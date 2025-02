Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 10.02.2025 08:24 Uhr

Bundeswehr besorgt nach Drohnensichtung bei Schwesing

Die Bundeswehr ist nach eigenen Angaben alarmiert, weil immer mehr Drohnen über militärischen Anlagen gesichtet werden. Am Wochenende war bekannt geworden, dass im Januar über dem Luftwaffenstützpunkt Schwesing bei Husum (Kreis Nordfriesland) mehrfach Drohnen gesichtet wurden. Das hat die Bundeswehr NDR Schleswig-Holstein bestätigt. Zuvor hatte die "Süddeutsche Zeitung" berichtet. Generalleutnant André Bodeman zeigte sich im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio besorgt, denn in den vergangenen beiden Jahren habe die Bundeswehr immer öfter Drohnen über ihren Stützpunkten beobachtet. In Schwesing ist ein Ausbildungszentrum für Flugabwehr-Raketen. Auch ukrainische Soldaten werden dort geschult. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2025 06:00 Uhr

Flensburg: Explosion bei Pizza-Dienst - Filiale komplett zerstört

In Flensburg-Engelsby hat es in der Nacht zu Montag in einem Pizza-Lieferservice eine Explosion gegeben. Nach Angaben der Feuerwehr wurde das Restaurant in einem Einkaufszentrum dabei komplett zerstört. Eine Person wurde verletzt. 60 Einsatzkräfte haben den Brand inzwischen gelöscht. Anwohnende mussten wegen des Feuers zwischenzeitlich ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Die Ursache für die Explosion ist noch unklar. Ob die umliegenden Geschäfte regulär öffnen können, wird unter anderem mit dem Energieversorger des Einkaufszentrums geklärt. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2025 06:00 Uhr

SG Flensburg-Handewitt gewinnt gegen Erlangen

In der Handball-Bundesliga hat die SG Flensburg-Handewitt eine enge Partie gegen den abstiegsbedrohten HC Erlangen gespielt. Zur Halbzeit stand es 16 zu 16. Die Flensburger konnten sich erst in der Schlussphase von Erlangen absetzen und gewannen das Debüt des neuen Trainers Ales Pajovicmit 32:26. Bester Werfer der SG war der elffache Torschütze Emil Jakobsen. Am Sonnabend hatte der THW Kiel den amtierenden Meister Magdeburg mit 31:25 (20:11) besiegt. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2025 18:00 Uhr

Holstein Kiel schafft nur Remis gegen VfL Bochum

Im Kellerduell in der ersten Fußball-Bundesliga haben sich Holstein Kiel und der VfL Bochum mit einem Unentschieden getrennt. Nach einem schnellen Tor durch einen Elfmeter für die Kieler in der 3. Minute gingen sie nach zwei Gegentoren mit 1:2 in die Halbzeit. Der Kieler David Zec erreichte dann in der zweiten Hälfte den Ausgleich (50.). Ein Tor von Lewis Holtby zählte nicht, weil er laut Videobeweis im Vorfeld seinen Gegenspieler mit der Hand im Gesicht getroffen hatte. Das Spiel endete 2:2. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2025 18:00 Uhr

Das Wetter: Meist trocken, an dere Ostsee mit Schauern

Heute ist es oft stark bewölkt und zwischen der Flensburger Förde bis zur Kieler Bucht sind vereinzelt schwache Regen- und Schneeschauer möglich. Vor allem im Süden Schleswig-Holsteins gibt es auch Auflockerungen mit etwas Sonne. Die Höchstwerte erreichen 3 Grad in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) bis 4 Grad in Büsum (Kreis Dithmarschen). Dazu weht ein häufig mäßiger sowie böiger, an der See frischer Ost- bis Nordostwind mit starken, in exponierten Lagen stürmischen Böen. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2025 06:00 Uhr

