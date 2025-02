Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 14.02.2025 07:20 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 14. Februar 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Hauptwasserleitung in Wakendorf II gebrochen

In Wakendorf II im Kreis Segeberg ist die Versorgung mit frischem Wasser ausgefallen. Laut Gemeinde war Donnerstagabend eine Hauptleitung gebrochen. Das Wasser ist im gesamten Dorf abgestellt, etwa 700 Haushalte sind betroffen. Die Leitung wird im Moment repariert. Das dauert laut Bürgermeister Malte-Onno Duis aber wohl bis mindestens 11 Uhr. Frisches Wasser kann bei der örtlichen Feuerwehr und in der Wilstedter Straße geholt werden. Die Grundschule und der Kindergarten bleiben geschlossen. Es gibt eine Notbetreuung. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2025 07:00 Uhr

Sachsenwald: Kreis gibt Fehler in Geodatenbank zu

Nachdem der Forstgutsbetrieb Sachsenwald über mehrere Jahre irrtümlich Geld aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten hat, hat der Landrat des Kreises Herzogtum Lauenburg einen Fehler in der Geodatenbank zugegeben. Da die Forstwege dort irrtümlich als Gemeindestraßen ausgegeben worden seien, wäre selbst im Fall einer Prüfung die Zahlung an das gemeindefreie Gebiet nicht aufgefallen, sagte Mager am Donnerstag im Finanzausschuss. Insgesamt erhielt der Forstgutsbetrieb laut Innenministerium in den Jahren 2021 bis 2023 rund 130.000 Euro, die dem gemeindefreien Gebiet nicht zustanden. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2025 06:00 Uhr

LVG verhandelt Landeshaushalt 2024

Das Landesverfassungsgericht in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) verhandelt über den Landeshaushalt 2024. Dabei geht es um einen Normenkontrollantrag von SPD und FDP. CDU und Grüne hatten einen Teil der Ausgaben 2024 mit mehreren Notkrediten finanziert. SPD und FDP sehen alle drei Notlagenkredite des Haushalts als verfassungswidrig an. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2025 05:30 Uhr

Immer mehr Kinder-Feuerwehren in SH

Die Freiwilligen Feuerwehren in Schleswig-Holstein setzen immer mehr auf Kinderabteilungen. Vor zehn Jahren haben die ersten Wehren eine solche Abteilung gegründet. Inzwischen sind es laut Landesfeuerwehrverband schon 100, Tendenz steigend. Die Feuerwehren hoffen so, Nachwuchs für die Wehren zu bekommen. Laut Landesfeuerwehrverband haben viele Wehren Probleme, neue Helfer zu gewinnen. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2025 05:30 Uhr

Das Wetter: Wolken mit einzelnen Schneeschauern

Am Freitag ist es in Schleswig-Holstein stark bewölkt. Lokal sind auch einzelne Schneeschauer möglich. Die Höchstwerte liegen bei 2 Grad. In der Nacht zum Sonnabend ist es weiterhin stark bewölkt mit kurzen Schneeschauer. Die Tiefstwerte liegen dann zwischen -1 und -4 Grad, auf Helgoland 0 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2025 05:30 Uhr

