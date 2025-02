Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 15.02.2025 11:27 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 15. Februar 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Auswertung: Tausende Todesfälle in SH hängen mit Luftverschmutzung zusammen

Laut einer Auswertung der Europäischen Umweltagentur gab es in Schleswig-Holstein 2022 rund 3.000 Todesfälle durch Luftverschmutzung - aufgrund von Feinstaub und Stickstoffdioxid. Schlechte Luft führe zu unterschiedlichen Erkrankungen, so die Deutsche Umwelthilfe. Die Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation nennt zum Beispiel Asthma oder Herz- Kreislauferkrankungen. Im deutschlandweiten Vergleich steht Schleswig-Holstein laut der Auswertung relativ gut da. Demnach gab es in Norden - gemessen an der Bevölkerungszahl - die wenigsten Todesfälle durch Feinstaub. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2025 11:00 Uhr

Weitere Informationen Feinstaub sorgt für schlechte Luftqualität im Norden Durch die Wetterlage sammeln sich Aerosole in unteren Luftschichten und ziehen nicht ab. Vor allem Niedersachsen ist belastet. mehr

Mehrere Demos für Demokratie am Sonnabend

Eine Woche vor der Bundestagswahl sind in Schleswig-Holstein am Wochenende wieder Demonstrationen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus geplant. Unter dem Motto "Eutin (Kreis Ostholstein) ist bunt" soll sich am Mittag eine Menschenkette quer durch die Kreisstadt bilden. In Bad Segeberg (Kreis Segeberg) ist um 14 Uhr ein Marsch vom Marktplatz in Richtung Seepromenade geplant. Und um 5 vor 12 startet in Kiel im Rahmen eines bundesweiten queeren Aktionstages eine Demo. Auch für Sonntag sind Veranstaltungen geplant. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2025 11:00 Uhr

Feuer in leerer Scheune in Rickling

In Rickling (Kreis Segeberg) hat am Freitagabend eine leerstehende Scheune gebrannt. Nach Angaben der Leitstelle bemerkten Anwohner gegen 20.30 Uhr das Feuer in der Dorfstraße und wählten den Notruf. Die Feuerwehr war mit 100 Einsatzkräften vor Ort. Niemand wurde verletzt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.| NDR Schleswig-Holstein 15.02.2025 10:00 Uhr

Landesverfassungsgericht verhandelt Landeshaushalt 2024: Entscheidung im April

Das Landesverfassungsgericht in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Freitag der Frage nachgegangen, ob der schleswig-holsteinische Haushalt 2024 verfassungswidrig war und wie genau der Landtag die Tilgung planen muss. Eine Entscheidung traf das Gericht aber noch nicht, diese soll im April fallen. Diskutiert wurde am Freitag, inwieweit die Justiz den Ermessensspielraum der Politik einschränken dürfe. Das Gericht deutete bereits an, dass der Zusammenhang zur Notlage mal mehr, mal weniger zu erkennen sei. Die Landesregierung hatte Notkredite aufgrund der Corona-Krise, des Ukraine-Kriegs und des Ostsee-Hochwassers vor anderthalb Jahren beansprucht. SPD und FDP hatten geklagt. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2025 10:00 Uhr

Weitere Informationen Klage gegen Landeshaushalt SH: Entscheidung Anfang April erwartet Vor dem Landesverfassungsgericht ging es heute um die Frage, ob die schwarz-grüne Koalition Notkredite aufnehmen durfte oder nicht. So lief die Verhandlung. mehr

Trecker verliert Dünger auf Kanalfähre Nobiskrug

Auf der Kanalfähre Nobiskrug bei Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat ein Trecker am Freitag Dünger verloren. Laut Polizei fuhr ein Landwirt um 16 Uhr mit seinem Treckergespann auf die Fähre - und verlor dort etwa drei Kubikmeter Dünger. Die Fähre musste von einer Spezialfirma gereinigt werden und war zwei Stunden lang außer Betrieb. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2025 09:00 Uhr

Staffellauf - auch durch SH - erinnert an Gründung des Roten Kreuzes

Heute beginnt auf den Düppeler Schanzen in Dänemark ein Staffellauf, der an die Gründung des Roten Kreuzes von 165 Jahren erinnert. Ziel ist Ende Juni das italienische Solferino. Erstmals ist das Dänische Rote Kreuz beim Fackellauf nach Solferino dabei. Nach der Übergabe an das Deutsche Rote Kreuz an der Grenze in Kollund am Sonnabend um 11 Uhr, segelt die Fackel über die Flensburger Förde zum Hafen Fahrensodde. In zehn Tagen geht es einmal quer durch Schleswig-Holstein. In dreieinhalb Monaten soll dann das Ziel im italienischen Solferino erreicht werden. Dort hatte Henry Dunant am 24. Juni 1859 nach der Schlacht von Solferino das Rote Kreuz gegründet. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2025 09:00 Uhr

Vier Wehren löschen Brand in Heikendorf

In Heikendorf (Kreis Plön) ist die Feuerwehr am Samstagfrüh gegen 2 Uhr zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Dorfstraße 16 gerufen worden. Wie die Leitstelle mitteilte, wurde der Brand von vier Feuerwehren bis in den Morgen gelöscht. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass die Flammen auf das Nachbargebäude übergreifen. Nach den Löscharbeiten musste das Technische Hilfswerk (THW) Preetz das Haus absichern, da es einsturzgefährdet ist. Eine 91-jährige Bewohnerin wurde unverletzt gerettet. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2025 08:00 Uhr

Sprung in die eiskalte Förde: Aktion für Krebsvorsorge in Kiel

Das Universitäre Cancer Center Schleswig-Holstein (UCCSH) will am Sonnabend mit einem Sprung in die kalte Förde in Kiel auf das Thema Krebsvorsorge aufmerksam machen. Die Aktion "Icecold against Cancer" findet in diesem Jahr zum dritten Mal statt. Alle Interessierten seien eingeladen, den Sprung in die Förde zu wagen oder auch nur dabei anzufeuern, sagt Susanne Sebens vom UCCSH: "Es braucht Mut um diese Vorsorgeuntersuchung anzugehen und in Anspruch zunehmen. Das ist ähnlich wie beim Eisbaden." Treffpunkt um 11 Uhr ist die Badestelle Kiellinie. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2025 09:30 Uhr

Das Wetter: Wolken mit einzelnen Schneeflocken

Heute Nachmittag ist es wechselnd bis dicht bewölkt. Teilweise gibt es Auflockerungen mit etwas Sonnenschein. Meist bleibt es trocken, höchstens an den Küsten sind ein paar Schneeflocken möglich. Die Höchstwerte liegen bei 0 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) und bei 2 Grad in Husum (Kreis Nordfriesland). | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2025 08:00 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Sebastian Wache mit den Aussichten für den 15. Februar und die kommenden Tage. 2 Min

Archiv 3 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.02.2025 | 11:00 Uhr