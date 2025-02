Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 12.02.2025 07:21 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 12. Februar 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:



Als Finanzagent Betrügern geholfen: Mann aus Halstenbek vor Gericht

In Schenefeld (Kreis Pinneberg) steht von Mittwoch an ein Mann vor Gericht, der als sogenannter Finanzagent tätig gewesen sein soll. Er muss sich wegen Geldwäsche verantworten. Der Mann aus Halstenbek (Kreis Pinneberg) soll laut Staatsanwaltschaft sein Konto Betrügern zur Verfügung gestellt haben. Diese haben anderen Menschen Liebesbeziehungen vorgespielt und dann unter einem Vorwand Geld von ihnen erhalten. Der Angeklagte soll im Juli 2023 in mehreren Fällen dieses Geld überwiesen bekommen und es dann an die Betrüger weitergegeben haben. Wer die Betrüger sind, ist laut Staatsanwaltschaft unklar. Es geht um insgesamt knapp 15.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2025 09:30 Uhr

Debatte über "Missunde III" im Wirtschaftsausschuss

Ist es richtig, an der derzeit nicht fahrtauglichen Schleifähre "Missunde III" festzuhalten? Im Wirtschaftauschuss in Kiel geht es am Mittwoch um diese Frage. Im Januar hatte die Landesregierung mitgeteilt, dass sie mehr Geld für die momentan nicht nutzbaren E-Fähre aufbringen wollen. Die Umbaukosten am Anleger und an der Fähre belaufen sich demnach auf gut 1,3 Millionen Euro. Sollte diese Schätzung stimmen, würde die Schleifähre, die zwischen Brodersby (Kreis Schleswig-Flensburg) und Kosel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) pendelt, bis zur endgültigen Inbetriebnahme rund 5,3 Millionen Euro gekostet haben. SPD, SSW und FDP wollen nun über diese Entscheidung diskutieren. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2025 09:30 Uhr

Lebensgefahr: Abbrüche am Brodtener Ufer

Am Brodtener Ufer zwischen Travemünde und Niendorf drohen durch die Witterung plötzliche Abbrüche der Steilküste. Die Hansestadt Lübeck warnt erneut eindringlich davor, abgesperrte Bereiche zu betreten, da akute Lebensgefahr besteht. Besonders gefährdet ist der Abschnitt in Höhe des Hauses Seeblick. Für Fußgänger und Radfahrer wurde eine sichere Umleitung eingerichtet. Dennoch werden die Absperrungen laut Stadtverwaltung immer noch oft ignoriert. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2025 08:00 Uhr

#NDRfragt: Ist Social Media eine Gefahr für den ?

Fast zwei Drittel der Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner glauben, dass soziale Medien eine Gefahr für den aktuellen Bundestagswahlkampf sein können. Das ergibt eine nicht-repräsentative Umfrage von #NDRfragt. Rund 5.200 Menschen aus dem Land haben teilgenommen. Fast die Hälfte hat wegen Falschmeldungen und Hasskommentaren eigene Accounts in den sozialen Medien gelöscht, so das Ergebnis der Umfrage. Viele würden sich eine bessere Moderation wünschen, vor allem von den Plattform-Betreibern wie Meta oder X. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2025 06:00 Uhr

SG Flensburg-Handewitt siegt, THW Kiel mit Remis

Zum Auftakt der Hauptrunde in der European League am Dienstagabend haben die Handballer der SG Flensburg-Handewitt mit 36:31 (18:19) beim VfL Gummersbach gewonnen. Der THW Kiel verpasste bei der MT Melsungen einen möglichen Sieg. Die "Zebras" spielten 26:26 (13:14) unentschieden. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2025 06:00 Uhr

Bombendrohung am Kieler Hbf

Der Kieler Hauptbahnhof ist am Dienstagabend für etwa eineinhalb Stunden gesperrt worden. Laut Bundespolizei gab es gegen 18 Uhr eine Bombendrohung per Telefon. Einsatzkräfte suchten den Bahnhof ab und fanden einen Koffer in einem unverschlossenen Schließfach. Darin war allerdings nichts Verdächtiges - nach etwa eineinhalb Stunden war der Bahnhof wieder frei. Es kam zu Verspätungen und Zugausfällen. Die Polizei versucht nun herauszufinden, von wem der Anruf mit der Bombendrohung kam. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2025 06:00 Uhr

Das Wetter: Am Morgen kann es glatt werden

An den Küsten und im nördlichen Binnenland gibt es mitunter stürmische Böen und dazu leichten Frost. Es besteht die Gefahr von Glatteis durch Schnee. Zur Elbe hin ist es teilweise bewölkt, ansonsten bleibt es heiter. Die Temperaturen liegen zwischen 1 und 2 Grad Celsius. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2025 06:00 Uhr

