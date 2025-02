Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 13.02.2025 06:42 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 13. Februar 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Polizei ermittelt gegen Absender von Drohbriefen

In Schleswig-Holstein sind aktuell Drohbriefe unterwegs, deren Absender die sogenannte Sturmfront Schleswig-Holstein sein soll. Unter anderem hat ein Probst der Nordkirche ein solchen Brief bekommen, aber auch der NDR und Politikerinnen und Politiker im Land. Auf den Drohbriefen zu sehen sind Logos der AfD und des sogenannten Landvolks. Beide haben aber dementiert mit der Sache zu tun zu haben. SPD-Landeschefin Serpil Midyatli und Grünen Fraktionschef Lars Petersdotter haben nach eigenen Angaben ebenfalls Drohbriefe erhalten und sofort Anzeige erstattet. Am wichtigsten sei es nun die Urheber der Briefe ausfindig zu machen, so Pettersdotter. Polizei und Verfassungsschutz ermitteln. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2025 08:00 Uhr

Valentinstag auch in SH immer beliebter

In den vergangenen Jahren hat die Zahl derjenigen, die zum Valentinstag etwas kaufen wollen, stark zugenommen. Das zeigt laut Handelsverband eine bundesweite Umfrage. Mareike Petersen vom Handelsverband Nord rechnet damit, dass der Tag der Verliebten den Geschäften in Schleswig-Holstein insgesamt rund 49 Millionen Euro zusätzlich in die Kassen spülen wird. Der Tag sei nicht vergleichbar mit Ostern oder Weihnachten, doch er habe in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, so Petersen. Am meisten würden Branchen wie Lebensmittel und Blumen profitieren, aber auch Geschenkartikel, Uhren oder Schmuck seien beliebt. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2025 07:30 Uhr

Landesschülervertretung fordert Sportunterricht ohne Noten

Die Landesschülervertretung Schleswig-Holstein hat gefordert, Schulnoten im Sport ganz abzuschaffen. Schülerinnen und Schüler könnten aufgrund ihrer unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen nur schwer miteinander verglichen werden - sagte uns Landesschülersprecher Elias Görth. Eine schlechte Note sei nicht nur demütigend, sondern auch demotivierend. Fehlstunden und Krankschreibungen seien die Folge, so die Schülervertretung. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2025 07:00 Uhr

Mutmaßliche Spionagedrohnen über SH: Abschuss laut GdP rechtlich nicht möglich

Mutmaßliche Spionagedrohnen sind im vergangenen Monat offenbar häufiger über Schleswig-Holstein geschwebt - unter anderem über dem Bundeswehr-Standort in Schwesing (Kreis Nordfriesland) bei Husum. Dort werden auch ukrainische Soldaten am Flugabwehr-System "Patriot" ausgebildet. Inzwischen ermitteln das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Flensburg. Dass die Landespolizei, eigentlich zuständig für Spionage und Sabotage, etwas gegen feindliche Drohnen unternehmen könne, sei Illusion, sagte der Landeschef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Torsten Jäger. Wenn eine mögliche feindliche Drohne am Himmel entdeckt wurde, könnten die Beamten auch nur ein Lagezentrum darüber informieren. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2025 06:30 Uhr

Erneuter Warnstreik im Öffentlichen Dienst

Die Gewerkschaften ver.di und GEW haben Beschäftigte im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen erneut zu einem Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind laut den Gewerkschaften landesweit städtische Kitas und zahlreiche öffentliche Einrichtungen, wie etwa Zulassungsstellen, städtische Krankenhäuser, Müllabfuhr oder Stadtreinigung. Es ist der zweite Ausstand vor der zweiten Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern, die in dem Tarifkonflikt noch kein eigenes Angebot abgegeben haben. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2025 06:00 Uhr

Lübecker Hafen beschlagnahmt 450 Kilogramm Heroin

Im Hafen von Lübeck-Travemünde hat der Zoll eine Rekordmenge von 450 Kilogramm Heroin beschlagnahmt. Nach einem Hinweis belgischer und niederländischer Behörden untersuchten die Fahnder nach eigenen Angaben eine Lieferung mit Lavendelraumduft. Die Beamten entdeckten das Rauschgift in mehr als 11.000 Sprühdosen, verpackt in Folienbeutel. Nach ersten Erkenntnissen stammt die Ware aus Zentralasien. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2025 06:00 Uhr

Das Wetter: Schneefall breitet sich aus

Am Donnerstag ist es bedeckt. Von der Ostsee her kann es Schneefall geben, der sich im Tagesverlauf mehr und mehr bis zur Elbe und nach Hamburg ausbreitet. Die Höchstwerte liegen bei 1 bis 3 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2025 05:30 Uhr

