spielern von Eintracht Frankfurt deutlich mit 1:3 (0:2) und sind damit Tabellenletzter. Den Ehrentreffer schoss der gebürtige Eutiner Finn Porath in der 73. Minute. Am kommenden Sonnabend empfängt Holstein Kiel den amtierenden Meister Bayer 04 Leverkusen (15.30 Uhr). | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2025 06:00 Uhr

Weitere Informationen 1:3 in Frankfurt - Kiel rutscht auf letzten Tabellenplatz Der Aufsteiger leistete sich auswärts einmal mehr zu viele Fehler. Die Tabelle weist die Kieler wieder als schlechtestes Team aus. mehr

THW Kiel verliert gegen Tabellen-13. Wetzlar

Der THW Kiel hat in der Handball-Bundesliga überraschend bei der HSG Wetzlar mit 25:27 (12:13) verloren. Damit haben die Kieler die große Chance verpasst, auf den Tabellenführer MT Melsungen aufzuschließen. Stattdessen rutschen sie hinter die SG Flensburg-Handewitt, die ihr Spiel gegen den VfL Gummersbach am Sonnabend mit 35:30 gewonnen hatte, auf Rang Fünf ab. Es ist die erste Niederlage des THW Kiel nach acht gewonnenen Bundesliga-Spielen in Folge. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2025 06:00 Uhr

Weitere Informationen Siegesserie gerissen: THW Kiel verliert in Wetzlar - HSVH gewinnt Der THW Kiel hat durch eine 25:27-Niederlage bei der HSG Wetzlar den Sprung auf Rang zwei verpasst. Der HSV Hamburg siegte beim HC Erlangen. mehr

Das Wetter: kalt und sonnig

Der Montag startet meist sonnig. Danach ziehen besonders von Dithmarschen bis nach Lauenburg zeitweise lockere Wolken auf, die sich am Abend wieder auflösen. Von der Ostsee bis nach Nordfriesland ist es teils durchweg sonnig. Die Höchstwerte erreichen 0 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) bis 1 Grad in Itzehoe (Kreis Steinburg). Dazu weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 17.02.2025 06:00 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Sebastian Wache mit den Aussichten für den 16. Februar und die kommenden Tage. 2 Min

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: Deutscher Radiopreis | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.02.2025 | 07:00 Uhr