Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 08.02.2025 10:48 Uhr

Das Wichtigste in Kürze:

Die Nachfrage nach Telefonseelsorge in Schleswig-Holstein steigt. Die evangelische Nordkirche als Träger sagt, dass sowohl die Nachfrage nach Gesprächen als auch die Herausforderungen wachsen. Insbesondere bei Themen wie Einsamkeit oder psychischen Belastungen sei die Nachfrage hoch. Auch Kriege und Krisen belasteten die Anruferinnen und Anrufer. Gleichzeitig würden Sozialdienste bei ihren Beratungs- und Gesprächsangeboten den Rotstift ansetzen und Hilfesuchende an die Telefonseelsorge verweisen. Dies führt laut Nordkirchen-Sprecher Dieter Schulz dazu, dass Anrufer zum Teil deutlich länger am Telefon warten müssen. Landesweit kümmern sich aktuell knapp 170 Ehrenamtler um die Telefonseelsorge. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2025 13:00 Uhr

Wie können Schulwege sicherer werden? 9-Punkte-Leitfaden veröffentlicht

Das Nachbarschaftsforum Südholstein/Hamburg hat einen Leitfaden mit konkreten Maßnahmen herausgegeben, wie Schulwege für Kinder sicherer werden könnten. Zusammen mit 150 Bildungseinrichtungen aus Hamburg und dem Kreis Pinneberg, darunter Halstenbek, Quickborn und Wedel, wurden Maßnahmen erarbeitet - herausgekommen sind neun Vorschläge. Unter anderem schlägt das Nachbarschaftsforum den Kommunen vor, Geh- und Radwege regelmäßig auf Hindernisse zu kontrollieren. Oft würden Baustellen oder parkende Autos die Wege verstellen. Auch entsprechende Halteverbote an Schulen könnten laut Leitfaden gegen Elterntaxis helfen. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2025 10:00 Uhr

In Schleswig-Holstein sind am Wochenende wieder Demos und Versammlungen gegen Rechtsextremismus geplant. In Heide (Kreis Dithmarschen) sind laut Stadt gleich mehrere Versammlungen angemeldet worden. Hintergrund ist eine Kundgebung der AfD am Vormittag auf dem Marktplatz. In Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) soll am Mittag eine Menschenkette vom Bürgerhaus bis zur Hude gebildet werden. Aufgerufen dazu haben unter anderem Parteien, Gewerkschaften, Kirche und das Bündnis gegen Rechts. In Lübeck ruft das Bündnis ebenfalls zu einer Demo um 15 Uhr auf dem Markt auf. Auf dem Rathausplatz in Kiel ist am Sonntag um 14 Uhr eine ähnliche Veranstaltung geplant. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2025 08:00 Uhr

Das Wetter: Bewölkt und meist trocken

Heute ist es häufig bewölkt, zeitweise zeigt sich auch die Sonne und es bleibt tagsüber überwiegend trocken. An der Nordsee steigt zum Abend hin das Schauerrisiko. Die Höchstwerte liegen bei 3 Grad in Süderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg) bis 4 Grad in Tornesch (Kreis Pinneberg). Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, an der See auch frischer und teils böiger Wind aus östlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2025 08:00 Uhr

