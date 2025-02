Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 11.02.2025 07:33 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 11. Februar 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Unfall in Schleswig: Fußgänger schwebt in Lebensgefahr

In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Montagabend ein Fußgänger von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei war der Mann auf der Husumer Straße unterwegs, als der Unfall gegen 18 Uhr passierte. Der genaue Ablauf ist noch unklar. Der Mann wurde in ein Krankenhaus nach Flensburg gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 11.02.2025 08:00 Uhr

Kräftiger Ostwind sorgt für Probleme bei der Schifffahrt

Der Wind bereitet der Schifffahrt derzeit Probleme. Die Wasserstände sind im Moment so niedrig, dass Fähren nur eingeschränkt zu den Nordseeinseln fahren können. In Schleswig-Holstein fahren etwa die Fähren laut Reederei zwischen Dagebüll (Kreis Nordfriesland) auf dem Festland und den Inseln Amrum und Föhr. Bei der FRS Syltfähre dagegen fallen heute Morgen die ersten Fahrten aus. Die erste Abfahrt geht um 10.30 Uhr in Dänemark los. | NDR Schleswig-Holstein 11.02.2025 08:00 Uhr

Ehrenmal in Laboe bröckelt: 1,5 Millionen Euro fehlen für Sanierung

Für die Sanierung des Ehrenmals in Laboe (Kreis Plön) fehlt weiterhin Geld. Der Deutsche Marinebund schätzt die fehlende Summe auf rund 1,5 Millionen Euro. Insgesamt liegen die Kosten bei 5,6 Millionen Euro. Einen Teil kann der Marinebund aus eigenen Mitteln sowie aus Zuschüssen von Bund, Land und Kreis aufbringen. Der Rest muss aus Spenden kommen. Bei dem Bauwerk bröckelt die Fassade. Durch die porösen Fugen dringt Wasser ins Innere. Das Ehrenmal ist eine Gedenkstätte für die auf den Meeren gebliebenen Seeleute und ein Mahnmal für eine friedliche Seefahrt. | NDR Schleswig-Holstein 11.02.2025 07:00 Uhr

A23 bei Elmshorn: 22-Jähriger bei Unfall verletzt

Auf der A23 hat es am Montagabend einen schweren Unfall bei Elmshorn (Kreis Pinneberg) gegeben. Laut Autobahnpolizei war ein 22-Jähriger mit seinem Wagen auf die Autobahn in Richtung Hamburg gefahren. Anschließend verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen flog über die Leitplanke, überschlug sich und kam etwa 15 Meter von der Straße entfernt in einem Bach zum Stehen. Neben den Rettungskräften mussten auch Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) den Wagen bergen und abschleppen. Die A23 war zwischen Elmshorn und Tornesch zwischen 19.30 Uhr und 22 Uhr gesperrt. Der junge Fahrer wurde leicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 11.02.2025 06:00 Uhr

Feuer in Kiel-Pries - 50 Helfer im Einsatz

Bei einem Feuer in einem Schuppen im Kieler Stadtteil Pries ist ein Mensch leicht verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr waren die Flammen gegen 1 Uhr auf ein benachbartes Wohnhaus in der Straße Falkenhorst übergegriffen. Der Brand konnte erst nach mehreren Stunden von rund 50 Einsatzkräften gelöscht werden. Ursache und Schaden sind laut Polizei noch unbekannt. | NDR Schleswig-Holstein 11.02.2025 06:30 Uhr

Tag des Notrufs: Mehr Anrufe bei den Leitstellen

Heute ist der Tag des europäischen Notrufs 112. Rettungsdienste machen darauf aufmerksam, dass die Zahl der Notrufe seit Jahren zunimmt. In Schleswig-Holstein hat allein die Leitstelle West, die für knapp 900.000 Menschen zuständig ist, im vergangenen Jahr gut 215.000 Notrufe registriert. Das sei ein Anstieg von rund 20 Prozent in nur drei Jahren, hieß es dort. | NDR Schleswig-Holstein 11.02.2025 06:00 Uhr

Trumps Strafzölle mit Auswirkungen auf Wirtschaft in SH

Die Wirtschaft im Norden reagiert besorgt auf die von US Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle. Der Republikaner hat im Weißen Haus ein entsprechendes Dekret unterzeichnet, das am 4. März in Kraft treten soll. Damit werden auf alle Stahl- und Aluminium-Einfuhren Aufschläge von 25 Prozent fällig. Es werde keine Ausnahmen für einzelne Länder geben, so Trump. Vom Unternehmensverband UV Nord hieß es, dies könnte der Anfang einer weiteren Strafzoll-Spirale werden. Der Verband geht davon aus, dass die Bundesregierung jetzt auch mit Gegenmaßnahmen beginnt. Eine harte Gegenhaltung sei die einzige Sprache, die Trump verstehe, hieß es. | NDR Schleswig-Holstein 11.02.2025 06:00 Uhr

Das Wetter: Sonne, Wolken und kalter Ostwind

Heute gibt es zunächst heitere Abschnitte, an der Ostsee bleibt es länger freundlich. Im Tagesverlauf ziehen von Südwesten her Wolken auf. Nahe der Elbe sind auch später etwas Schneeregen oder Schnee möglich. Die Höchstwerte erreichen zwei Grad in Wahlstedt (Kreis Segeberg) und vier Grad in Bredstedt (Kreis Nordfriesland). Der Wind weht mäßig bis böig, an der See frisch bis stark aus östlicher Richtung. | NDR Schleswig-Holstein 11.02.2025 06:00 Uhr

