Das Wichtigste in Kürze:

Kohlenmonoxidvergiftung bei Grillparty im Kreis Segeberg

Zwölf Partygäste im Kreis Segeberg sind am Samstagabend nach einer Grillfeier ins Krankenhaus eingeliefert worden. Rund 20 Gäste hatten sich nach Feuerwehrangaben am frühen Abend in der Grillhütte in der Dorfstraße in Mözen getroffen. Als plötzlich zwölf Gästen schwindelig und übel wurde, alarmierten Anwesende die Feuerwehr. 30 Einsatzkräfte rückten aus und stellten vor Ort erhöhte Kohlenmonoxid-Werte fest. Die Gäste hatten Fenster und Türen geschlossen gehalten, offenbar wegen der Kälte draußen. Die Betroffenen konnten eigenständig die Hütte verlassen und wurden mit einer leichten Kohlenmonoxidvergiftung im Krankenhaus behandelt. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2025 12:00 Uhr

Spionageverdacht am Luftwaffen-Stützpunkt in Schwesing

Der Luftwaffen-Stützpunkt in Schwesing bei Husum im Kreis Nordfriesland ist möglicherweise Ziel eines Spionageversuchs mit Drohnen gewesen. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Im Januar soll es demnach zu sechs sogenannten "Sicherheitsvorkommnissen" gekommen sein. Dafür seien professionelle Drohnen eingesetzt worden, mit unbekannter Herkunft. In dem internen Bericht, der der Zeitung vorliegt, heißt es weiter, "dem Militärischen Abschirmdienst sei es nicht gelungen, denjenigen zu finden, der die Drohnen bedient habe, oder die Flugkörper vom Kurs abzubringen oder zur Landung zu zwingen". In Schwesing befindet sich das Ausbildungszentrum Flugabwehrraketen. Dort werden auch ukrainische Soldaten an Patriot-Systemen ausgebildet. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2025 11:00 Uhr

Wohnungsbrand in Husum

In der Nacht zum Sonntag hat es in einer Wohnung in Husum im Kreis Nordfriesland gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr konnte ein Mensch aus der Wohnung gerettet werden. Er wurde nur leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 100.000 Euro. Zur Brandursache äußerte sich ein Sprecher der Feuerwehr nicht. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2025 10:00 Uhr

Brand in Strohlager in Gudow im Kreis Herzogtum Lauenburg

Mehrere Feuerwehren und Helfer des THW sind seit der Nacht in Gudow im Kreis Herzogtum Lauenburg im Einsatz. In einem Strohlager eines landwirtschaftlichen Betriebes im Bannauer Moor brennen laut Feuerwehr 500 Quaderballen. Andere Gebäude sind nicht betroffen. Laut Amtswehrführer Marc Eggert gab es bei dem Großeinsatz zu Beginn Probleme mit der Löschwasserversorgung: "Das dauert alles etwas länger dort, weil wir Wasser über einen Hydranten beziehungsweise einen Brunnen beziehen." Gemeinsam mit dem THW werde jetzt mit Baggern und Radlagern das Brandgut auseinandergefahren und nachgelöscht, so Eggert weiter. Die Einsatzkräfte sind voraussichtlich noch bis zum Mittag vor Ort. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2025 09:00 Uhr

Grippewelle SH: Gesundheitsministerium empfiehlt Impfungen

Die Grippefälle im Land steigen: Anfang Februar registrierte das landesweite Warnsystem für Erkrankungen mit dem Influenzavirus fast 500 neue Fälle im Vergleich zur Vorwoche. Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerium empfiehlt deshalb, sich auch jetzt noch gegen Grippe impfen zu lassen. Die meisten Neuerkrankungen gab es demnach in den Kreisen Ostholstein und Segeberg. Nach Angaben des Kieler Virologen Prof. Helmut Fickenscher ist noch kein Ende absehbar. "Wir erleben gerade eine sehr sehr starke Entwicklung", so Fickenscher. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2025 09:00 Uhr

Seehundstation in Friedrichskoog wildert erste Kegelrobben aus

Die Seehundstation Friedrichskoog im Kreis Dithmarschen entlässt am Sonntagvormittag die ersten vier Kegelrobben der Saison zurück in die Freiheit. Sie wurden zwischen November und Dezember in die Station gebracht, weil sie ohne menschliche Hilfe nicht überlebt hätten. Insgesamt wurden in diesem Winter 30 Kegelrobben aufgepäppelt. Sie sollen nach Angaben der Seehundstation in den kommenden Wochen ausgewildert werden. Die Zahl der Kegelrobben in Schleswig-Holstein steigt laut Nationalpark Wattenmeer stetig an, besonders stark zuletzt auf Helgoland (Kreis Pinneberg). | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2025 08:00 Uhr

Schwerer Unfall in Großhansdorf: Fahrerin verwechselt Gas und Bremse

Am Sonnabend hat es in Großhansdorf (Kreis Stormarn) einen schweren Unfall gegeben. Nach Polizeiangaben hat eine 85-jährige Autofahrerin am Mittag beim rückwärts einparken Gas und Bremse verwechselt. Das Auto erfasste dabei ihre 65-jährige Bekannte, die zwischen Fahrzeug und einer Haustür eingeklemmt wurde. Die Frau kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2025 08:00 Uhr

Hunderttausende Menschen sind am Sonnabend deutschlandweit auf die Straßen gegangen und haben für Demokratie und gegen Rechtsextremismus demonstriert. Auch in Schleswig-Holstein waren tausende Menschen unterwegs. So zogen nach Angaben der Polizei rund 1.000 unter dem Motto "Aufstehen für Demokratie und Vielfalt" durch die Innenstadt von Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg). In Kiel demonstrierte die Gruppe "Omas gegen Rechts", in Lübeck zählten die Beamten rund 4.000 Teilnehmende. Am Sonntagmittag gibt es unter anderem eine Kundgebung in Büsum (Kreis Dithmarschen), am Nachmittag außerdem in Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2025 08:00 Uhr

THW Kiel startet perfekt in zweite Saisonhälfte

Der Rekordmeister aus Kiel besiegte den amtierenden Meister Magdeburg mit 31:25. Vor seinen 10.000 Fans setzte sich der THW mit 5 Treffern in Folge auf 14:7 ab. Kiel spielte sich in der ersten Halbzeit in einen Rausch und baute den Vorsprung bis zum Pausenpfiff auf 20:11 aus. Nach dem Wechsel war es ein Duell auf Augenhöhe, Magdeburg konnte den Rückstand auf bis zu sechs Tore verkürzen. So feierte der THW einen 31:25-Sieg, mit dem die Kieler zumindest bis morgen auf Rang zwei vorrücken. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2025 08:00 Uhr

Das Wetter: Teil wolkig und teils heiter

Am Tag ist es teilweise länger wolkig, nur teilweise heiter. Vereinzelt sind Schauer möglich, es bleibt jedoch meist trocken. Südlich des Nord-Ostsee-Kanals ist es am freundlichsten. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 Grad in Hohn und 5 Grad in Büchen. Der Wind weht schwach und mäßig aus Nordost. bis Ost. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2025 08:00 Uhr

